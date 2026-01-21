Beragadt a szmog a Sajó-völgyében: több borsodi településen már rendkívül szennyezett a levegő.
Súlyos járványveszély 2026-ban: ezek a vírusok tarolhatnak világszerte, Magyarország sem ússza meg?
A Virginiai Egyetem elemzése szerint 2026-ban több vírus is fokozott veszélyt jelenthet világszerte. A globális felmelegedés, a megnövekedett utazási kedv és az oltási hajlandóság csökkenése egyaránt hozzájárulhat a fertőzések terjedéséhez.
A Virginiai Egyetem kutatói az elmúlt évek járványügyi trendjeit elemezve azonosították azokat a vírusokat, amelyek 2026-ban komoly fenyegetést jelenthetnek. A vizsgálat szerint a felmelegedés és az utazások növekedése kedvez a kórokozók terjedésének, míg az oltások visszaszorulása gyengíti a védekezést.
Az egyik legnagyobb kockázatot továbbra is az Influenza A jelenti. A vírus képes állatról emberre terjedni, ahogyan azt a 2009-es H1N1-pandémia is megmutatta. A szakemberek jelenleg a H5N5 madárinfluenza alakulását figyelik, amely vadon élő madarak körében terjed, és már emlősökben – köztük amerikai tejelő szarvasmarhákban – is kimutatták. Egyes kutatások szerint tehénről emberre történő fertőzések is előfordulhattak.
Egyre nagyobb figyelmet kap az Oropouche vírus is, amelyet szúnyogok és apró vérszívó legyek terjesztenek Közép- és Dél-Amerikában, valamint a Karib-térségben. A fertőzés jellemzően lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkán súlyos idegrendszeri szövődményeket is okozhat, és a betegség akár vissza is térhet.
A nemzetközi közegészségügy számára továbbra is aggodalomra ad okot az mpox vírus, amely a majomhimlőhöz hasonló megbetegedést idéz elő. Bár oltás létezik ellene, hatékony kezelés jelenleg nem áll rendelkezésre, és egyes változatai súlyosabb lefolyásúak lehetnek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az oltási hajlandóság csökkenése miatt világszerte emelkedik a kanyarós megbetegedések száma, miközben a HIV-fertőzés is újra erősödhet a nemzetközi segélyprogramok akadozása miatt, még a korszerű kezelések ellenére is.
Szintén a figyelmeztető listán szerepel a Chikungunya-vírus, amely szúnyogok útján terjed, és hirtelen fellépő lázat, valamint súlyos, hosszan tartó ízületi fájdalmakat okozhat. Az elmúlt években Európában is egyre gyakrabban felmerült a terjedésének veszélye.
A rövid nappalok, a kevesebb természetes fény és az év végi–év eleji fokozott terhelés sokaknál hangulati romláshoz vezethet a téli hónapokban.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
A sok üres praxis nem mindenhol okoz ugyanakkor gondot: területileg nagy különbségek adódnak az országon belül abban, mennyi ellátandó lakos tartozik betöltetlen körzethez.
A Belügyminisztérium az érdeklődésre azt válaszolta, hogy egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete közel bruttó 800 ezer forint.
Egy nő holttestét találták meg újpesti lakásában, ahol a gázkonvektor mellett a gázsütőt is fűtésre használhatták.
Megérkezett a CashTag legfrissebb epizódja, amely a Blue Monday jelenségén keresztül vizsgálja a téli depresszió és a januári levertség hátterét.
Sok család kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem tudja kiváltani a szükséges gyógyszereket, legyen szó lázcsillapítóról, antibiotikumról vagy krónikus betegségek kezeléséhez szükséges készítményekről.
Nem minden ruhadarabot kell azonnal a mosógépbe dobni: mutatjuk, mi mennyit bír, és mikor érdemes kimosni.
Most közölte az NNGYK: veszélyes rengeteg magyar városban a levegő minősége - itt a települések listája
Nem ajánlott kimenni! Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint.
A világ leghalálosabb állata alig néhány milliméteres. De hogyan vált ez a látszólag ártalmatlan rovar Magyarországon is egyre komolyabb kockázattá? Mutatjuk!
A csütörtöki mérések szerint 12 városban már a veszélyes kategóriába sorolták a levegő minőségét, további 19 településen pedig szintén aggasztó értékeket regisztráltak.
A hírt egy közeli ismerőse tette közzé egy Facebook bejegyzésben.
Szilveszterkor például csak néhány korty pezsgőt ivott, mert számára már nem az ital jelenti az ünneplést.
A kilencvenéves geológus magas lázzal betegedett meg, és attól tartott, hogy tüdőgyulladása van.
A Pénzcentrum az RTL Klub „Év embere” díj 2025-ös kitüntetettjével, Dr. Zacher Gáborral beszélgetett magánéletről, munkáról, és természetesen a magyar egészségügy állapotáról.
Bár nem indított el általános alkoholfogyasztási hullámot Magyarországon a koronavírus-járvány, de rávilágított arra, hogy bizonyos társadalmi csoportokban jelentősen többet ittak.
Ha megtanuljuk hosszabb ideig kitartani ezt a pózt, erősebbek lehetünk, javulhat a memóriánk, és egészségesebb maradhat az agyunk.
Szentesi készülő kötetében a rákból való felépülését dolgozza fel.
Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás
A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit.