Brutál gyógyszeráremelés élesedhet 2026-tól: itt a tervezet, ami rengeteg betegnek fájni fog

A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint 2026 januárjától emelkednek a vérkészítmények térítési díjai. A 3-10 százalékos áremelés célja a hazai vérellátás biztonságos működésének költségfedezete.

A Belügyminisztérium által nemrég közzétett rendelettervezet értelmében 2026. január 1-től jelentősen emelkednek a vérkészítmények térítési díjai. A minisztérium indoklása szerint az áremelés elengedhetetlen a hazai vérellátórendszer folyamatos és biztonságos működésének finanszírozásához.

A tervezet szerint a leggyakrabban használt vérkészítmények esetében 3-10 százalékos áremelés várható, bizonyos termékeknél azonban ennél magasabb díjnövekedéssel kell számolni. A vörösvérsejt-koncentrátumok ára például 7319 forintról 7640 forintra emelkedik, míg a mosott, reszuszpendált változat 10 593 forintról 11 060 forintra drágul.

A szűrt vörösvérsejt-koncentrátum új ára 15 660 forint lesz a jelenlegi 15 000 forint helyett, a mosott és szűrt változat pedig 21 000 forintról 21 925 forintra emelkedik. A plazmakészítmények sem mentesülnek a díjemelés alól: a friss fagyasztott plazma ára 11 000 forintról 11 485 forintra, míg a sejtszegény változaté 12 500 forintról 13 050 forintra nő.

A krioprecipitátum esetében 10 000 forintról 10 440 forintra, a fibrinragasztónál pedig 12 215 forintról 12 750 forintra emelkedik a térítési díj. A trombocitakészítmények árai szintén növekednek: az egy egység teljes vérből készített trombocita koncentrátum 5600 forintról 5845 forintra drágul, míg a zárt rendszerű, polozott változat ára 6400 forintról 6680 forintra emelkedik.

A közegcserélt trombocitakészítmény új ára 7595 forint lesz a jelenlegi 7276 forint helyett. A gépi aferezissel előállított trombocita koncentrátum 13 500 forintról 14 095 forintra, a közegcserélt típus pedig 14 980 forintról 15 640 forintra drágul.

A nagyobb mennyiségű, több egységből előállított készítmények esetében is hasonló mértékű áremelés várható. Például a négy egységes poolozott, közegcserélt koncentrátum ára 47 080 forintról 49 150 forintra emelkedik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A ritkábban használt vérkészítmények sem mentesülnek a díjemelés alól. A gépi aferezisből származó fehérvérsejt-koncentrátum új ára 7830 forint lesz a jelenlegi 7500 forint helyett, míg a helyreállított, vércseréhez használt készítmény 24 000 forintról 25 055 forintra drágul. A mínusz 196 Celsius-fokon fagyasztott vörösvérsejt-koncentrátum ára 25 000 forintról 26 100 forintra, a szűrt, fagyasztott változaté pedig 30 000 forintról 31 320 forintra emelkedik.

A kisebb kiszerelésű készítmények esetében is áremelés várható: az 50 milliliteres, szűrt vörösvérsejt-készítmény 5800 forintról 6055 forintra, a hasonló plazmakiszerelés pedig 5000 forintról 5220 forintra drágul.

A tervezet nem módosítja a finanszírozás technikai szabályait. Továbbra is érvényben marad a választott vérkészítmény esetében alkalmazott 500 forintos többletdíj, a besugarazás 5000 forintos felára, valamint az autotranszfúziót követő 50 százalékos visszatérítés. A kiszereléshez kötött eltérő elszámolási szabályok szintén változatlanok maradnak.