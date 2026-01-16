Hát nem volt még elég a télből? Szibériai hideg érkezik a hétvégén

A hétvégén véget ér az enyhe időjárás Magyarországon: kelet felől markáns lehűlés érkezik, amely az ország nagy részén két számjegyű mínuszokat hoz, a tartósan derült, hóval borított területeken pedig az éjszakai órákban akár mínusz 20 fokig is süllyedhet a hőmérséklet.

Jelenleg kedvezőtlen időjárási körülmények uralkodnak Magyarországon. A nyugati országrész kivételével mindenütt párás, ködös idő a jellemző, amelyet enyhe olvadás kísér. A hőmérséklet pozitív tartományban mozog, többnyire 1 és 4 Celsius-fok között alakul - írta meg az Időkép.

A meteorológiai helyzet azonban a hétvégére jelentősen megváltozik. Az északkelet felől kiépülő anticiklon hatására kontinentális eredetű, hideg légtömegek áramlanak be az ország fölé kelet felől, elsősorban a talajhoz közeli légrétegekben. Ez a folyamat az animációs előrejelzési térképeken jól nyomon követhető.

Az intenzív lehűlés már szombat hajnalban megkezdődik az északkeleti határvidéken, ahol a hőmérséklet mínusz 10 fok közelébe süllyedhet. Vasárnaptól kezdődően még erősebb fagyokra kell számítani: az északkeleti országrészben mínusz 15 foknál is hidegebb lehet.

A jövő hét elején az ország jelentős részén mínusz 10 fok alá csökken az éjszakai hőmérséklet. A vastag hótakaróval borított, tartósan derült területeken – elsősorban a keleti és északi régiókban – mínusz 15–20 fokos értékek is előfordulhatnak.

A hideg légtömegek ugyanakkor kedvező változást is hoznak: országszerte nő a napsütéses órák száma. Az Alföldön és Budapest térségében azonban továbbra is számítani lehet tartós ködképződésre. Ezeken a területeken az ónos szitálást inkább hószállingózás és zúzmaraképződés váltja fel, ami tovább erősíti a télies időjárás érzetét.

A nappali hőmérsékletek is alacsonyak maradnak. A ködös területeken mínusz 5 és mínusz 10 fok közötti értékeket mérhetnek, míg a naposabb vidékeken is fagypont alatt maradnak a maximumok. Az előrejelzések szerint a csúcshőmérsékletek általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak.