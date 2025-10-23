2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
pills medicine pharmacy
Egészség

Súlyos, ami kiderült ezekről a pirulákról: rengeteg magyar szedi, de ezzel a mellékhatással nem számoltak

Pénzcentrum
2025. október 23. 12:01

Egy új kutatás szerint az antidepresszánsok típusától függően jelentős testsúlyváltozást, valamint szívritmus- és vérnyomáseltéréseket okozhatnak a kezelés első két hónapjában - írja a The Guardian.

A King's College London és az Oxfordi Egyetem vezetésével készült átfogó tanulmány kimutatta, hogy egyes antidepresszánsok akár 2 kilogrammos súlygyarapodást is okozhatnak az első két hónapban, míg más készítmények ugyanennyi vagy még több súlyvesztést eredményezhetnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatók 151 klinikai vizsgálat adatait elemezték, amelyekben több mint 58 000 beteg részvételével 30 különböző antidepresszáns fizikai egészségre gyakorolt hatásait hasonlították össze.

Az eredmények jelentős különbségeket mutattak a mellékhatások között, annak ellenére, hogy a legtöbb vizsgálat mindössze nyolchetes gyógyszerhasználatot elemzett. Például akár 4 kilogrammos eltérést is találtak az átlagos testsúlyváltozásban: az agomelatint szedőknél átlagosan 2,5 kg fogyás, míg a maprotilin esetében körülbelül 2 kg súlygyarapodás volt tapasztalható.

A vizsgálat 21 ütés/perces különbséget mutatott ki a szívritmusban a fluvoxamint és a nortriptilint szedők között, valamint 11 Hgmm-es vérnyomáskülönbséget a nortriptilin és a doxepin között.

Dr. Toby Pillinger, a KCL klinikai előadója elmondta: "Az antidepresszánsok a világ legszélesebb körben használt gyógyszerei közé tartoznak. Bár sokan profitálnak belőlük, ezek a gyógyszerek nem egyformák – némelyik jelentős változásokat okozhat a testsúlyban, szívritmusban és vérnyomásban viszonylag rövid idő alatt."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakember hozzátette, hogy a leggyakrabban felírt SSRI típusú antidepresszánsoknak általában kevesebb fizikai mellékhatásuk van, ami megnyugtató, de más típusoknál szorosabb fizikai egészségügyi megfigyelés lehet indokolt.

Andrea Cipriani, az Oxfordi Egyetem pszichiátria professzora hangsúlyozta a közös döntéshozatal fontosságát, amelynek során az orvosok támogatják a betegeket a kezelésükkel kapcsolatos döntések meghozatalában, figyelembe véve preferenciáikat, személyes körülményeiket és értékrendjüket.

A kutatók az antidepresszáns kezelési irányelvek frissítését szorgalmazzák az új eredmények alapján.
