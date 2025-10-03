2025. október 3. péntek Helga
Nagy vízmérő egy lakóépület pincéjében
Figyelmeztetést adott ki a vízmű, vészesen közeleg a határidő: több tízezer fővárosi lakás érintett

Pénzcentrum/MTI
2025. október 3. 14:31

Még több mint 47 ezer lakásban várnak cserére az idén lejáró hitelességű lakás-mellékvízmérők - közölte a Fővárosi Vízművek.

Azt írták, hogy a mellékmérők a felhasználók tulajdonában vannak, így azok cséréjéről a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk.

A cserét érdemes minél hamarabb kezdeményezni, ugyanis a megrendelések száma az év végére rendszerint jelentősen megnő, emiatt pedig hosszabb várakozási időre kell számítani - jelezte a vízművek.

Figyelmeztettek arra is, hogy a hitelességi idő lejárata után - ami az idén lejáró mérők esetén 2025. december 31. - a szolgáltató nem állíthat ki számlát az adott mérőn mért mennyiség alapján.

A csere a legegyszerűbben és leggyorsabban a Fővárosi Vízművek munkatársainak, illetve a társaság szerződött partnereinek segítségével intézhető el.

További információ a Fővárosi Vízművek honlapján érhető el, a https://vizmuvek.hu/hu/kezdolap/ugyintezes/meroallas-merocsere/lakasmellekvizmero-csereje-zaroelem-potlas címen - áll a közleményben.
Címlapkép: Getty Images
