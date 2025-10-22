2025. október 22. szerda Előd
Közelkép női kéz, amint rendezetten gyógyszert helyez el a háztartási elsősegélydobozban felülnézetből. Tárolási szervezet átlátszó műanyag dobozban gyógyszer, tabletta, fecskendő, kötszer. Gyors egészségügyi segítség biztonsági
Egészség

Rengeteg magyar szedi ezt a gyógyszert: most kiderült, mit tesz valójában a testeddel!

Pénzcentrum
2025. október 22. 14:44

Új kutatás rangsorolta az antidepresszánsok mellékhatásait, jelentős különbségeket tárva fel a különböző gyógyszerek között, ami befolyásolhatja a betegek egészségét és a kezeléshez való ragaszkodásukat.  

A King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói elsőként készítettek olyan rangsort, amely lehetővé teszi a depresszió kezelésére használt gyógyszerek mellékhatásainak összehasonlítását. A Lancet orvosi folyóiratban megjelent tanulmány 151 kutatást elemzett, amelyek 30 gyakran használt antidepresszánst vizsgáltak több mint 58 500 beteg bevonásával - számolt be a BBC.

A kutatás a kezelés első nyolc hetében jelentkező mellékhatásokat vizsgálta. Az eredmények szerint egyes gyógyszerek akár 2 kg súlygyarapodást is okozhatnak, míg mások a szívverés percenkénti 21 ütésnyi változását idézhetik elő. A szakemberek hangsúlyozták, hogy ezek a különbségek klinikailag jelentősek lehetnek, növelve például a szívroham vagy stroke kockázatát.

"Jelentős különbségek vannak az antidepresszánsok között, és ez nemcsak az egyéni betegek számára fontos, hanem mivel nagy számban szedik őket, még a szerény változások is nagy hatással lehetnek a teljes populációra" - nyilatkozta Oliver Howes professzor, a kutatás egyik résztvevője.

A kutatók szerint még az azonos diagnózissal rendelkező betegek számára is különböző antidepresszánsok lehetnek megfelelőek, függően egyéni preferenciáiktól és más egészségügyi állapotaiktól. Példaként említették, hogy egy súlygyarapodást elkerülni kívánó betegnek agomelatine, sertraline vagy venlafaxine javasolható az amitriptyline vagy mirtazapine helyett.

Az SSRI típusú antidepresszánsoknak - mint a paroxetine, citalopram, escitalopram és sertraline - általában kevesebb fizikai mellékhatásuk van. A fluoxetine (Prozac) súlycsökkenéssel és magasabb vérnyomással hozható összefüggésbe a tanulmány szerint.

Andrea Cipriani professzor az Oxfordi Egyetemről megjegyezte, hogy az Egyesült Királyságban az antidepresszáns-felírások 85%-a mindössze három gyógyszerre korlátozódik: citalopram, sertraline és fluoxetine. A kutatás eredményeinek alkalmazása jelentősen csökkenthetné ezt az arányt, és több beteg juthatna számára megfelelőbb kezeléshez.

A kutatók egy ingyenes online eszközt fejlesztenek, amely segíthet az orvosoknak és betegeknek a megfelelő gyógyszer kiválasztásában. Hangsúlyozták, hogy senki se hagyja abba a kezelését ezen információk alapján, de fontosnak tartják, hogy az antidepresszánsokat szorosabban igazítsák az egyéni igényekhez.
