egy férfi tisztítja az autó szélvédőjét a jégtől, az utcán
Utazás

Hát nem volt még elég a télből? Szibériai hideg érkezik a hétvégén

Pénzcentrum
2026. január 16. 14:10

A hétvégén véget ér az enyhe időjárás Magyarországon: kelet felől markáns lehűlés érkezik, amely az ország nagy részén két számjegyű mínuszokat hoz, a tartósan derült, hóval borított területeken pedig az éjszakai órákban akár mínusz 20 fokig is süllyedhet a hőmérséklet.

Jelenleg kedvezőtlen időjárási körülmények uralkodnak Magyarországon. A nyugati országrész kivételével mindenütt párás, ködös idő a jellemző, amelyet enyhe olvadás kísér. A hőmérséklet pozitív tartományban mozog, többnyire 1 és 4 Celsius-fok között alakul - írta meg az Időkép.

A meteorológiai helyzet azonban a hétvégére jelentősen megváltozik. Az északkelet felől kiépülő anticiklon hatására kontinentális eredetű, hideg légtömegek áramlanak be az ország fölé kelet felől, elsősorban a talajhoz közeli légrétegekben. Ez a folyamat az animációs előrejelzési térképeken jól nyomon követhető.

Az intenzív lehűlés már szombat hajnalban megkezdődik az északkeleti határvidéken, ahol a hőmérséklet mínusz 10 fok közelébe süllyedhet. Vasárnaptól kezdődően még erősebb fagyokra kell számítani: az északkeleti országrészben mínusz 15 foknál is hidegebb lehet.

A jövő hét elején az ország jelentős részén mínusz 10 fok alá csökken az éjszakai hőmérséklet. A vastag hótakaróval borított, tartósan derült területeken – elsősorban a keleti és északi régiókban – mínusz 15–20 fokos értékek is előfordulhatnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hideg légtömegek ugyanakkor kedvező változást is hoznak: országszerte nő a napsütéses órák száma. Az Alföldön és Budapest térségében azonban továbbra is számítani lehet tartós ködképződésre. Ezeken a területeken az ónos szitálást inkább hószállingózás és zúzmaraképződés váltja fel, ami tovább erősíti a télies időjárás érzetét.

A nappali hőmérsékletek is alacsonyak maradnak. A ködös területeken mínusz 5 és mínusz 10 fok közötti értékeket mérhetnek, míg a naposabb vidékeken is fagypont alatt maradnak a maximumok. Az előrejelzések szerint a csúcshőmérsékletek általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #magyarország #hőmérséklet #tél #hó #hideg #lehűlés #időjárás előrejelzés #fagyok #időkép

