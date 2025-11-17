2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Biztosítson tiszta ivóvizet otthon a konyhai szűréssel. Kivágott női kéz tölti a poharat csapvízzel
Egészség

Magyarország 2025: súlyosan ólomszennyezett a víz a népegészséügyi központ székhelyén

Pénzcentrum
2025. november 17. 09:02

A népegészségügyi központ székhelyén súlyosan ólomszennyezett vizet mértek, egyes mintákban a határérték több mint hússzorosát mutatták ki. A dolgozók szerint régóta ismert volt a probléma, mégsem történt érdemi beavatkozás a vízhálózatban.

Súlyosan ólomszennyezett vizet mértek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Albert Flórián úti székhelyén, egyes helyszíneken a határérték több mint hússzorosát mutatták ki - írja a Telex. A problémára még az intézmény elődje, az OGYÉI korábbi dolgozói hívták fel a figyelmet, akik saját használatra palackos vízre álltak át. Bár a laborok és nyílászárók felújítása megtörtént, a vízvezetékekhez nem nyúltak.

A váltás után az NNGYK munkatársai jelezték az aggodalmaikat, amelynek hatására mintavétel indult. A vizsgálatok több mint felében határérték feletti ólomtartalmat találtak, négy mintában tízszeres, egy helyszínen pedig huszonegyszeres terheléssel. Később kétszer is megismételték a mérést, ám a dolgozók már nem kapták kézhez az eredményeket. A második vizsgálat előtt egy hónapig napi egyórás vízfolyatással próbálták csökkenteni a szennyezést, de ennek hatékonyságáról sincs információ.

Kapcsolódó cikkeink:

A vezetőség a munkatársaknak azt tanácsolta, fogyasztás előtt több percen át folyassák a vizet, vagy olyan csapokat használjanak, amelyekben a határérték alatt volt az ólomtartalom. A lap szerint ez azért kérdéses megoldás, mert a folyamatos használat mellett nehezen magyarázhatók az extrém magas értékek. A portál megkereste az NNGYK-t, amely elismerte, hogy tisztában van a problémával, és azt állítja, minden szükséges intézkedést megtett a biztonságos ivóvíz biztosítása érdekében, ám konkrét módszerekről és további mérési eredményekről nem adott tájékoztatást.

A lap cikke kiemeli: az NNGYK saját ólomkockázati térképén a székhelyről nincsenek adatok, de a környező épületek többsége magas kockázatúnak számít. Az intézmény általános tájékoztatása szerint az ólom legtöbbször az épületen belüli vezetékekből oldódik ki, és ugyan a csere indokolt, a tulajdonos erre nem kötelezhető. Az ivóvíz minőségének hatósági ellenőrzése a megyei és járási kormányhivatalok feladata, így a felelősségi viszonyok továbbra is tisztázatlanok a konkrét épület esetében.
Címlapkép: Getty Images
