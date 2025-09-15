Súlyos titok derült ki a csapvízről, amit iszunk: erre a dologra rengeteg magyar nem figyel oda

A káros baktériumok kiszűrése az ivóvízből kulcsfontosságú az egészségünk megőrzése érdekében. Ebben segítségünkre lehet egy olyan vízszűrővel ellátott kancsó, amivel akár 99,9%-kal csökkenhető az esetlegesen előforduló baktériumok jelenléte a vízben.

„A legtöbb fejlett országban, így hazánkban is a klór hozzáadásával fertőtlenítik a csapvizet annak érdekében, hogy elpusztítsák a baktériumokat. Ennek ellenére előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor baktériumok kerülhetnek az ivóvízbe” – hangsúlyozta Mátyás Zoltán, a Silko Five Kft. vezetője.

Ezek közé tartozik például egy esetleges karbantartás, vagy javítás során történő hálózati szennyezés, de a rozsdás, repedt csövekben is elszaporodhatnak a baktériumok. Mindemellett a vízvételi pontoknál, például csaptelepeknél úgynevezett biofilm alakulhat ki, ami szintén baktériumokat rejthet.

A csapvizet legalább egy percig forralni kellene 100 Celsius fokon, hogy elpusztuljanak az esetlegesen előforduló káros baktériumok. Mivel ez nem életszerű megoldás, ezért érdemes lehet igénybe venni egy víztisztító kancsó segítségét – tette hozzá Mátyás Zoltán.

Fontos előnye a technológiának, hogy a csapvíz zavarossági szintjétől függően akár 12 hónapig, vagy 1000 liter víz szűréséig is használható, mielőtt cserére szorulna. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a szűrőket jellemzően havonta, vagy 150 liter víz átszűrése után cserélni kell.

Ezeknek a szűrőknek a telepítése egyszerű: csak be kell helyezni őket a kancsókban kialakított helyükre, ezt követően pedig a rajtuk áthaladó víz megtisztul a káros baktériumoktól, növényvédő szerektől, nehézfémektől, gyomírtó szerektől és más kemikáliáktól.

Amennyiben valaki kíváncsi egy adott magyarországi település aktuális ivóvízminőségi jelentésére, akkor a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján gyorsan és könnyedén leellenőrizheti.