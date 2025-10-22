Október 23-án az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre.
Rengeteg magyar szedi ezt a gyógyszert: most kiderült, mit tesz valójában a testeddel!
Új kutatás rangsorolta az antidepresszánsok mellékhatásait, jelentős különbségeket tárva fel a különböző gyógyszerek között, ami befolyásolhatja a betegek egészségét és a kezeléshez való ragaszkodásukat.
A King's College London és az Oxfordi Egyetem kutatói elsőként készítettek olyan rangsort, amely lehetővé teszi a depresszió kezelésére használt gyógyszerek mellékhatásainak összehasonlítását. A Lancet orvosi folyóiratban megjelent tanulmány 151 kutatást elemzett, amelyek 30 gyakran használt antidepresszánst vizsgáltak több mint 58 500 beteg bevonásával - számolt be a BBC.
A kutatás a kezelés első nyolc hetében jelentkező mellékhatásokat vizsgálta. Az eredmények szerint egyes gyógyszerek akár 2 kg súlygyarapodást is okozhatnak, míg mások a szívverés percenkénti 21 ütésnyi változását idézhetik elő. A szakemberek hangsúlyozták, hogy ezek a különbségek klinikailag jelentősek lehetnek, növelve például a szívroham vagy stroke kockázatát.
"Jelentős különbségek vannak az antidepresszánsok között, és ez nemcsak az egyéni betegek számára fontos, hanem mivel nagy számban szedik őket, még a szerény változások is nagy hatással lehetnek a teljes populációra" - nyilatkozta Oliver Howes professzor, a kutatás egyik résztvevője.
A kutatók szerint még az azonos diagnózissal rendelkező betegek számára is különböző antidepresszánsok lehetnek megfelelőek, függően egyéni preferenciáiktól és más egészségügyi állapotaiktól. Példaként említették, hogy egy súlygyarapodást elkerülni kívánó betegnek agomelatine, sertraline vagy venlafaxine javasolható az amitriptyline vagy mirtazapine helyett.
Az SSRI típusú antidepresszánsoknak - mint a paroxetine, citalopram, escitalopram és sertraline - általában kevesebb fizikai mellékhatásuk van. A fluoxetine (Prozac) súlycsökkenéssel és magasabb vérnyomással hozható összefüggésbe a tanulmány szerint.
Andrea Cipriani professzor az Oxfordi Egyetemről megjegyezte, hogy az Egyesült Királyságban az antidepresszáns-felírások 85%-a mindössze három gyógyszerre korlátozódik: citalopram, sertraline és fluoxetine. A kutatás eredményeinek alkalmazása jelentősen csökkenthetné ezt az arányt, és több beteg juthatna számára megfelelőbb kezeléshez.
A kutatók egy ingyenes online eszközt fejlesztenek, amely segíthet az orvosoknak és betegeknek a megfelelő gyógyszer kiválasztásában. Hangsúlyozták, hogy senki se hagyja abba a kezelését ezen információk alapján, de fontosnak tartják, hogy az antidepresszánsokat szorosabban igazítsák az egyéni igényekhez.
Nemcsak az időseket kínozza ez a rettegett népbetegség: nagyon sok magyar gyermek van veszélyben, így lehet megelőzni
Nemcsak az idős emberek szenvedhetnek reumatológiai betegségekben, hanem a kisgyermekek is, a hűvös idő pedig fokozhatja a fájdalomérzékenységet.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.
Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.
A feketepiaci kereskedők gyakran a TikTokon és más közösségi platformokon hirdetik termékeiket, és a vásárlóktól banki átutalást kérnek.
2026-tól Magyarországon engedélyezné a kormány a petesejt-donációt, de a törvénymódosítás szigorú korlátokat szabna a spermadonációra és az utódok számára.
Egy friss tanulmány szerint a fehérjeporok és instant shake keverékek többsége veszélyes mennyiségű ólmot tartalmazhat.
A 41. héten több mint 220 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű vagy akut légúti tünetekkel, a fertőződés már most magasabb, mint tavaly.
Kórházi ragtapasszal rögzített konnektor, penészes falak, és egy apa, aki haza akart menni – csak a pénz számított.
Magyarországon először azonosították a japán szarvas-kullancslegyet, egy eddig hazánkban ismeretlen rovarfajt.
A kormány döntött a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánszolgáltatók kivezetéséről és kártalanításáról.
A menopauza több mint biológiai változás: testileg és lelkileg is hatással van a nők mindennapjaira, így a munkavégzésükre is.
Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen.
Már nyakig benne vagyunk a “korai náthaszezonban”, és a java még csak most következik.
Egészségügyi eszközökkel sefteltek, százmilliós a kár: nagyban ment az üzlet, sok évet kaphatnak a csalók
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt 13 személy ellen, akik kijátszották a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerét, ezzel több száz millióra megkárosítva az államot.
A sikeres elterelést teljesítő drogfogyasztókra egyre gyakrabban hárítják át a bűnügyi költségeket, amelyek átlagosan negyedmillió forint feletti összeget jelentenek.
Az RTL Híradó információi szerint a nyár végén több hazai megbetegedést is azonosítottak.
Az eset október elején történt, a pozitív eredményt október 8-án erősítették meg.
A demográfiai változások társadalmi következményei is jelentősek: mivel kevesebb rokon lesz egy-egy generációban, a gondozási feladatok kisebb számú emberre hárulnak,
