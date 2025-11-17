Ezek voltak a legolvasottabb, legérdekesebb cikkek a Pénzcentrumon az év 46. hetében.
Magyarország 2025: súlyosan ólomszennyezett a víz a népegészséügyi központ székhelyén
A népegészségügyi központ székhelyén súlyosan ólomszennyezett vizet mértek, egyes mintákban a határérték több mint hússzorosát mutatták ki. A dolgozók szerint régóta ismert volt a probléma, mégsem történt érdemi beavatkozás a vízhálózatban.
Súlyosan ólomszennyezett vizet mértek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Albert Flórián úti székhelyén, egyes helyszíneken a határérték több mint hússzorosát mutatták ki - írja a Telex. A problémára még az intézmény elődje, az OGYÉI korábbi dolgozói hívták fel a figyelmet, akik saját használatra palackos vízre álltak át. Bár a laborok és nyílászárók felújítása megtörtént, a vízvezetékekhez nem nyúltak.
A váltás után az NNGYK munkatársai jelezték az aggodalmaikat, amelynek hatására mintavétel indult. A vizsgálatok több mint felében határérték feletti ólomtartalmat találtak, négy mintában tízszeres, egy helyszínen pedig huszonegyszeres terheléssel. Később kétszer is megismételték a mérést, ám a dolgozók már nem kapták kézhez az eredményeket. A második vizsgálat előtt egy hónapig napi egyórás vízfolyatással próbálták csökkenteni a szennyezést, de ennek hatékonyságáról sincs információ.
A vezetőség a munkatársaknak azt tanácsolta, fogyasztás előtt több percen át folyassák a vizet, vagy olyan csapokat használjanak, amelyekben a határérték alatt volt az ólomtartalom. A lap szerint ez azért kérdéses megoldás, mert a folyamatos használat mellett nehezen magyarázhatók az extrém magas értékek. A portál megkereste az NNGYK-t, amely elismerte, hogy tisztában van a problémával, és azt állítja, minden szükséges intézkedést megtett a biztonságos ivóvíz biztosítása érdekében, ám konkrét módszerekről és további mérési eredményekről nem adott tájékoztatást.
A lap cikke kiemeli: az NNGYK saját ólomkockázati térképén a székhelyről nincsenek adatok, de a környező épületek többsége magas kockázatúnak számít. Az intézmény általános tájékoztatása szerint az ólom legtöbbször az épületen belüli vezetékekből oldódik ki, és ugyan a csere indokolt, a tulajdonos erre nem kötelezhető. Az ivóvíz minőségének hatósági ellenőrzése a megyei és járási kormányhivatalok feladata, így a felelősségi viszonyok továbbra is tisztázatlanok a konkrét épület esetében.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
A támogatás összege legfeljebb 300 ezer forint, melyet 10 évenként lehet igényelni a lakókörnyezet akadálymentesítésére.
A koronavírus örökítőanyagának mennyisége csökkent a hazai szennyvízben.
A cél a 2050-re tervezett klímasemlegesség eléréséhez szükséges.
Egy friss kutatás szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéshez és korábbi agykárosodáshoz vezethet.
Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben.
Több millióan választanak szépészeti beavatkozást világszerte – köztük egyre több magyar. Mi áll a plasztikai sebészet robbanásszerű növekedése mögött?
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg.
Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
A havi bér 7,5-12,5 százalékkal kevesebb lehet, ha egy váratlan betegség miatt - mely év vége felé közeledve gyakrabban előfordul - egy heti munkabéréből levonnak...
Ehető sütőtök fajták képpel: japán sütőtök, hokkaido tök, sonkatök és muskotályos sütőtök. Mit kell tudni a sütőtök jótékony hatása és a sütőtök szénhidráttartalma kapcsán?
A közétkeztető cég hangsúlyozta, hogy a gödöllői intézményekben, valamint a többi ellátott településen nem jelentettek hasonló megbetegedéseket.
Az amerikai kontinensről származó amerikai májmétely (Fascioloides magna) egyre jelentősebb problémát jelent a magyar vadgazdálkodásban.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
Bojti Andrea gyermekpszichológussal beszélgettünk, akit idén a Highlights of Hungary-díjra is jelöltek.
Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és ennél is többen lehetnek azok, akiknél már kialakultak a 2-es típusú diabéteszt megelőző állapotok.
Az önkormányzat szerint nem zárható ki, hogy a pénteki iskolai ebéd okozta a tüneteket, de egy gyorsan terjedő vírus is állhat a háttérben.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
Meglepő fordulat: kiderült, mit takarhat az Orbán által emlegetett "védőpajzs", amit az USA-tól kapunk
A szakértő szerint ilyen segítségnek csak végveszélyben vagy nagy válságban van jelentősége.
