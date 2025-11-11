Az elektromos autók terjedésével egyre többeket foglalkoztat, hogy vajon az elektromos hajtás miatt erősebb elektroszmog éri-e a vezetőt és az utasokat.
Veszélyes parazita terjed Magyarországon: egyre több a megbetegedés, zajlanak a vizsgálatok
Az amerikai kontinensről származó amerikai májmétely (Fascioloides magna) egyre jelentősebb problémát jelent a magyar vadgazdálkodásban. A parazita, amely elsősorban szarvasfélék májában élősködik, folyamatosan terjed a Dél-Dunántúlon, veszélyeztetve a vadállomány egészségét és közvetve a mezőgazdasági termelés gazdaságosságát is - jelentette az Agrárszektor.
Az amerikai májmétely egy trematoda féreg, amely vadon élő és háziasított kérődzők májában telepszik meg. Európában elsődleges gazdái a gím- és dámszarvasok, míg köztes gazdaként a törpe iszapcsiga szolgál, amely főként nedves, mocsaras területeken él. A parazita életciklusa során a férgek petéi a bélsárral kerülnek a környezetbe, vízben kelnek ki, majd a csigákba jutva fejlődnek tovább, végül fertőzőképes formában a növényzeten vagy vízben tapadnak meg, ahonnan visszajutnak a kérődzők szervezetébe.
A dél-dunántúli régióban a parazita jelenlétét először a 2010-es évek végén mutatták ki. 2018-ban már Somogy és Baranya megyében is azonosították, 2020-ban pedig egy előzetes közleményben dokumentálták a Belső-Somogyban észlelt új fertőzési pontokat.
Az újonnan azonosított fertőzési pontok és a korábban ismert legészakibb előfordulás között 21-38 km távolságot mértek, ami a parazita természetes, északi irányú terjedését valószínűsíti a régióban. A terjedés hátterében több tényező állhat: a szarvasfélék szezonális mozgása, migrációs hajlama, valamint emberi tevékenységek, például vadászati célú áttelepítések is szerepet játszhatnak.
A fertőzöttség nemcsak a vadállomány egészségi állapotát befolyásolja, hanem közvetve a haszonállat-állományokra is veszélyt jelent. A májmétely által okozott elváltozások rontják a máj funkcióját, csökkentik a termelési mutatókat, és a krónikus gyulladás gyengíti az állatok ellenálló képességét.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A védekezés alapja a folyamatos monitorozás és az élőhelyi adottságok ismerete. Kulcsfontosságú a gímszarvas- és dámpopulációk rendszeres boncolásos vizsgálata, a fertőzöttség területi nyilvántartása, valamint a köztes gazda csigafajok előfordulásának felmérése. Ezek az adatok hosszú távon nemcsak a vadgazdálkodás, hanem az állategészségügy és élelmiszerlánc-biztonság szempontjából is értékes információkat szolgáltatnak.
Az amerikai májmétely magyarországi jelenléte ma már nem elszigetelt jelenség, hanem egy terjedő, természetes expanzióval rendelkező folyamat része. A 2018-as és 2020-as vizsgálatok alapján a parazita elterjedése északi irányban növekszik, és a jövőben Somogy megyén túl is várhatók új előfordulások.
A közétkeztető cég hangsúlyozta, hogy a gödöllői intézményekben, valamint a többi ellátott településen nem jelentettek hasonló megbetegedéseket.
Meglepő fordulat: kiderült, mit takarhat az Orbán által emlegetett "védőpajzs", amit az USA-tól kapunk
A szakértő szerint ilyen segítségnek csak végveszélyben vagy nagy válságban van jelentősége.
A vállalat már megtette a szükséges intézkedéseket a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonására és a fogyasztóktól való visszahívására.
Az érintett intézményeket ellátó közétkeztetési cég vezetője a hétvégén nyilatkozott, miszerint mindenben együttműködnek a hatóságokkal.
A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet.
Tömeges ételmérgezés a budapesti menzákon: eddig 47 gyerek került a Heim Pál kórházba, sokan komoly tünetekkel
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket.
A friss szenyvízelemzés szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában a covid-örökítőanyag mennyisége az emelkedett koncentráció-tartományban van és tendenciáját tekintve stagnál.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
Egyre drágább a szép mosoly: ma már egyetlen fogászati kezelés is komoly anyagi terhet ró a legtöbb háztartásra.
Máris robbanhat az őszi covid-hullám? Ezekben a megyékben van most a legtöbb beteg: tömve lesznek a várók a következő hetekben
A légúti fertőzéssel kórházba került betegek ötöde volt igazolhatóan covidos.
Különböző betegségeket terjeszthetnek, vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is"
A petesejt donorok januártól kompenzációs díjban részesülhetnek - ismertette Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár.
Magyarország továbbra is az élmezőnyben az öngyilkossági statisztikákban – mit árulnak el a számok a társadalom mentális állapotáról?
Egy új kutatás szerint a melatonin hosszú távú szedése összefüggésbe hozható a szívelégtelenség magasabb kockázatával.
Hiába a nyugati fizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
Egy rendhagyó kutatóorvos, biológus páros, akik nem kifelé mennek, hanem befelé jönnek. Lenkey Nóra és Neubrandt Máté azon kevesek közé tartozik, akik nyugatról hazaköltöztek.
Újrakezdődhet az egész koronavírus-járvány? Ijesztő dolgot találtak egy denevérben, ilyet már láttunk egyszer
Ismét egy denevérben találtak olyan vírustörzset, ami kísértetiesen hasonlít arra, amely 2019 végén a világméretű járványt okozta.
A szívhangrendeletet kötelezővé teszi a magzati szívhang bemutatását a terhességmegszakítás előtt álló nőknek.
Az országban november 1-jétől bevezették a dohányzás generációs tilalmát, amely megtiltja a 2007 januárja után születettek számára a dohánytermékek vásárlását és fogyasztását
November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.