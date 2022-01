Ennyiért jut ellátáshoz, műtéthez soron kívül a magyar elit: nem titok, itt az árlista

Lassan két éve nehezíti meg, vagy egyenesen akadályozza a magyar kórházakban a betegek ellátását, műtétek elvégzését a koronavírus járvány. A várólisták végtelen hosszúságúak elektívnek - vagyis az egészségi állapot kockáztatása nélkül halaszthatónak, ütemezhetőnek - nevezett műtétek esetében. Viszont egy csípő- vagy térműtét, vagy egy epeműtét több éven át tartó halogatása már az életminőség jelentős romlásához vezethet. Ezért sokan dönthetnek úgy: nem várják ki a várólistát, elvégeztetik magánúton a beavatkozást. Ehhez azonban mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, hiszen egy ilyen műtét átlagosan akár 2-4 havi fizetésbe is belekerülhet. Ezt kevesen engedhetik meg maguknak.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, az elmúlt másfél évben főként a koronavírus járvány megfékezésére bevezetett korlátozások hatására rekordhosszúságúra nőttek a várólisták, legyen szó kisebb, vagy nagyobb beavatkozásokról. A csípő- és térprotézis, gerincműtétek, ortopédiai nagyműtétek, sérvműtétek, pajzsmirigy műtétek, stb. esetében azt láthatjuk, hogy egy év alatt jelentősen hosszabbodtak a várólisták. De a szaruhártya műtétek esetében is például azt láthattuk, hogy 2021 januárjában 843 nap volt az átlagos tervezett várakozási idő, jelenleg 767 nap - ez tulajdonképpen csökkenést jelent, csakhogy még így is több mint 2 évet várhatnak a betegek.

Az olyan műtétek esetén is, amelyeknek halasztása jelentősen befolyásolhatja a beteg életminőségét - hiszen évekig együtt élni epekővel, sérvvel, csípő-, vagy térdfájdalommal, szürkehályoggal stb. a mindennapi életet is megnehezíti - a várólisták hosszának növekedését látjuk. A várakozók számát tekintve változó a kép, viszont például szürkehályog műtétre csaknem 7600-zal, vagyis 80 százalékkal több beteg vár, mint egy évvel korábban.

Csípőprotézis műtétre a legtöbbet, 2521 napot - csaknem 7 évet! - kell várni a friss nyilvántartás szerint a Dél-Dunántúlon. A nyugat-dunántúli térségben térprotézisre 1939 napot jelez a NEAK rendszere, sérvműtétekre implantátum nélkül 1300 napot kell várni Észak-Magyarországon, Észak-Közép-Magyarországon pedig 1093 nap is lehet, mire egy szürkehályogműtétre bejuthat a beteg. Egy epekő műtétre is Nyugat-Közép-Magyarországon több mint 2,5 év a maximális várakozási idő:

Kevesen tudják megfizetni a magánellátást

A várólisták hosszának növekedése lehet az egyik oka, hogy a pandémia felerősítette a magánegészségügyi szolgáltatások iránti, egyébként évek óta fokozódó keresletet. A hivatalos KSH-adatok szerint 2019-ben egy átlagos magyar háztartás több mint 200 ezer forintot költött az egészségére. A Prémium Önkéntes Pénztárak reprezentatív kutatásából az derült ki, hogy még a tudatos egészségpénztári tagok is jellemzően alábecsülik a saját egészségügyi kiadásaikat. Azok, akik úgy gondolják, hogy évente kevesebb mint 20 ezret vagy 20 és 50 ezer forint közötti összeget költenek egy háztartásban, ennél a valóságban sokkal többet, évi 120 és 140 ezer forint közötti összeget adnak ki csak az egészségpénztári számlájukat használva.

A koronavírus-járvány miatt 2020-ban sok egészségügyi intézmény és az orvosok is korlátozottan voltak elérhetőek, emiatt még nagyobb szerepet kaptak a magánegészségügyi szolgáltatók, amelyek nagy része együttműködik az egészségpénztárakkal. Az idei első félévben a magyarországi egészségpénztárak - a hivatalos MNB-adatok szerint - 9,3 milliárd forintértékben finanszíroztak olyan szolgáltatásokat (jellemzően magán szakorvosi és fogászati ellátásokat) a tagoknak, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokat helyettesítette, kiegészítette. Ez rekordot jelent, 2016 és 2020 között az első félévben még csak 5,7-7,7 milliárd forint között volt ez az összeg

– mondta el Dr. Váradi Péter, a Prémium Önkéntes Pénztárak igazgatótanácsának elnöke. Legtöbben a fogorvosi ellátásnál, szűrővizsgálatoknál és szakorvosi ellátásoknál veszik igénybe a magánegészségügyi rendszert, de egyre többen végeztetnek műtéteket is.

A Pénzcentrum megvizsgálta, hogy mennyibe kerülne, ha valaki olyan műtéteket végeztetne magánklinikákon, amelyekre jelenleg a leghosszabb az átlagos várakozási idő az országban. Egy csípő- vagy térprotézis műtét, epekő-, sérv- vagy szürkehályogműtét, halogatása ugyanis jelentősen ronthat az életminőségen és a sikeres műtét, gyors felépülés esélyén. A fenti grafikonon látszik, hogy ezeknél a műtéteknél minimum fél év, maximum akár több mint 600 nap is lehet a várakozási idő átlagosan az országban.

A Medicover árlistája szerint a szürkehályog műtét egy fókuszú lencsével Budapesten 250 ezer forinttól, multifokális lencsével 365 ezer forinttól, és tórikus lencsével 310 ezer forinttól kérhető. (Tavaly októberben még ez a beavatkozást egy fókuszú lencsével 230 ezer forinttól, tórikus lencsével 290 ezer forinttól végezték.) A Duna Medical Centerben a szürkehályog műtét aszférikus hajlítható műlencse beültetéssel 354 ezer, tórikus hajlítható műlencse beültetéssel 486 ezer, tórikus, multifokális hajlítható műlencse beültetéssel 783 ezer forintba kerül. (Tavaly ősszel más volt a díjszabás: a szürkehályog műtét aszférikus hajlítható műlencse beültetéssel 420 ezer forint, tórikus hajlítható műlencse beültetéssel 690 ezer forint volt.)

Az epekövektől véglegesen az epekő eltávolításával, laparoszkópos műtéttel lehet megszabadulni.A laparoszkópos epehólyag eltávolítás a Szent Magdolna Magánkórházban 400 ezer forinttól, míg a Medicovernél 450 ezer forinttól érhetől el. A Duna Medicalnál ugyancsak 450 ezer forint az epehólyag eltávolítás, míg a TritonLife Róbert Kórház árlistája szerint 549 forintot kérnek érte. A Budai Egészségközpontban (BHC) a beavatkozás altatásban (egy ápolási nappal, és szövettannal) 630 ezer forint (bár felhívják a figyelmet, hogy az árak tájékoztató jellegűek, minden esetben egyedi árajánlatot adnak). A Dr. Rose Magánkórházban pedig

740 ezer forinttól végeznek epehólyag eltávolító műtétet.

Tavaly október óta csak a BHC frissítette az árait: akkor ott még 600 ezer forint volt az epeműtét.

A sérvműtétek árát meghatározza, hogy érzéstelenítéssel, vagy altatásban, implantátummal, vagy anélkül végzik-e, és hogy egy- vagy kétoldali beavatkozásra van-e szükség. A Szent Magdolnában a lágyéksérv műtét hálóbeültetéssel helyi érzéstelenítésben 280 ezer forintba, a hasfali sérvműtét (hálóbeültetéssel) altatásban 325 ezer forintba, az egyoldali laparoszkópos lágyéksérv műtét 450 ezer forintba kerül. A Medicovernél a hasfali sérv műtét díja 340 ezer forintnál kezdődik, a laparoszkópos lágyéksérv műtét pedig 490 ezer forinttól végeztethető el.

A Budai Egészségközpontban az egyoldali Lichtenstein lágyéksérv műtét 510 ezer forint altatásban egy ápolási nappal (tavaly még 460 ezer forintban került), a hasfali sérv műtét 600 ezer forint (tavaly még 645 ezer forint volt). A TritonLife Róbert Kórházban a lágyéksérv műtétek 479 forintnál kezdődnek, a hasfali sérvműtét áraival kapcsolatban pedig nincs is támpontunk, a díjszabás egyedileg történik. A Dr. Roseban a hasi/hasfali sérv műtét háló beültetéssel 990 forinttól kérhető, az egyoldali lágyéksérv műtét hálóval 790 forinttól.

A csípő- és térdprotézis műtétek ára nagyban függ attól, milyen típusú protézist ültetnek be. Ezek a műtétek már sokkal drágábbak, mint kivetetni egy epehólyagot: a költségek szinte biztosan egymillió forint felett lesznek, de van olyan magánklinika, ahol kétmillió forint felett van a beavatkozás díja.

A Medicovernél a csípőprotézis és térdprotézis beültetés 1 100 000 forintnál kezdődik, viszont az ár nem tartalmazza a protézis költségét. (Itt jelentős áremelkedés történt október óta, amikor még 850 ezer forinttól kezdődtek ezeknek a beavatkozásoknak a költségei.) A Budai Egészségközpontban a térdprotézis műtét 1 millió 750 ezer forintba kerül, a cementes csípőprotézis műtét 1,5 millió forintba, a cement nélküli pedig ugyancsak 1 millió 750 ezer forintba kerül.

A Duna Medicalnál a csípőprotézis műtét 1 mllió 948 ezer forint (tavaly még 1 millió 749 ezer forint volt), a CN csípőprotézis beültetés pedig 2 millió 114 ezer forintba kerül, akárcsak a térdprotézis beültetés (Sanatmetal)/(NexGen). A "térdprotézis totál" műtét 1 mllió 948 ezer forint (bár tavaly még ez is 1 millió 749 ezer forint volt). A TritonLife Róbert Kórházban csak a protézis beültetés 1 millió 799 ezer forintba kerül, és még az implantátumot is ki kell fizetni. A Dr. Rose csípő- és térprotézis beültetést, illetve cserét (implantátum nélkül) is 2 millió 200 ezer forinttól végez.

Az árlisták alapján belátható, hogy akár egy kisebb beavatkozásról legyen szó - mint az epehólyag eltávolítás, vagy a szürkehályogműtét -, akár nagyobbról, egy átlagos magyarnak nagy kiadást jelenthet magánúton.

Az utolsó friss adatok szerint (októberben) Magyarországon a nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 286 800, a kedvezményeket is figyelembe véve 295 500 forintot ért el. Tehát epeműtét még az olcsóbb magánklinikákon is többe kerül, mint egy havi nettó átlagfizetés; egy csípő- vagy térdprotézisműtétért pedig legalább egy havi nettó átlagbér négyszeresét kérik el a magánkórházakban. Pedig a legtöbb magyar fél év alatt sem keres meg 1,5 millió forintot - illetve nincs annyi megtakarításra, hogy ekkora összeget elköltsön egy műtétre. Így akinek nem telik rá, vagy nincs olyan biztosítása, amely fedezné a költségeket - tehát a lakosság nagy részének - marad a hosszú várakozás.

Megéri félretenni az egészségre

A magánszolgáltatók honlapjain általában külön felhívják a figyelmet, hogy rendezhetők a szolgáltatások díjai egészségbiztosítás, illetve egészségpénztár útján is. Ezek a szolgáltatások még mindig kevéssé elterjedtek: a magyarok döntő többsége - több mint 80 százalék - saját zsebből fizeti a magánegészségügyi ellátást, ha igénybe kell vennie, miközben ez közel 60 százalékuk számára jelentős anyagi teher - derült ki egy nemrég megjelent felmérésből. Mindössze a páciensek 17%-a egyenlítette ki a számlát egészségbiztosítás vagy egészségpénztári számla használatával.

Az ilyen szolgáltatások igénybevételére azonban nem a lehetőség hiányzik, hanem inkább a tájékozottság: nincs még benne a köztudatban, hogy a magánellátás költségei biztosítással vagy egészségpénztár útján is fedezhetőek, akár tervezhető, akár váratlan kiadásról van szó. Sőt, az egészségpénztári költéseket még az állam is támogatja: a pénztárba a befizetett összegek után 20% adókedvezmény jár, évi maximum 150 ezer forint értékben. Tehát, ha magánúton végeztetne valaki műtétet, akkor 750 ezer forintos kiadásig 20%-ot spórolhat a beteg, ha egészségpénztárból fedezi azt.

Az egészségpénztári számláról nem csak magánegészségügyi szolgáltatásokat lehet egyébként igénybevenni, számos más célra is felhasználható, akár családtagok részére is, melyek között vannak adómentes és adóköteles tételek is. Nem adókötelesen elszámolhatók a teljesség igénye nélkül bizonyos egészségügyi szolgáltatások, magánorvosi ellátás, szűrővizsgálatok, fogászati kezelések, fogorvosi beavatkozások, fogszabályozás, gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógyvizek, kötszerek, otthoni gondozás, egyes gyógyászati segédeszközök, orvosi rendelvényre készített szemüveglencse és kontaktlencse, szemüvegkeret, napszemüveg egészségvédelmi céllal, hallókészülék vásárlásra orvosi javaslatra, anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, csecsemő- és babaápolási cikkek, pelenka, gluténmentes élelmiszer vásárlása, hozzátartozók segélyezése a pénztártag halála esetén,

beiskolázási támogatás, stb.

Adókötelesen elszámolhatók néhány további életmódjavító szolgáltatás, mint pl. a sporteszköz vásárlásának támogatása, gyógyteák vásárlása, fog- és szájápolási termékek vásárlása. Az ilyen szolgáltatások vagy termékek megvásárlása után 15 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetni.

Mielőtt egészségpénztár terhére tervezünk igénybevenni egy magánorvosi szolgáltatást, mindig érdeklődjünk, hogy az adott szolgáltató szerződött partnere-e a beteg egészségpénztárának. Kérdezzünk rá, tudjuk-e fizetni a vizsgálatot, beavatkozást az egészségpénztárból!