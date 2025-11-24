Bizarr, végzetes betegség terjed a fiatalok között: nem vicc, ezek a tünetei a "kóla orrnak"

Egyre több felnőtt szenved helyrehozhatatlan orrkárosodást kokainhasználat miatt, figyelmeztetnek a szakorvosok. A jelenség az alkalmi fogyasztókat is érintheti - számolt be róla a Daily Mail.

Thomas Jacques, a londoni Cadogan Klinika fül-orr-gégész szakorvosa szerint az úgynevezett 'kokain-orr' jelenség lyukakat okoz az orrválaszfalban a csökkent véráramlás miatt, ami szövetkárosodáshoz vezet. A szakember hangsúlyozza, hogy ez a probléma nem csak a sztereotipikusan kokainfogyasztónak tartott 'yuppie-kat' és 'bankárokat' érinti.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség adatai szerint az Egyesült Királyságban évente körülbelül 117 tonna kokaint fogyasztanak. Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala szerint az országban a világ második legmagasabb a kokainfogyasztás aránya - minden 40. felnőtt (a lakosság 2,7 százaléka) használja a szert, ami meghaladja bármely más európai ország értékét.

"Nem kell rendszeres, erős fogyasztónak lenni a károsodáshoz. Vannak betegek, akiknél alkalmi használat is súlyos gyulladást és pusztulást okozhat. Nincs biztonságos mennyiség, legjobb teljesen elkerülni" - figyelmeztet Jacques. A szakember hozzátette, hogy a kokainfogyasztók a társadalom minden rétegéből, korosztályából és mindkét nemből kikerülnek.

A kokain szippantása erősen összehúzza az erek falát, amit orvosi nyelven vaszkulitisznek neveznek. Alkalmi használóknál ez enyhe orrdugulást okozhat, de a rendszeres fogyasztóknál vagy a szerre érzékenyebbeknél a gyulladás már veszélyezteti az orr szöveteinek vérellátását, ami súlyosabb következményekkel jár.

"Ez sípoló hangot, vérzést és pörkösödést okozhat az orrban, de egyesek nem is tudják, hogy érintettek, mert nincsenek tüneteik" - magyarázza a szakorvos. Hosszú távú, erős használat esetén az orr más részei is károsodhatnak. A második leggyakoribb probléma az orrnyereg beesése, ritkábban az orrlyukak közötti bőr elpusztulása, vagy akár a szájpadláson kialakuló lyuk.

A kezelés előtt a betegeknek teljesen abba kell hagyniuk a drog használatát. Az orrválaszfal perforációja nem mindig igényel műtétet, néha elegendő az orröblítés és a krémek használata. Behelyezhető egy szilikon korong is, amely elzárja a lyukat és megakadályozza a pörkösödést és a sípoló hangot.

A perforáció műtéti javítása rendkívül összetett beavatkozás, és még a legjobb kezekben is csak 70-80 százalékos sikeraránnyal végezhető, mivel az orrválaszfal vérellátása nagyon érzékeny. Kisebb perforációnál az orrválaszfal egészséges nyálkahártyájából készített lebennyel, nagyobb lyukaknál pedig a fejbőr alatti kötőszövet felhasználásával próbálkozhatnak.

Az NHS-en (brit állami egészségügyi szolgálat) keresztül lehetséges kezelést kapni perforált orrválaszfalra, de a komplexebb műtétek, mint például a nyeregorrdeformitás korrekciója, magánúton akár 15 000 fontba is kerülhetnek.