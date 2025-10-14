A demográfiai változások társadalmi következményei is jelentősek: mivel kevesebb rokon lesz egy-egy generációban, a gondozási feladatok kisebb számú emberre hárulnak,
Veszélyes betegség tért vissza Magyarországra: a hatóságok riadóláncot indítottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Uszka közelében egy diagnosztikai célból kilőtt rókánál igazolta a veszettséget a Nébih debreceni laboratóriuma. Az eset október elején történt, a pozitív eredményt október 8-án erősítették meg.
A hatóságok szerint a fertőzés valószínűleg természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén jutott be Magyarországra. Az idei eset nyomán több járványügyi intézkedés lépett életbe, így például fokozott felügyelet és ebzárlat. A Nébih tájékoztatta az NNGYK-t, az Európai Unió illetékes szerveit, valamint az Állategészségügyi Világszervezetet (WOAH).
A veszettség 2022 szeptemberében jelent meg ismét hazánkban, azóta minden eset Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fordult elő, így az ország elvesztette veszettségtől mentes státuszát. Az ország többi része továbbra is mentes a betegségtől.
A rókák veszettség elleni oltása évente kétszer történik, tavasszal és ősszel, különösen a déli és keleti megyékben. Szabolcs-Szatmár-Beregben 2024 óta dupla csaléteksűrűséggel zajlik a vakcinázás a magas járványügyi kockázat miatt.
A veszettség az egyik legveszélyesebb állatról emberre terjedő fertőzés, leggyakrabban harapás útján. A védekezés nemcsak állategészségügyi, hanem humán egészségügyi szempontból is létfontosságú. Magyarországon a kutyák oltása kötelező, a macskáké ajánlott.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ha rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató állatot lát, azt haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál. Az elhullott rókákat a Nébih Zöld Számán (06/80/263-244) kell bejelenteni.
Az RTL Híradó információi szerint a nyár végén több hazai megbetegedést is azonosítottak.
Kidetrült, egy hétköznapi konyhai alapanyag segíthet a daganatos betegeken: minden magyar konyhában ott lapul
Egy kutatás szerint az olívaolajban és diófélékben található egészséges zsírsav képes "felturbózni" a rákos sejtek elleni küzdelemre specializálódott immunsejteket.
Óriási csempészszállítmány bukott le az M1-es autópályán: ilyet még a tapasztalt NAV-osok sem minden nap látnak
A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei megállítottak egy román kisbuszt, amely egy hatalmas utánfutót húzott maga után.
A betegek arról számoltak be, hogy a befizetett összegekért cserébe jobb körülményeket ígértek nekik, mint a központi épületben.
Szép csendben tombol a világban a legújabb pandémia: valamiért nem verik nagy dobra, de egyre többen kongatják a vészharangot
A WHO új jelentése szerint 2023-ban a világszerte előforduló bakteriális fertőzések hatoda ellenállt az antibiotikumos kezeléseknek.
40. héten bölcsődéket, óvodákat, az általános és középiskolai közösségeket érintő akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.
Világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát, közülük 15 millióan 13 és 15 év közöttiek -
Drágább, de környezetkímélőbb – mi áll a növényi élelmiszerek ára mögött? Hazai és globális trendek a CHART by Pénzcentrum friss epizódjában!
Minden harmadik orvos és ápoló depressziós vagy szorongásos tünetekről számolt be. Ez ötszöröse az európai lakosság körében mért aránynak.
Hogyan igényelhető rokkant kocsi, elektromos moped közgyógyra, egyáltalán kinek jár a rokkantkocsi tb-re? Mennyibe kerül egy elektromos moped tb támogatással mozgássérülteknek?
Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra
A lelki egészség világnapja alkalmából a WHC Csoport kisgyerekeket kérdezett meg, hogy ténylegesen mennyire viszi haza egy adott szülő a munkahelyi terheket.
A Lelki Egészség Világnapja kapcsán a hazai állapotokról Dr. Wernigg Róbertet, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkárát kérdeztük.
Kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.
Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti
A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital.
Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.