2026-tól Magyarországon engedélyezné a kormány a petesejt-donációt, de a törvénymódosítás szigorú korlátokat szabna a spermadonációra és az utódok számára.
Milliókat verhettek át a pofátlan csalók: Facebookon és a TikTokon terjesztették a hamis csodaszert
Illegális fogyasztószerek árasztották el a közösségi médiát, ahol a Mounjaro és más GLP-1 injekciók hamisítványait kínálják a gyanútlan vásárlóknak. Egy újságírói nyomozás feltárta, hogy a feketepiacon kapható készítmények veszélyesen magas hatóanyag-koncentrációt tartalmazhatnak, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent - közölte a The Telegraph.
A fogyasztószerek iránti növekvő kereslet és a legális beszerzés korlátai miatt egyre többen fordulnak a feketepiaci forrásokhoz. A Lincoln Egyetem kutatói szerint a fogyasztóinjekciót használók akár fele illegális forrásból szerzi be a készítményeket, ami több százezer embert érinthet.
A Channel 4 nyomozása során a Facebookon és TikTokon hirdető cégeket azonosítottak, amelyek a Mounjaro (tirzepatid) hamisítványait árulják. A Mounjaro gyártója, az Eli Lilly már lépéseket tesz az érintett vállalatok ellen.
Az illegális piacon kínált injekciók gyakran az eredetinél jóval magasabb hatóanyag-koncentrációt tartalmaznak. A nyomozás során beszerzett egyik készítmény állítólag ötször erősebb volt, mint a legerősebb legálisan kapható Mounjaro, ami túladagolás esetén súlyos hányást, hasmenést és veseproblémákat okozhat.
A veszélyes szerek terjedése a magyar piacon sem példátlan. A témával egy korábbi CashTag adásban is foglalkoztunk:
A feketepiaci kereskedők gyakran a TikTokon és más közösségi platformokon hirdetik termékeiket, és a vásárlóktól banki átutalást kérnek, ami után sokan egyszerűen eltűnnek a pénzzel. A nyomozás során az újságíró is áldozatul esett egy ilyen csalásnak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) adatai szerint 163 százalékkal nőtt az elkobzott fogyasztóinjekciók száma egy háromhónapos időszakban. A Santander bank pedig arra figyelmeztetett, hogy a fogyasztószerekkel kapcsolatos csalások száma megháromszorozódott januártól.
A laboratóriumi vizsgálat meglepő eredményt hozott: az egyik illegális forrásból beszerzett injekció valóban tirzepatidet tartalmazott, bár a hatóanyag tisztasága csak 50 százalékos volt. A szakértők szerint a készítmény koncentrációja a feltüntetettnél alacsonyabb, de még így is háromszor erősebb, mint a legerősebb legális változat.
A szakértők figyelmeztetnek, hogy a feketepiaci készítmények használata rendkívül kockázatos. A túladagolás súlyos következményekkel járhat, beleértve a hányást, hasmenést, hipoglikémiát, hasnyálmirigy-gyulladást, vesekárosodást és bélrendszeri elzáródást. A GLP-1 túladagolásnak nincs ellenszere.
Kórházi ragtapasszal rögzített konnektor, penészes falak, és egy apa, aki haza akart menni – csak a pénz számított.
Magyarországon először azonosították a japán szarvas-kullancslegyet, egy eddig hazánkban ismeretlen rovarfajt.
A kormány döntött a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánszolgáltatók kivezetéséről és kártalanításáról.
A menopauza több mint biológiai változás: testileg és lelkileg is hatással van a nők mindennapjaira, így a munkavégzésükre is.
Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen.
Már nyakig benne vagyunk a “korai náthaszezonban”, és a java még csak most következik.
Egészségügyi eszközökkel sefteltek, százmilliós a kár: nagyban ment az üzlet, sok évet kaphatnak a csalók
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt 13 személy ellen, akik kijátszották a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerét, ezzel több száz millióra megkárosítva az államot.
A sikeres elterelést teljesítő drogfogyasztókra egyre gyakrabban hárítják át a bűnügyi költségeket, amelyek átlagosan negyedmillió forint feletti összeget jelentenek.
Az RTL Híradó információi szerint a nyár végén több hazai megbetegedést is azonosítottak.
Az eset október elején történt, a pozitív eredményt október 8-án erősítették meg.
A demográfiai változások társadalmi következményei is jelentősek: mivel kevesebb rokon lesz egy-egy generációban, a gondozási feladatok kisebb számú emberre hárulnak,
A zuhanyfejek és csövek baktériumok és gombák melegágyai, de egyszerű módszerekkel csökkenthetjük a kockázatokat.
A világban "kialakulóban lévő válság" figyelhető meg a tizenévesek és fiatal felnőttek növekvő halálozási rátája miatt.
A Nyílt Osztály TikTok-videója pszichológusi szemmel értékeli az Y generáció életközépi válságra adott válaszait hobbikon keresztül.
Óriási változás készül a magyar patikákban, orvosi rendelőkben: a recepteket érinti, mindenkire vonatkozik
A változások többsége október 1-jétől lépett életbe, a cél az alapellátás megerősítése és a betegellátás hatékonyságának növelése.
Kidetrült, egy hétköznapi konyhai alapanyag segíthet a daganatos betegeken: minden magyar konyhában ott lapul
Egy kutatás szerint az olívaolajban és diófélékben található egészséges zsírsav képes "felturbózni" a rákos sejtek elleni küzdelemre specializálódott immunsejteket.
Óriási csempészszállítmány bukott le az M1-es autópályán: ilyet még a tapasztalt NAV-osok sem minden nap látnak
A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei megállítottak egy román kisbuszt, amely egy hatalmas utánfutót húzott maga után.
A betegek arról számoltak be, hogy a befizetett összegekért cserébe jobb körülményeket ígértek nekik, mint a központi épületben.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.