Az NKFH a kormányhivatalok munkatársaival közösen országos akció keretében vizsgálta a nyári vendéglátóhelyeket.
Súlyos titok derült ki a csapvízről, amit iszunk: erre a dologra rengeteg magyar nem figyel oda
A káros baktériumok kiszűrése az ivóvízből kulcsfontosságú az egészségünk megőrzése érdekében. Ebben segítségünkre lehet egy olyan vízszűrővel ellátott kancsó, amivel akár 99,9%-kal csökkenhető az esetlegesen előforduló baktériumok jelenléte a vízben.
„A legtöbb fejlett országban, így hazánkban is a klór hozzáadásával fertőtlenítik a csapvizet annak érdekében, hogy elpusztítsák a baktériumokat. Ennek ellenére előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor baktériumok kerülhetnek az ivóvízbe” – hangsúlyozta Mátyás Zoltán, a Silko Five Kft. vezetője.
Ezek közé tartozik például egy esetleges karbantartás, vagy javítás során történő hálózati szennyezés, de a rozsdás, repedt csövekben is elszaporodhatnak a baktériumok. Mindemellett a vízvételi pontoknál, például csaptelepeknél úgynevezett biofilm alakulhat ki, ami szintén baktériumokat rejthet.
A csapvizet legalább egy percig forralni kellene 100 Celsius fokon, hogy elpusztuljanak az esetlegesen előforduló káros baktériumok. Mivel ez nem életszerű megoldás, ezért érdemes lehet igénybe venni egy víztisztító kancsó segítségét – tette hozzá Mátyás Zoltán.
Fontos előnye a technológiának, hogy a csapvíz zavarossági szintjétől függően akár 12 hónapig, vagy 1000 liter víz szűréséig is használható, mielőtt cserére szorulna. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a szűrőket jellemzően havonta, vagy 150 liter víz átszűrése után cserélni kell.
Ezeknek a szűrőknek a telepítése egyszerű: csak be kell helyezni őket a kancsókban kialakított helyükre, ezt követően pedig a rajtuk áthaladó víz megtisztul a káros baktériumoktól, növényvédő szerektől, nehézfémektől, gyomírtó szerektől és más kemikáliáktól.
Amennyiben valaki kíváncsi egy adott magyarországi település aktuális ivóvízminőségi jelentésére, akkor a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján gyorsan és könnyedén leellenőrizheti.
Az emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik.
A túlzott fehérjefogyasztás nem feltétlenül előnyös az egészségre - eddig mindent rosszul tudtunk?
A szűrésen megjelenési arány alacsony, mintegy 30 százalékos, ez óriási baj.
Versenyfelügyeleti eljárásokat indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) élelmiszereket és étrend-kiegészítőket forgalmazó vállalkozásokkal szemben.
Burgenlandban is megjelent a nyúlpestis, amely egy új mutáció következtében már a mezei nyulakat is veszélyezteti.
Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is
Új kutatás szerint a többszörös mentális betegségek jelentősen növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát.
Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát a száj-és körömfájás-betegség alól.
A 2023-as adatok szerint rekordszámú, 1346 esetet regisztráltak, ami 67%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül.
Sosem lesz már ennek vége? Megint emelkedett a koronavírus örökítőanyag, jöhet az újabb esetszám-növekedés
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a népegészségügyi hivatal.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának leadási határidejét.
Az emberek sokkal szívesebben tartanak húsmentes napot egészségük megőrzése érdekében, mint környezetvédelmi vagy állatjóléti okokból - ez derült ki egy új kutatásból.
Tíz év után újra megjelent a kéknyelv-betegség Magyarországon, miután Somogy megyében 15 szarvasmarhánál azonosították a vírust
Az UNICEF adatai szerint a világ 5-19 éves korú gyermekeinek mintegy tizede, körülbelül 188 millió fiatal küzd elhízással.
Az iskolakezdéssel egy időben a felső légúti fertőzések szezonja is megkezdődik.
Magyarországon évente mintegy 1600 ember követ el öngyilkosságot, miközben kilenc megyében egyáltalán nem érhető el pszichoterápiás ellátás.
Több nő is fájdalmas bőrirritációt és gombás fertőzést tapasztalt a Mitchum 48 órás golyós dezodorának használata után.
Sokkoló, de annál kevésbé meglepő kutatás: ha telefonozol a vécén, drasztikusan nő az aranyér kockázata
Egy új tanulmány szerint a mobiltelefonok használata a mosdóban jelentősen növeli az aranyér kialakulásának kockázatát.