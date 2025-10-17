Milliókat verhettek át a pofátlan csalók: Facebookon és a TikTokon terjesztették a hamis csodaszert

Illegális fogyasztószerek árasztották el a közösségi médiát, ahol a Mounjaro és más GLP-1 injekciók hamisítványait kínálják a gyanútlan vásárlóknak. Egy újságírói nyomozás feltárta, hogy a feketepiacon kapható készítmények veszélyesen magas hatóanyag-koncentrációt tartalmazhatnak, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent - közölte a The Telegraph.

A fogyasztószerek iránti növekvő kereslet és a legális beszerzés korlátai miatt egyre többen fordulnak a feketepiaci forrásokhoz. A Lincoln Egyetem kutatói szerint a fogyasztóinjekciót használók akár fele illegális forrásból szerzi be a készítményeket, ami több százezer embert érinthet.

A Channel 4 nyomozása során a Facebookon és TikTokon hirdető cégeket azonosítottak, amelyek a Mounjaro (tirzepatid) hamisítványait árulják. A Mounjaro gyártója, az Eli Lilly már lépéseket tesz az érintett vállalatok ellen.

Az illegális piacon kínált injekciók gyakran az eredetinél jóval magasabb hatóanyag-koncentrációt tartalmaznak. A nyomozás során beszerzett egyik készítmény állítólag ötször erősebb volt, mint a legerősebb legálisan kapható Mounjaro, ami túladagolás esetén súlyos hányást, hasmenést és veseproblémákat okozhat.

A veszélyes szerek terjedése a magyar piacon sem példátlan. A témával egy korábbi CashTag adásban is foglalkoztunk:

A feketepiaci kereskedők gyakran a TikTokon és más közösségi platformokon hirdetik termékeiket, és a vásárlóktól banki átutalást kérnek, ami után sokan egyszerűen eltűnnek a pénzzel. A nyomozás során az újságíró is áldozatul esett egy ilyen csalásnak.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) adatai szerint 163 százalékkal nőtt az elkobzott fogyasztóinjekciók száma egy háromhónapos időszakban. A Santander bank pedig arra figyelmeztetett, hogy a fogyasztószerekkel kapcsolatos csalások száma megháromszorozódott januártól.

A laboratóriumi vizsgálat meglepő eredményt hozott: az egyik illegális forrásból beszerzett injekció valóban tirzepatidet tartalmazott, bár a hatóanyag tisztasága csak 50 százalékos volt. A szakértők szerint a készítmény koncentrációja a feltüntetettnél alacsonyabb, de még így is háromszor erősebb, mint a legerősebb legális változat.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy a feketepiaci készítmények használata rendkívül kockázatos. A túladagolás súlyos következményekkel járhat, beleértve a hányást, hasmenést, hipoglikémiát, hasnyálmirigy-gyulladást, vesekárosodást és bélrendszeri elzáródást. A GLP-1 túladagolásnak nincs ellenszere.