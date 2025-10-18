2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.
Figyelmeztet a Népegészségügyi Központ: csalók házalnak gyógytermékekkel a neten, te ne dőlj be!
Visszaélnek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) nevével - közölte az NNGYK szombaton, felhívva a lakosság figyelmét, hogy az utóbbi napokban több közösségi médiafelületen hamis profilok jelentek meg, amelyek a szervezet nevével visszaélve hirdetéseket tesznek közzé. Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek, ne dőljenek be a hamis tartalmaknak, és jelentsék a gyanús profilokat a közösségi média platformokon. A szervezet minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket az ilyen visszaélések ellen.
További hivatalos információk kizárólag az NNGYK hivatalos csatornáin érhetők el - írták a rövid közleményben.
2026-tól Magyarországon engedélyezné a kormány a petesejt-donációt, de a törvénymódosítás szigorú korlátokat szabna a spermadonációra és az utódok számára.
Egy friss tanulmány szerint a fehérjeporok és instant shake keverékek többsége veszélyes mennyiségű ólmot tartalmazhat.
A 41. héten több mint 220 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű vagy akut légúti tünetekkel, a fertőződés már most magasabb, mint tavaly.
Kórházi ragtapasszal rögzített konnektor, penészes falak, és egy apa, aki haza akart menni – csak a pénz számított.
Magyarországon először azonosították a japán szarvas-kullancslegyet, egy eddig hazánkban ismeretlen rovarfajt.
A kormány döntött a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánszolgáltatók kivezetéséről és kártalanításáról.
A menopauza több mint biológiai változás: testileg és lelkileg is hatással van a nők mindennapjaira, így a munkavégzésükre is.
Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen.
Már nyakig benne vagyunk a “korai náthaszezonban”, és a java még csak most következik.
Egészségügyi eszközökkel sefteltek, százmilliós a kár: nagyban ment az üzlet, sok évet kaphatnak a csalók
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt 13 személy ellen, akik kijátszották a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerét, ezzel több száz millióra megkárosítva az államot.
A sikeres elterelést teljesítő drogfogyasztókra egyre gyakrabban hárítják át a bűnügyi költségeket, amelyek átlagosan negyedmillió forint feletti összeget jelentenek.
Az RTL Híradó információi szerint a nyár végén több hazai megbetegedést is azonosítottak.
Az eset október elején történt, a pozitív eredményt október 8-án erősítették meg.
A demográfiai változások társadalmi következményei is jelentősek: mivel kevesebb rokon lesz egy-egy generációban, a gondozási feladatok kisebb számú emberre hárulnak,
A zuhanyfejek és csövek baktériumok és gombák melegágyai, de egyszerű módszerekkel csökkenthetjük a kockázatokat.
A világban "kialakulóban lévő válság" figyelhető meg a tizenévesek és fiatal felnőttek növekvő halálozási rátája miatt.
A Nyílt Osztály TikTok-videója pszichológusi szemmel értékeli az Y generáció életközépi válságra adott válaszait hobbikon keresztül.
Óriási változás készül a magyar patikákban, orvosi rendelőkben: a recepteket érinti, mindenkire vonatkozik
A változások többsége október 1-jétől lépett életbe, a cél az alapellátás megerősítése és a betegellátás hatékonyságának növelése.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.