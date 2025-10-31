2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
White pills laid out on a light gray surface. Medical supplies.
Egészség

Brutál gyógyszeráremelés élesedhet 2026-tól: itt a tervezet, ami rengeteg betegnek fájni fog

Pénzcentrum
2025. október 31. 09:54

A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint 2026 januárjától emelkednek a vérkészítmények térítési díjai. A 3-10 százalékos áremelés célja a hazai vérellátás biztonságos működésének költségfedezete.

A Belügyminisztérium által nemrég közzétett rendelettervezet értelmében 2026. január 1-től jelentősen emelkednek a vérkészítmények térítési díjai. A minisztérium indoklása szerint az áremelés elengedhetetlen a hazai vérellátórendszer folyamatos és biztonságos működésének finanszírozásához.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezet szerint a leggyakrabban használt vérkészítmények esetében 3-10 százalékos áremelés várható, bizonyos termékeknél azonban ennél magasabb díjnövekedéssel kell számolni. A vörösvérsejt-koncentrátumok ára például 7319 forintról 7640 forintra emelkedik, míg a mosott, reszuszpendált változat 10 593 forintról 11 060 forintra drágul.

A szűrt vörösvérsejt-koncentrátum új ára 15 660 forint lesz a jelenlegi 15 000 forint helyett, a mosott és szűrt változat pedig 21 000 forintról 21 925 forintra emelkedik. A plazmakészítmények sem mentesülnek a díjemelés alól: a friss fagyasztott plazma ára 11 000 forintról 11 485 forintra, míg a sejtszegény változaté 12 500 forintról 13 050 forintra nő.

Kapcsolódó cikkeink:

A krioprecipitátum esetében 10 000 forintról 10 440 forintra, a fibrinragasztónál pedig 12 215 forintról 12 750 forintra emelkedik a térítési díj. A trombocitakészítmények árai szintén növekednek: az egy egység teljes vérből készített trombocita koncentrátum 5600 forintról 5845 forintra drágul, míg a zárt rendszerű, polozott változat ára 6400 forintról 6680 forintra emelkedik.

A közegcserélt trombocitakészítmény új ára 7595 forint lesz a jelenlegi 7276 forint helyett. A gépi aferezissel előállított trombocita koncentrátum 13 500 forintról 14 095 forintra, a közegcserélt típus pedig 14 980 forintról 15 640 forintra drágul.

A nagyobb mennyiségű, több egységből előállított készítmények esetében is hasonló mértékű áremelés várható. Például a négy egységes poolozott, közegcserélt koncentrátum ára 47 080 forintról 49 150 forintra emelkedik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A ritkábban használt vérkészítmények sem mentesülnek a díjemelés alól. A gépi aferezisből származó fehérvérsejt-koncentrátum új ára 7830 forint lesz a jelenlegi 7500 forint helyett, míg a helyreállított, vércseréhez használt készítmény 24 000 forintról 25 055 forintra drágul. A mínusz 196 Celsius-fokon fagyasztott vörösvérsejt-koncentrátum ára 25 000 forintról 26 100 forintra, a szűrt, fagyasztott változaté pedig 30 000 forintról 31 320 forintra emelkedik.

A kisebb kiszerelésű készítmények esetében is áremelés várható: az 50 milliliteres, szűrt vörösvérsejt-készítmény 5800 forintról 6055 forintra, a hasonló plazmakiszerelés pedig 5000 forintról 5220 forintra drágul.

A tervezet nem módosítja a finanszírozás technikai szabályait. Továbbra is érvényben marad a választott vérkészítmény esetében alkalmazott 500 forintos többletdíj, a besugarazás 5000 forintos felára, valamint az autotranszfúziót követő 50 százalékos visszatérítés. A kiszereléshez kötött eltérő elszámolási szabályok szintén változatlanok maradnak.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #egészségügy #áremelés #áremelkedés #beteg #belügyminisztérium #betegek #betegellátás #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Ágh István költő

Elhunyt Ágh István költő

Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.

FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:37
10:32
10:20
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
2025. október 30.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
2
1 hónapja
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
3
4 hete
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
4
2 hete
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
5
2 hete
Elképesztő nyomás alatt vannak a középkorú magyarok: egy egész generáció szenved
PÉNZÜGYI KISOKOS
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 10:37
Te is vettél ilyen terméket a TEDi-ben? Formaldehid van benne, azonnal vidd vissza!
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 10:32
Most közölték: ennyibe fog kerülni a ponty, harcsa kilója a boltokban karácsony előtt, zsebbenyúlós lesz az ünnep 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. október 31. 10:31
Az élelmiszergyártók sem értik a kormány újabb lépését