2026. január 21. szerda Ágnes
-3 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egészségügyi dolgozó oltóanyagot fecskendez a beteg karjába a Covid-19 oltás emlékeztető oltása céljából. Egy oltási koncepcióról készült fotó.
Egészség

Súlyos járványveszély 2026-ban: ezek a vírusok tarolhatnak világszerte, Magyarország sem ússza meg?

Pénzcentrum
2026. január 21. 09:51

A Virginiai Egyetem elemzése szerint 2026-ban több vírus is fokozott veszélyt jelenthet világszerte. A globális felmelegedés, a megnövekedett utazási kedv és az oltási hajlandóság csökkenése egyaránt hozzájárulhat a fertőzések terjedéséhez.

A Virginiai Egyetem kutatói az elmúlt évek járványügyi trendjeit elemezve azonosították azokat a vírusokat, amelyek 2026-ban komoly fenyegetést jelenthetnek. A vizsgálat szerint a felmelegedés és az utazások növekedése kedvez a kórokozók terjedésének, míg az oltások visszaszorulása gyengíti a védekezést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyik legnagyobb kockázatot továbbra is az Influenza A jelenti. A vírus képes állatról emberre terjedni, ahogyan azt a 2009-es H1N1-pandémia is megmutatta. A szakemberek jelenleg a H5N5 madárinfluenza alakulását figyelik, amely vadon élő madarak körében terjed, és már emlősökben – köztük amerikai tejelő szarvasmarhákban – is kimutatták. Egyes kutatások szerint tehénről emberre történő fertőzések is előfordulhattak.

Egyre nagyobb figyelmet kap az Oropouche vírus is, amelyet szúnyogok és apró vérszívó legyek terjesztenek Közép- és Dél-Amerikában, valamint a Karib-térségben. A fertőzés jellemzően lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkán súlyos idegrendszeri szövődményeket is okozhat, és a betegség akár vissza is térhet.

A nemzetközi közegészségügy számára továbbra is aggodalomra ad okot az mpox vírus, amely a majomhimlőhöz hasonló megbetegedést idéz elő. Bár oltás létezik ellene, hatékony kezelés jelenleg nem áll rendelkezésre, és egyes változatai súlyosabb lefolyásúak lehetnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kongatja a vészharangot Rusvai Miklós: szuperhalálos majomhimlő készülhet kitörni Afrikából
EZ IS ÉRDEKELHET
Kongatja a vészharangot Rusvai Miklós: szuperhalálos majomhimlő készülhet kitörni Afrikából
A majomhimlő veszélyesebb, I-es típusának Afrikából való kilépése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.

Az oltási hajlandóság csökkenése miatt világszerte emelkedik a kanyarós megbetegedések száma, miközben a HIV-fertőzés is újra erősödhet a nemzetközi segélyprogramok akadozása miatt, még a korszerű kezelések ellenére is.

Szintén a figyelmeztető listán szerepel a Chikungunya-vírus, amely szúnyogok útján terjed, és hirtelen fellépő lázat, valamint súlyos, hosszan tartó ízületi fájdalmakat okozhat. Az elmúlt években Európában is egyre gyakrabban felmerült a terjedésének veszélye.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #utazás #influenza #járvány #vírus #oltás #madárinfluenza #globális felmelegedés #vírusfertőzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:25
10:17
10:14
10:09
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
2 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
3
3 napja
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
4
1 hónapja
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
5
1 hónapja
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 10:01
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 09:35
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Agrárszektor  |  2026. január 21. 09:02
Ezt most sok gazdának tilos megtennie a földjén: itt a szabályozás