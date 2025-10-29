Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról
Meghalt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai-díjas színművész
Meghalt Kassai Ilona.
"Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába.
Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében." - ezzel a sorokkal vett végső búcsút édesanyjától a művésznő fia, Ganxsta Zoli (Zana Zoltán) a Facebookon.
Kiskorától primadonna akart lenni – drámai színésznő lett. Szegeden Lehotay Árpád színiiskolájába járt, ahol Abonyi Tivadar, Hegedűs Tibor és Rajz János volt mestere. 1949-ben felvételt nyert a Színművészeti Főiskolára, azonban elhagyta a képzést rövid idő után.
1949-ben az Állami Bányász Színházba szerződött, majd 1951–től egyik alapító tagja lett a Faluszínháznak (a későbbi Állami Déryné Színháznak).
1976-tól az Arany János Színház művésznője volt. 1961-ben Jászai Mari-díjat, majd két év múlva a Kossuth-díjat is megkapta. Sokáig a legfiatalabb Kossuth-díjas színésznő volt, mivel a díj átvételekor még nem volt 35 éves. Szinkronszínészként is népszerű, sokat foglalkoztatott művész volt.
Kassai Ilona 97 éves volt.
