Egyre kifinomultabb csalások terjednek a Vinteden: úgy húznak le, szinte észre sem veszed

A Vinted online ruhavásárlási platform mára hatalmas üzletté nőtte ki magát, ahol ezrek élnek meg használt ruhák eladásából. Sokan közülük igazi „szupereladókká” váltak, akik már nemcsak a saját gardróbjukat ürítik, hanem nagykereskedőktől vásárolnak árut, és kvázi online turkálókat működtetnek. Ez a gyakorlat már önmagában is vitákat váltott ki, mivel ellentmond a Vinted eredeti, közösségi és fenntartható szemléletének. De a TF1 riportja szerint néhány eladó ennél is tovább megy, hogy megelőzze a többi felhasználót a legjobb ajánlatok megszerzésében. Akadnak köztük csalók is.

A riportban megszólal két fiatal francia vállalkozó, Aymeric és Corentin, akik három év alatt az ország legnagyobb eladói közé emelkedtek a platformon. Már 250 négyzetméteres irodát bérelnek vállalkozásuk számára, és havonta több mint 20 ezer euró forgalmat bonyolítanak. Üzletük alapja kettős: egyrészt nagykereskedőktől vásárolnak, másrészt magáneladóktól próbálnak olcsón beszerezni értékes darabokat – például a Vinteden megjelenő új hirdetések közül azonnal lecsapnak a legjobb vételekre. Ezt a feladatot azonban nem emberi erővel, hanem egy „bot”, azaz automatizált szoftver segítségével látják el.

Corentin a kamerák előtt elmagyarázta, hogyan működik ez a bot: korábban manuálisan kellett frissíteniük a hirdetéseket, hogy lássák az új feltöltéseket, ami rengeteg időt vett igénybe. Most azonban a fizetős program valós időben pásztázza a Vintedet, és automatikusan értesíti őket, ha egy alulárazott termék megjelenik. Így gyakorlatilag a hirdetés felkerülésének pillanatában meg tudják vásárolni a terméket, mielőtt bárki más észrevenné. „Ez olyan, mintha azonnal ott lennénk, abban a másodpercben, amikor a ruhát feltöltik” – mondta Corentin.

A módszer ugyanakkor nyilvánvalóan hátrányba hozza az átlagos felhasználókat, akik nem használnak ilyen eszközöket – hívták fel rá a figyelmet a riportban. Aymeric azzal védekezett, hogy szerinte ez olyan, mint amikor valaki egy bolhapiacra hajnalban érkezik, és elviszi a legjobb darabokat, míg mások csak később jutnak oda. A különbség csupán annyi, hogy itt ez az „előny” digitális formában valósul meg. Amikor azonban a riporter a módszer jogszerűségéről kérdezte, Corentin bevallotta, hogy „soha nem gondolt bele” a kérdésbe – az eszköz elérhető, tehát használja.

A Vinted viszont a TF1 megkeresésére egyértelműen kijelentette: a botok használata szigorúan tilos a platform szabályzata szerint, mert „torzítják a közösségi élményt”. A vállalat fenntartja a jogot, hogy az ilyen felhasználókat kitiltsa. Ennek ellenére sok „szupereladó” továbbra is rendszeresen használja ezeket a programokat.

Corentin és Aymeric hetente több tucat csomagot kapnak, amelyeket újraértékesítenek – de már jóval drágábban. Például egy Lacoste pulóvert, amit 10 euróért vettek, 25–30 euróért adnak tovább, míg egy 13 eurós Ralph Lauren pulóvert akár 70 euróért is el tudnak adni – vagyis háromszoros, ötszörös árréssel dolgoznak.

A magyar felhasználók sincsenek biztonságban

A Vintedet rengeteg magyar használja, több százezer felhasználó ad és vesz a platformon naponta, akik a lengyelek mellett már görögökkel is üzletelhetnek a felületen. A Origo arra hívta fel a figyelmet, hogy 2025 októberében a német sajtó újra figyelmeztetett: a Vinteden és más piactereken gombamód szaporodnak az átverések. A csalók egyre kifinomultabb pszichológiai trükköket vetnek be, melyektől a magyar felhasználók sincsenek biztonságban.

A leggyakoribb átverés a fizetési link csapda, amikor valaki megvenne egy terméket, feltesz néhány kérdést, majd az üzenetváltást követően után elküld egy linket Vinted fizetési oldala-felirattal. A link egy hamis webodalra vezet, ahol a bankkártya adatok megadása után a csaló és a termék is eltűnik, a vásárlás nem jön létre. A csalók ezzel kifejezetten a rutintalan, új felhasználókat célozzák és gyakran úgy időzítik az üzenetet, hogy az áldozat éppen úton legyen, fáradt legyen.

Van az a csalási módszer is, amikor a megvásárolt termék és a kapott termék teljesen eltér: kacatokkal töltik meg a csomagot. Ezután általában a csaló eladónak nyomaveszik. Az is megeshet, hogy fel sem adják a csomagot, csak egy hamis feladási igazolást töltenek fel, a vevő pedig hiába várja a rendelését. A Vinted ugyan biztosít vásárlóvédelmet, de ez nem véd minden esetben.

2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat - írja a lap. Automatikus üzenetgenerátorokkal írnak természetesnek tűnő válaszokat, hoznak létre mesterséges profilt. A Vinted folyamatosan küzd az álprofilok ellen, a német rendőrség szerint több ezer hasonló ügyet vizsgálnak Európa-szerte, melyek sok magyar IP-címet is érintenek.

Hogyan védekezzünk a Vinted-csalás ellen?