Veszélyes parazita terjed Magyarországon: egyre több a megbetegedés, zajlanak a vizsgálatok

Az amerikai kontinensről származó amerikai májmétely (Fascioloides magna) egyre jelentősebb problémát jelent a magyar vadgazdálkodásban. A parazita, amely elsősorban szarvasfélék májában élősködik, folyamatosan terjed a Dél-Dunántúlon, veszélyeztetve a vadállomány egészségét és közvetve a mezőgazdasági termelés gazdaságosságát is - jelentette az Agrárszektor.

Az amerikai májmétely egy trematoda féreg, amely vadon élő és háziasított kérődzők májában telepszik meg. Európában elsődleges gazdái a gím- és dámszarvasok, míg köztes gazdaként a törpe iszapcsiga szolgál, amely főként nedves, mocsaras területeken él. A parazita életciklusa során a férgek petéi a bélsárral kerülnek a környezetbe, vízben kelnek ki, majd a csigákba jutva fejlődnek tovább, végül fertőzőképes formában a növényzeten vagy vízben tapadnak meg, ahonnan visszajutnak a kérődzők szervezetébe.

A dél-dunántúli régióban a parazita jelenlétét először a 2010-es évek végén mutatták ki. 2018-ban már Somogy és Baranya megyében is azonosították, 2020-ban pedig egy előzetes közleményben dokumentálták a Belső-Somogyban észlelt új fertőzési pontokat.

Az újonnan azonosított fertőzési pontok és a korábban ismert legészakibb előfordulás között 21-38 km távolságot mértek, ami a parazita természetes, északi irányú terjedését valószínűsíti a régióban. A terjedés hátterében több tényező állhat: a szarvasfélék szezonális mozgása, migrációs hajlama, valamint emberi tevékenységek, például vadászati célú áttelepítések is szerepet játszhatnak.

A fertőzöttség nemcsak a vadállomány egészségi állapotát befolyásolja, hanem közvetve a haszonállat-állományokra is veszélyt jelent. A májmétely által okozott elváltozások rontják a máj funkcióját, csökkentik a termelési mutatókat, és a krónikus gyulladás gyengíti az állatok ellenálló képességét.

A védekezés alapja a folyamatos monitorozás és az élőhelyi adottságok ismerete. Kulcsfontosságú a gímszarvas- és dámpopulációk rendszeres boncolásos vizsgálata, a fertőzöttség területi nyilvántartása, valamint a köztes gazda csigafajok előfordulásának felmérése. Ezek az adatok hosszú távon nemcsak a vadgazdálkodás, hanem az állategészségügy és élelmiszerlánc-biztonság szempontjából is értékes információkat szolgáltatnak.

Az amerikai májmétely magyarországi jelenléte ma már nem elszigetelt jelenség, hanem egy terjedő, természetes expanzióval rendelkező folyamat része. A 2018-as és 2020-as vizsgálatok alapján a parazita elterjedése északi irányban növekszik, és a jövőben Somogy megyén túl is várhatók új előfordulások.