Figyelmeztetést adott ki a vízmű, vészesen közeleg a határidő: több tízezer fővárosi lakás érintett
Még több mint 47 ezer lakásban várnak cserére az idén lejáró hitelességű lakás-mellékvízmérők - közölte a Fővárosi Vízművek.
Azt írták, hogy a mellékmérők a felhasználók tulajdonában vannak, így azok cséréjéről a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk.
A cserét érdemes minél hamarabb kezdeményezni, ugyanis a megrendelések száma az év végére rendszerint jelentősen megnő, emiatt pedig hosszabb várakozási időre kell számítani - jelezte a vízművek.
Figyelmeztettek arra is, hogy a hitelességi idő lejárata után - ami az idén lejáró mérők esetén 2025. december 31. - a szolgáltató nem állíthat ki számlát az adott mérőn mért mennyiség alapján.
A csere a legegyszerűbben és leggyorsabban a Fővárosi Vízművek munkatársainak, illetve a társaság szerződött partnereinek segítségével intézhető el.
További információ a Fővárosi Vízművek honlapján érhető el, a https://vizmuvek.hu/hu/kezdolap/ugyintezes/meroallas-merocsere/lakasmellekvizmero-csereje-zaroelem-potlas címen - áll a közleményben.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
Megnéztük, hogy milyen újépítésű ingatlanokat lehet vásorolni az Otthon Start Program a segítségével a két északnyugati városban: Győrben és Sopronban.
Ez 19. századi neoreneszánsz kastély nemcsak építészeti ritkaság, hanem egy hollywoodi karriert befutott magyar színész, Huszár Pufi egykori otthona is volt.
Az Otthon Start program kapcsán készült friss szavazás szerint a piaci szereplők többsége a következő egy évben a kínálat csökkenésére számít Budapesten és környékén.
Hosszú évek csökkenő tendenciája után 2024-ben élénkült a Budapesten belüli költözés. A legkevésbé népszerűek továbbra is a belvárosi kerületek voltak, melyeknek csökkent a lélekszáma.
Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás-, vagy eladás során Magyarországon.
Szétverheti a lakáspiacot az Otthon Start? Már vannak intő jelek, ez sokaknak nagyon nem fog tetszeni
Az Otthon Start Program jelentős keresletnövekedést hozott az újlakás-piacon, de a kínálat csak évek múlva érheti utol ezt a lendületet.
Egy friss becslés szerint 2025 szeptemberében 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát Magyarországon.
Az ingatlan.com elemzése szerint a kereslet havi alapon ugyan enyhén mérséklődött, de éves szinten még mindig látványos, 34 százalékos növekedést mutatott.
Augusztusban mindössze 105,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződést a magyarok, ami óriási visszaesés a júliusi 141,9 milliárd forintos összeghez képest.
Augusztusban még a kivárás jellemezte a lakáshitelezést, mivel a piac a szeptemberben elindult 3 százalékos Otthon Start hitel bevezetésére várt.
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A Pénzcentrum megvizsgálta, mely szabályok változtak október 1-től, valamint hogy milyen korábbi szabályokat érdemes észben tartani.
Abony város is élne az önrendelkezési jogával, beköltözési pénz megfizetésére kötelezné a beköltözni vágyókat.
A kereslet még a legmerészebb szakértői várakozásokat is felülmúlja: mi lesz itt?
Az önkormányzatok az így befolyó összegeket saját feladataik ellátására fordíthatják.
Lakásvásárlás vagy bérlés előtt egyre többen veszik figyelembe nemcsak az ingatlan árát, hanem a mindennapi közlekedés időigényét is.
A fűtésszámla komoly teher lehet 2025-ben is, ezért érdemes megismerni azokat a trükköket, amelyekkel spórolhatunk, miközben az otthon melege sem vész el.
Terény önkormányzata a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján korlátozta a településre való beköltözést.
