Veszélyes betegség tért vissza Magyarországra: a hatóságok riadóláncot indítottak

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Uszka közelében egy diagnosztikai célból kilőtt rókánál igazolta a veszettséget a Nébih debreceni laboratóriuma. Az eset október elején történt, a pozitív eredményt október 8-án erősítették meg.

A hatóságok szerint a fertőzés valószínűleg természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén jutott be Magyarországra. Az idei eset nyomán több járványügyi intézkedés lépett életbe, így például fokozott felügyelet és ebzárlat. A Nébih tájékoztatta az NNGYK-t, az Európai Unió illetékes szerveit, valamint az Állategészségügyi Világszervezetet (WOAH).

A veszettség 2022 szeptemberében jelent meg ismét hazánkban, azóta minden eset Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fordult elő, így az ország elvesztette veszettségtől mentes státuszát. Az ország többi része továbbra is mentes a betegségtől.

A rókák veszettség elleni oltása évente kétszer történik, tavasszal és ősszel, különösen a déli és keleti megyékben. Szabolcs-Szatmár-Beregben 2024 óta dupla csaléteksűrűséggel zajlik a vakcinázás a magas járványügyi kockázat miatt.

A veszettség az egyik legveszélyesebb állatról emberre terjedő fertőzés, leggyakrabban harapás útján. A védekezés nemcsak állategészségügyi, hanem humán egészségügyi szempontból is létfontosságú. Magyarországon a kutyák oltása kötelező, a macskáké ajánlott.

Ha rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató állatot lát, azt haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál. Az elhullott rókákat a Nébih Zöld Számán (06/80/263-244) kell bejelenteni.