Súlyos, ami kiderült ezekről a pirulákról: rengeteg magyar szedi, de ezzel a mellékhatással nem számoltak

Egy új kutatás szerint az antidepresszánsok típusától függően jelentős testsúlyváltozást, valamint szívritmus- és vérnyomáseltéréseket okozhatnak a kezelés első két hónapjában - írja a The Guardian.

A King's College London és az Oxfordi Egyetem vezetésével készült átfogó tanulmány kimutatta, hogy egyes antidepresszánsok akár 2 kilogrammos súlygyarapodást is okozhatnak az első két hónapban, míg más készítmények ugyanennyi vagy még több súlyvesztést eredményezhetnek.

A kutatók 151 klinikai vizsgálat adatait elemezték, amelyekben több mint 58 000 beteg részvételével 30 különböző antidepresszáns fizikai egészségre gyakorolt hatásait hasonlították össze.

Az eredmények jelentős különbségeket mutattak a mellékhatások között, annak ellenére, hogy a legtöbb vizsgálat mindössze nyolchetes gyógyszerhasználatot elemzett. Például akár 4 kilogrammos eltérést is találtak az átlagos testsúlyváltozásban: az agomelatint szedőknél átlagosan 2,5 kg fogyás, míg a maprotilin esetében körülbelül 2 kg súlygyarapodás volt tapasztalható.

A vizsgálat 21 ütés/perces különbséget mutatott ki a szívritmusban a fluvoxamint és a nortriptilint szedők között, valamint 11 Hgmm-es vérnyomáskülönbséget a nortriptilin és a doxepin között.

Dr. Toby Pillinger, a KCL klinikai előadója elmondta: "Az antidepresszánsok a világ legszélesebb körben használt gyógyszerei közé tartoznak. Bár sokan profitálnak belőlük, ezek a gyógyszerek nem egyformák – némelyik jelentős változásokat okozhat a testsúlyban, szívritmusban és vérnyomásban viszonylag rövid idő alatt."

A szakember hozzátette, hogy a leggyakrabban felírt SSRI típusú antidepresszánsoknak általában kevesebb fizikai mellékhatásuk van, ami megnyugtató, de más típusoknál szorosabb fizikai egészségügyi megfigyelés lehet indokolt.

Andrea Cipriani, az Oxfordi Egyetem pszichiátria professzora hangsúlyozta a közös döntéshozatal fontosságát, amelynek során az orvosok támogatják a betegeket a kezelésükkel kapcsolatos döntések meghozatalában, figyelembe véve preferenciáikat, személyes körülményeiket és értékrendjüket.

A kutatók az antidepresszáns kezelési irányelvek frissítését szorgalmazzák az új eredmények alapján.