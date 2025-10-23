Megzavarják a hormonrendszert, a mikrobiomra, bélflórára negatívan hatnak, befolyásolják az étvágyat, túlevést.
Súlyos, ami kiderült ezekről a pirulákról: rengeteg magyar szedi, de ezzel a mellékhatással nem számoltak
Egy új kutatás szerint az antidepresszánsok típusától függően jelentős testsúlyváltozást, valamint szívritmus- és vérnyomáseltéréseket okozhatnak a kezelés első két hónapjában - írja a The Guardian.
A King's College London és az Oxfordi Egyetem vezetésével készült átfogó tanulmány kimutatta, hogy egyes antidepresszánsok akár 2 kilogrammos súlygyarapodást is okozhatnak az első két hónapban, míg más készítmények ugyanennyi vagy még több súlyvesztést eredményezhetnek.
A kutatók 151 klinikai vizsgálat adatait elemezték, amelyekben több mint 58 000 beteg részvételével 30 különböző antidepresszáns fizikai egészségre gyakorolt hatásait hasonlították össze.
Az eredmények jelentős különbségeket mutattak a mellékhatások között, annak ellenére, hogy a legtöbb vizsgálat mindössze nyolchetes gyógyszerhasználatot elemzett. Például akár 4 kilogrammos eltérést is találtak az átlagos testsúlyváltozásban: az agomelatint szedőknél átlagosan 2,5 kg fogyás, míg a maprotilin esetében körülbelül 2 kg súlygyarapodás volt tapasztalható.
A vizsgálat 21 ütés/perces különbséget mutatott ki a szívritmusban a fluvoxamint és a nortriptilint szedők között, valamint 11 Hgmm-es vérnyomáskülönbséget a nortriptilin és a doxepin között.
Dr. Toby Pillinger, a KCL klinikai előadója elmondta: "Az antidepresszánsok a világ legszélesebb körben használt gyógyszerei közé tartoznak. Bár sokan profitálnak belőlük, ezek a gyógyszerek nem egyformák – némelyik jelentős változásokat okozhat a testsúlyban, szívritmusban és vérnyomásban viszonylag rövid idő alatt."
A szakember hozzátette, hogy a leggyakrabban felírt SSRI típusú antidepresszánsoknak általában kevesebb fizikai mellékhatásuk van, ami megnyugtató, de más típusoknál szorosabb fizikai egészségügyi megfigyelés lehet indokolt.
Andrea Cipriani, az Oxfordi Egyetem pszichiátria professzora hangsúlyozta a közös döntéshozatal fontosságát, amelynek során az orvosok támogatják a betegeket a kezelésükkel kapcsolatos döntések meghozatalában, figyelembe véve preferenciáikat, személyes körülményeiket és értékrendjüket.
A kutatók az antidepresszáns kezelési irányelvek frissítését szorgalmazzák az új eredmények alapján.
A kutatók egy ingyenes online eszközt fejlesztenek, amely segíthet az orvosoknak és betegeknek a megfelelő gyógyszer kiválasztásában.
Október 23-án az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre.
Két hónappal később, Tatán talált az ügyintéző egy ultrahang-időpontot, a fővárosban több hónapos a várólista.
Nemcsak az időseket kínozza ez a rettegett népbetegség: nagyon sok magyar gyermek van veszélyben, így lehet megelőzni
Nemcsak az idős emberek szenvedhetnek reumatológiai betegségekben, hanem a kisgyermekek is, a hűvös idő pedig fokozhatja a fájdalomérzékenységet.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.
Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.
A feketepiaci kereskedők gyakran a TikTokon és más közösségi platformokon hirdetik termékeiket, és a vásárlóktól banki átutalást kérnek.
2026-tól Magyarországon engedélyezné a kormány a petesejt-donációt, de a törvénymódosítás szigorú korlátokat szabna a spermadonációra és az utódok számára.
Egy friss tanulmány szerint a fehérjeporok és instant shake keverékek többsége veszélyes mennyiségű ólmot tartalmazhat.
A 41. héten több mint 220 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű vagy akut légúti tünetekkel, a fertőződés már most magasabb, mint tavaly.
Kórházi ragtapasszal rögzített konnektor, penészes falak, és egy apa, aki haza akart menni – csak a pénz számított.
Magyarországon először azonosították a japán szarvas-kullancslegyet, egy eddig hazánkban ismeretlen rovarfajt.
A kormány döntött a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánszolgáltatók kivezetéséről és kártalanításáról.
A menopauza több mint biológiai változás: testileg és lelkileg is hatással van a nők mindennapjaira, így a munkavégzésükre is.
Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen.
Már nyakig benne vagyunk a “korai náthaszezonban”, és a java még csak most következik.
Egészségügyi eszközökkel sefteltek, százmilliós a kár: nagyban ment az üzlet, sok évet kaphatnak a csalók
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt 13 személy ellen, akik kijátszották a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerét, ezzel több száz millióra megkárosítva az államot.
A sikeres elterelést teljesítő drogfogyasztókra egyre gyakrabban hárítják át a bűnügyi költségeket, amelyek átlagosan negyedmillió forint feletti összeget jelentenek.
