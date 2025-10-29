2025. október 29. szerda Nárcisz
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A viaszgyertya világít a sötétben.
Egészség

Meghalt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai-díjas színművész

Pénzcentrum
2025. október 29. 17:08

Meghalt Kassai Ilona.

"Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. 
Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében." - ezzel a sorokkal vett végső búcsút édesanyjától a művésznő fia, Ganxsta Zoli (Zana Zoltán) a Facebookon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kiskorától primadonna akart lenni – drámai színésznő lett. Szegeden Lehotay Árpád színiiskolájába járt, ahol Abonyi Tivadar, Hegedűs Tibor és Rajz János volt mestere. 1949-ben felvételt nyert a Színművészeti Főiskolára, azonban elhagyta a képzést rövid idő után.

1949-ben az Állami Bányász Színházba szerződött, majd 1951–től egyik alapító tagja lett a Faluszínháznak (a későbbi Állami Déryné Színháznak).

1976-tól az Arany János Színház művésznője volt. 1961-ben Jászai Mari-díjat, majd két év múlva a Kossuth-díjat is megkapta. Sokáig a legfiatalabb Kossuth-díjas színésznő volt, mivel a díj átvételekor még nem volt 35 éves. Szinkronszínészként is népszerű, sokat foglalkoztatott művész volt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kassai Ilona 97 éves volt.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #halál #színész #kultúra #művészet #színésznő #színház #művész #halálhír #kossuth #meghalt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Ágh István költő

Elhunyt Ágh István költő

Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:54
17:44
17:38
17:16
17:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 29.
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
2025. október 29.
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
2025. október 29.
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
NAPTÁR
Tovább
2025. október 29. szerda
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
2
1 hónapja
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
3
4 hete
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
4
2 hete
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
5
2 hete
Elképesztő nyomás alatt vannak a középkorú magyarok: egy egész generáció szenved
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási számla
ötvözi a lekötetlen betétek és a lakossági bankszámlák előnyeit igénynek megfelelő időpontban lehet hozzájutni megtakarításhoz úgy, hogy közben a lekötött betétekre jellemző magas kamatról sem kell lemondani

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 17:54
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 16:03
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
Agrárszektor  |  2025. október 29. 17:32
Furcsa helyzet a növényvédős cégnél: nő a bevétel, de csökken a nyereség