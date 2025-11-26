Az elmúlt két évben 16,6 millió csomag hamis, vagy káros játékot vontak ki az Európai Unió piacairól 36,8 millió euró értékben
Rengeteg játékot tiltottak be Európában: sokak kedvenceit érinti a drasztikus szabály
Az Európai Parlament elfogadta a játékok biztonságáról szóló új szabályokat, amelyek szigorúbb vegyi anyag korlátozásokat és digitális termékútleveleket vezetnek be a gyermekek egészségének fokozott védelme érdekében - írta a Telex.
Kedden az Európai Parlament hivatalosan jóváhagyta a tagállami miniszterek Tanácsával kötött megállapodást a játékok biztonságáról szóló új szabályozásról. A 2009-es irányelv megújítását az online vásárlások növekedése és a digitális technológia terjedése indokolta.
Az új szabályok kiterjesztik a veszélyes anyagok tilalmát. A rákkeltő és génkárosító anyagok mellett mostantól tilos lesz a hormonháztartást és légutakat károsító, valamint a bőrt és más szerveket mérgező anyagok használata is. A nem lebomló PFA-anyagok és a legveszélyesebb biszfenoltípusok alkalmazása szintén tiltott lesz. A három év alatti gyermekeknek szánt és szájba vehető játékokban allergén illatanyagok sem használhatók.
A gyártóknak a termékek piacra dobása előtt átfogó biztonsági értékelést kell végezniük, amely kiterjed a gyúlékonysági és higiéniai jellemzőkre is. A digitális játékok esetében a gyermekek mentális egészségére gyakorolt hatásokat is vizsgálni kell.
Minden játékot jól látható digitális termékútlevéllel kell ellátni, amely igazolja a biztonsági szabályoknak való megfelelést. Ez javítja a nyomonkövethetőséget és hatékonyabbá teszi a piacfelügyeletet. A fogyasztók QR-kód segítségével férhetnek majd hozzá a biztonsági információkhoz.
A rendelet szigorítja a gazdasági szereplőkre vonatkozó követelményeket is. A gyártóknak közérthetően kell megjeleníteniük a figyelmeztetéseket, és probléma esetén azonnal tájékoztatniuk kell a hatóságokat és a fogyasztókat. Az online piactereket úgy kell kialakítani, hogy az eladók megjeleníthessék a CE-jelölést, a digitális termékútlevelet és a biztonsági figyelmeztetéseket. A szabályoknak nem megfelelő játékok jogellenes tartalomnak minősülnek majd.
Az új jogszabály a kihirdetése után húsz nappal lép életbe, de a végrehajtásra négy és fél éves átmeneti időszakot biztosítanak a hatóságoknak és az ágazati szereplőknek.
