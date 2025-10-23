Megfázás, influenza, COVID? Nem mítosz, még mindig van különbség köztük: mutatjuk, mi az

Az őszi időszakban megnövekedett a légúti megbetegedések száma. Dr. Oscar Duke orvos, a BBC Morning Live műsorának rendszeres szereplője tanácsokat ad a megfázás, influenza és Covid-fertőzések felismeréséhez és kezeléséhez - írta a BBC.

Az ősz beköszöntével egyre többen küzdenek köhögéssel és megfázással. Bár a hideg időjárás immunrendszerre gyakorolt hatásáról szóló kutatások eredményei nem egyértelműek, a sötétebb napok miatt többet tartózkodunk zárt, meleg helyiségekben, ami ideális környezetet biztosít a vírusok terjedéséhez.

A megbetegedések számának növekedéséhez hozzájárul az is, hogy a gyerekek visszatérnek az iskolába és óvodába a nyári szünet után, ahol számos vírus kering, amelyeket hazavihetnek. Hasonló a helyzet az egyetemi kollégiumokban is, ahol a közösségi élet, a bulizás és az alkoholfogyasztás tovább gyengíti az immunrendszert.

A megfázás, influenza és Covid tünetei gyakran átfedést mutatnak, de vannak jellegzetességek, amelyek segíthetnek a megkülönböztetésben. A megfázás általában fokozatosan alakul ki, elsősorban az orrot és a torkot érinti, esetleg nyomásérzetet okoz a fülben. Ha a vírus továbbterjed, köhögést is okozhat, de a tünetek általában nem akadályozzák a mindennapi tevékenységeket.

Az influenza esetében a megfázás tünetei mellett izomfájdalom, láz és gyengeség is jelentkezik, ami miatt sokan ágynak esnek. A Covid-fertőzés hasonló tünetekkel jár, de jellemző lehet a szag- és ízérzékelés elvesztése. Az új Stratus és Nimbus variánsok esetében "borotvaéles" torokfájás és hasmenés is gyakori.

A szakértők azt javasolják, hogy betegség esetén maradjunk otthon, pihenjünk és gyógyuljunk. Ha azonban alapbetegségünk van, légzési nehézséget tapasztalunk, vagy a tünetek három hét után sem enyhülnek, forduljunk orvoshoz.

Szervezetünk természetes módon küzd a vírusok és fertőzések ellen, de megfelelő gyógyszerekkel segíthetünk neki. Különösen fontos az ingyenes éves influenza elleni védőoltás felvétele, ha jogosultak vagyunk rá. Az oltásokat a lakosság körében fokozatosan biztosítják, előnyben részesítve a legveszélyeztetettebb csoportokat.