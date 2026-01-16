Nem lenne szabad kimenni az utcára? Ezeken a településeken veszélyesen rossz a levegő minősége

A kedvezőtlen téli meteorológiai viszonyok miatt kritikus szintre emelkedett a légszennyezettség Magyarország több térségében. A csütörtöki mérések szerint 12 városban már a veszélyes kategóriába sorolták a levegő minőségét, további 19 településen pedig szintén aggasztó értékeket regisztráltak.

A jelenlegi téli időjárási helyzet különösen kedvez a légszennyező anyagok felhalmozódásának. A tartósan borult égbolt, a sűrű köd és pára, valamint a szinte teljesen hiányzó légmozgás együttesen vezet oda, hogy egyre több magyar településen válik kritikussá a levegő állapota - számolt be róla az Időkép.

Az utóbbi napokban drasztikusan megemelkedett a levegőben mérhető káros anyagok mennyisége, elsősorban a szálló por koncentrációja. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ mérési adatai szerint különösen a PM2,5 típusú részecskék koncentrációja mutat aggasztó növekedést.

A január 15-én végzett vizsgálatok alapján 12 városban érte el a levegőhigiénés index a veszélyes szintet. A legrosszabb helyzetben lévő települések között szerepel

Putnok,

Kazincbarcika,

Sajószentpéter,

Miskolc,

Eger,

Salgótarján,

Békéscsaba,

Esztergom,

Várpalota,

Ajka,

Mosonmagyaróvár

és Pécs.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy ugyanazon a napon 14 másik településen az egészségtelen, további 5 helyen pedig a kifogásolt kategóriába sorolták a levegő minőségét.

A meteorológiai előrejelzések alapján nem várható gyors javulás. A tartósan fagypont alatt maradó hőmérséklet további szennyezőanyag-koncentráció-növekedést okozhat. Érdemi javulás elsősorban azokon a térségekben remélhető, ahol erősebb légmozgás alakul ki, és ezáltal hígulhat a szennyezett levegő.

A légszennyezettség fő okozója, a szálló por, olyan mikroszkopikus méretű szilárd vagy folyékony részecskékből áll, amelyek közvetlenül is a légkörbe kerülhetnek, de keletkezhetnek már jelen lévő szennyező anyagok átalakulása során is. A tudományos osztályozás három fő csoportot különböztet meg: a PM10 kategóriába a 10 mikrométer alatti, a PM2,5-be a 2,5 mikrométer alatti, míg a PM1-be az 1 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskék tartoznak.