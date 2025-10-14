2025. október 14. kedd Helén
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyönyörű kíváncsi fiatal róka, aki egyenesen a nézőre bámul
Egészség

Veszélyes betegség tért vissza Magyarországra: a hatóságok riadóláncot indítottak

Pénzcentrum
2025. október 14. 19:58

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Uszka közelében egy diagnosztikai célból kilőtt rókánál igazolta a veszettséget a Nébih debreceni laboratóriuma. Az eset október elején történt, a pozitív eredményt október 8-án erősítették meg.

A hatóságok szerint a fertőzés valószínűleg természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén jutott be Magyarországra. Az idei eset nyomán több járványügyi intézkedés lépett életbe, így például fokozott felügyelet és ebzárlat. A Nébih tájékoztatta az NNGYK-t, az Európai Unió illetékes szerveit, valamint az Állategészségügyi Világszervezetet (WOAH).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A veszettség 2022 szeptemberében jelent meg ismét hazánkban, azóta minden eset Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fordult elő, így az ország elvesztette veszettségtől mentes státuszát. Az ország többi része továbbra is mentes a betegségtől.

A rókák veszettség elleni oltása évente kétszer történik, tavasszal és ősszel, különösen a déli és keleti megyékben. Szabolcs-Szatmár-Beregben 2024 óta dupla csaléteksűrűséggel zajlik a vakcinázás a magas járványügyi kockázat miatt.

Kapcsolódó cikkeink:

A veszettség az egyik legveszélyesebb állatról emberre terjedő fertőzés, leggyakrabban harapás útján. A védekezés nemcsak állategészségügyi, hanem humán egészségügyi szempontból is létfontosságú. Magyarországon a kutyák oltása kötelező, a macskáké ajánlott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató állatot lát, azt haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál. Az elhullott rókákat a Nébih Zöld Számán (06/80/263-244) kell bejelenteni.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #nébih #oltás #ukrajna #románia #róka #szabolcs-szatmár-bereg megye #veszettség #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:49
20:34
19:58
19:41
19:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
2
2 hete
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
3
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
4
2 hete
Újra tarolhat nagyanyáink ősi módszere: egyre több magyar jön rá, hogy borzasztó egészéges
5
4 hete
Újra felütötte fejét a Covid itthon: ezekre az emberekre most nagyon veszélyes az új variáns
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 20:34
Tovább gyűrűzik a botrány az Asahi sörgyár körül: ez történt valójában a háttérben
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 19:04
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
Agrárszektor  |  2025. október 14. 20:32
Milliós kár éri a magyarokat emiatt: veled is bármikor megtörténhet a baj