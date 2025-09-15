2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Biztosítson tiszta ivóvizet otthon a konyhai szűréssel. Kivágott női kéz tölti a poharat csapvízzel
Egészség

Súlyos titok derült ki a csapvízről, amit iszunk: erre a dologra rengeteg magyar nem figyel oda

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 11:04

A káros baktériumok kiszűrése az ivóvízből kulcsfontosságú az egészségünk megőrzése érdekében. Ebben segítségünkre lehet egy olyan vízszűrővel ellátott kancsó, amivel akár 99,9%-kal csökkenhető az esetlegesen előforduló baktériumok jelenléte a vízben.

„A legtöbb fejlett országban, így hazánkban is a klór hozzáadásával fertőtlenítik a csapvizet annak érdekében, hogy elpusztítsák a baktériumokat. Ennek ellenére előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor baktériumok kerülhetnek az ivóvízbe” – hangsúlyozta Mátyás Zoltán, a Silko Five Kft. vezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezek közé tartozik például egy esetleges karbantartás, vagy javítás során történő hálózati szennyezés, de a rozsdás, repedt csövekben is elszaporodhatnak a baktériumok. Mindemellett a vízvételi pontoknál, például csaptelepeknél úgynevezett biofilm alakulhat ki, ami szintén baktériumokat rejthet.

A csapvizet legalább egy percig forralni kellene 100 Celsius fokon, hogy elpusztuljanak az esetlegesen előforduló káros baktériumok. Mivel ez nem életszerű megoldás, ezért érdemes lehet igénybe venni egy víztisztító kancsó segítségét – tette hozzá Mátyás Zoltán.

Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
EZ IS ÉRDEKELHET
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
A különösen forró nyarak idején magától értetődő, hogy több vizet iszunk.

Fontos előnye a technológiának, hogy a csapvíz zavarossági szintjétől függően akár 12 hónapig, vagy 1000 liter víz szűréséig is használható, mielőtt cserére szorulna. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a szűrőket jellemzően havonta, vagy 150 liter víz átszűrése után cserélni kell.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezeknek a szűrőknek a telepítése egyszerű: csak be kell helyezni őket a kancsókban kialakított helyükre, ezt követően pedig a rajtuk áthaladó víz megtisztul a káros baktériumoktól, növényvédő szerektől, nehézfémektől, gyomírtó szerektől és más kemikáliáktól.

Amennyiben valaki kíváncsi egy adott magyarországi település aktuális ivóvízminőségi jelentésére, akkor a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján gyorsan és könnyedén leellenőrizheti.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #fertőzés #ásványvíz #veszély #ivóvíz #betegség #baktérium #csapvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:31
11:15
11:04
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 15.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 14.
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
2025. szeptember 14.
Hol a legolcsóbb az élelmiszer? Leteszteltük az osztrák, szlovák és a magyar Lidl kínálatát
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 15. hétfő
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
1 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
3
1 napja
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
4
1 hónapja
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
5
3 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentesítés
a biztosítási esemény bekövetkezett (pl. rokkantság), de a "többi", még be nem következett biztosítási eseményre (pl. halál, elérés) a szerződés díjfizetés nélkül is hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 10:02
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 09:06
Újabb lomtalanítás dátum derült ki: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a két körzetben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 15. 11:27
Genetikailag módosult vaddisznók portyáznak itthon: az embertől sem félnek