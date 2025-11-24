2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Drogfüggő lány kokain szippantása
Egészség

Bizarr, végzetes betegség terjed a fiatalok között: nem vicc, ezek a tünetei a "kóla orrnak"

Pénzcentrum
2025. november 24. 14:45

Egyre több felnőtt szenved helyrehozhatatlan orrkárosodást kokainhasználat miatt, figyelmeztetnek a szakorvosok. A jelenség az alkalmi fogyasztókat is érintheti - számolt be róla a Daily Mail.

Thomas Jacques, a londoni Cadogan Klinika fül-orr-gégész szakorvosa szerint az úgynevezett 'kokain-orr' jelenség lyukakat okoz az orrválaszfalban a csökkent véráramlás miatt, ami szövetkárosodáshoz vezet. A szakember hangsúlyozza, hogy ez a probléma nem csak a sztereotipikusan kokainfogyasztónak tartott 'yuppie-kat' és 'bankárokat' érinti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség adatai szerint az Egyesült Királyságban évente körülbelül 117 tonna kokaint fogyasztanak. Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala szerint az országban a világ második legmagasabb a kokainfogyasztás aránya - minden 40. felnőtt (a lakosság 2,7 százaléka) használja a szert, ami meghaladja bármely más európai ország értékét.

"Nem kell rendszeres, erős fogyasztónak lenni a károsodáshoz. Vannak betegek, akiknél alkalmi használat is súlyos gyulladást és pusztulást okozhat. Nincs biztonságos mennyiség, legjobb teljesen elkerülni" - figyelmeztet Jacques. A szakember hozzátette, hogy a kokainfogyasztók a társadalom minden rétegéből, korosztályából és mindkét nemből kikerülnek.

Megszállta a rendőrség ByeAlex otthonát: durva drogügybe keveredett az énekes, van akiket őrizetbe is vettek
EZ IS ÉRDEKELHET
Megszállta a rendőrség ByeAlex otthonát: durva drogügybe keveredett az énekes, van akiket őrizetbe is vettek
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlex énekes és zenekara tagjainak otthonában. A nyomozás során kábítószert találtak.

A kokain szippantása erősen összehúzza az erek falát, amit orvosi nyelven vaszkulitisznek neveznek. Alkalmi használóknál ez enyhe orrdugulást okozhat, de a rendszeres fogyasztóknál vagy a szerre érzékenyebbeknél a gyulladás már veszélyezteti az orr szöveteinek vérellátását, ami súlyosabb következményekkel jár.

"Ez sípoló hangot, vérzést és pörkösödést okozhat az orrban, de egyesek nem is tudják, hogy érintettek, mert nincsenek tüneteik" - magyarázza a szakorvos. Hosszú távú, erős használat esetén az orr más részei is károsodhatnak. A második leggyakoribb probléma az orrnyereg beesése, ritkábban az orrlyukak közötti bőr elpusztulása, vagy akár a szájpadláson kialakuló lyuk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kezelés előtt a betegeknek teljesen abba kell hagyniuk a drog használatát. Az orrválaszfal perforációja nem mindig igényel műtétet, néha elegendő az orröblítés és a krémek használata. Behelyezhető egy szilikon korong is, amely elzárja a lyukat és megakadályozza a pörkösödést és a sípoló hangot.

A perforáció műtéti javítása rendkívül összetett beavatkozás, és még a legjobb kezekben is csak 70-80 százalékos sikeraránnyal végezhető, mivel az orrválaszfal vérellátása nagyon érzékeny. Kisebb perforációnál az orrválaszfal egészséges nyálkahártyájából készített lebennyel, nagyobb lyukaknál pedig a fejbőr alatti kötőszövet felhasználásával próbálkozhatnak.

Az NHS-en (brit állami egészségügyi szolgálat) keresztül lehetséges kezelést kapni perforált orrválaszfalra, de a komplexebb műtétek, mint például a nyeregorrdeformitás korrekciója, magánúton akár 15 000 fontba is kerülhetnek.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #betegség #drog #szakorvos #orvosmeteorológia #kábítószer #kokain #egyesült királyság #brit

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:28
15:05
14:54
14:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 24.
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 24.
Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
2025. november 24.
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
2025. november 23.
Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű szokásokat betartva nevelhetsz kivételes gyerekeket
NAPTÁR
Tovább
2025. november 24. hétfő
Emma
48. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
1 hónapja
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
1 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
4
7 napja
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
5
2 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ismétlődő betétlekötés
a futamidő lejárta után a betét automatikusan újra lekötésre kerül ugyanazzal a futamidővel. A kamatveszteség elkerülhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 13:02
Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 12:15
Öngyilkos merénylők csaptak le ebben a fővárosban: óriási a káosz, egyből elindult a vádaskodás
Agrárszektor  |  2025. november 24. 14:27
Kiszivárgott dokumentumból derült ki az EU nagy terve: mutatjuk