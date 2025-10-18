Figyelmeztet a Népegészségügyi Központ: csalók házalnak gyógytermékekkel a neten, te ne dőlj be!

Visszaélnek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) nevével - közölte az NNGYK szombaton, felhívva a lakosság figyelmét, hogy az utóbbi napokban több közösségi médiafelületen hamis profilok jelentek meg, amelyek a szervezet nevével visszaélve hirdetéseket tesznek közzé. Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek, ne dőljenek be a hamis tartalmaknak, és jelentsék a gyanús profilokat a közösségi média platformokon. A szervezet minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket az ilyen visszaélések ellen.

További hivatalos információk kizárólag az NNGYK hivatalos csatornáin érhetők el - írták a rövid közleményben.