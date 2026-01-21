Súlyos járványveszély 2026-ban: ezek a vírusok tarolhatnak világszerte, Magyarország sem ússza meg?

A Virginiai Egyetem elemzése szerint 2026-ban több vírus is fokozott veszélyt jelenthet világszerte. A globális felmelegedés, a megnövekedett utazási kedv és az oltási hajlandóság csökkenése egyaránt hozzájárulhat a fertőzések terjedéséhez.

A Virginiai Egyetem kutatói az elmúlt évek járványügyi trendjeit elemezve azonosították azokat a vírusokat, amelyek 2026-ban komoly fenyegetést jelenthetnek. A vizsgálat szerint a felmelegedés és az utazások növekedése kedvez a kórokozók terjedésének, míg az oltások visszaszorulása gyengíti a védekezést.

Az egyik legnagyobb kockázatot továbbra is az Influenza A jelenti. A vírus képes állatról emberre terjedni, ahogyan azt a 2009-es H1N1-pandémia is megmutatta. A szakemberek jelenleg a H5N5 madárinfluenza alakulását figyelik, amely vadon élő madarak körében terjed, és már emlősökben – köztük amerikai tejelő szarvasmarhákban – is kimutatták. Egyes kutatások szerint tehénről emberre történő fertőzések is előfordulhattak.

Egyre nagyobb figyelmet kap az Oropouche vírus is, amelyet szúnyogok és apró vérszívó legyek terjesztenek Közép- és Dél-Amerikában, valamint a Karib-térségben. A fertőzés jellemzően lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkán súlyos idegrendszeri szövődményeket is okozhat, és a betegség akár vissza is térhet.

A nemzetközi közegészségügy számára továbbra is aggodalomra ad okot az mpox vírus, amely a majomhimlőhöz hasonló megbetegedést idéz elő. Bár oltás létezik ellene, hatékony kezelés jelenleg nem áll rendelkezésre, és egyes változatai súlyosabb lefolyásúak lehetnek.

Az oltási hajlandóság csökkenése miatt világszerte emelkedik a kanyarós megbetegedések száma, miközben a HIV-fertőzés is újra erősödhet a nemzetközi segélyprogramok akadozása miatt, még a korszerű kezelések ellenére is.

Szintén a figyelmeztető listán szerepel a Chikungunya-vírus, amely szúnyogok útján terjed, és hirtelen fellépő lázat, valamint súlyos, hosszan tartó ízületi fájdalmakat okozhat. Az elmúlt években Európában is egyre gyakrabban felmerült a terjedésének veszélye.