Te is kaptál ilyen levelet az MVM-től? Nehogy bedőlj ennek: csalók próbálják elszedni sok magyar pénzét

Adathalász csalók próbálják megtéveszteni az MVM ügyfeleit - hívta fel a figyelmet a szolgáltató. A csalók az online térben sokszor láthatatlanok tudnak maradni, és jól kihasználják az emberek alapvető bizalmát, jóhiszeműségét és félelmeit. Egyszerre több irányból próbálnak érzékeny adatokat, például banki azonosítókat vagy hitelesítési adatokat megszerezni. Az MVM Next továbbra is kéri ügyfeleit, hogy legyenek figyelmesek a megtévesztő, adathalász üzenetekkel szemben. Ezek a levelek és SMS-ek felismerhetők - közölték.

Egyre több úgynevezett adathalász üzenet létezik és érkezik nap mint nap a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, vagy éppen egy nagyobb összeg visszatérítésével kecsegtetnek. A csalók ilyenkor az érintett személy ijedtségét vagy hiszékenységét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait. Az utóbbi időszakban az MVM Next ügyfelei is egyre gyakrabban találkozhattak adathalász kísérletekkel. A társaság számára továbbra is kiemelten fontos ügyfelei védelme, ezért arra kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén - közölték.

Az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy a számlaértesítőket mindig figyelmesen nézzék meg, hiszen az adathalász levelek felismerhetők. A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni szükséges, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Továbbá a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított (pl. ékezet nélküli) mondatok találhatók benne. A legfontosabb támpont az e-számla-értesítőkben található direkt fizetési hivatkozás. Érdemes a kurzort a hivatkozás fölé tartani, hogy a böngésző megjelenítse a hivatkozás előnézetét, azaz megmutassa, hogy milyen oldalra készül éppen belépni az ügyfél.

Az MVM Next online ügyfélszolgálati oldalán sosem kéri a szolgáltató, hogy ügyfeleik adják meg bankkártya adataikat, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges beírni.

Ha az ügyfél arra gyanakszik, hogy adathalász-támadás célpontjává vált, az MVM Next kéri, hogy továbbítsa az adathalasz@mvm.hu e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt.

Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy sms-üzenetet kap az ügyfél, a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat oldalon található mezőbe beírva az SMS küldőjének telefonszámát és az üzenet dátumát ellenőrizhető, hogy valóban az MVM kereste-e.

Az MVM Next határozottan elhatárolódik minden nem hivatalos megkereséstől és csalási kísérlettől, az ilyen esetek felderítésében együttműködik az illetékes hatóságokkal - írták. Az MVM Next arra is felhívja ügyfelei figyelmét, hogy léteznek olyan vállalkozások, amelyek díj ellenében vállalják közüzemi szolgáltatói szerződések átírásának ügyintézését. Ezek ugyan valóban létező szolgáltatások, de nem ingyenesek, az ügyintézésért akár több tízezer forintot is elkérhetnek. Az átírást ügyfeleink közvetlenül az MVM-nél is intézhetik egyszerűen és biztonságosan, felesleges közvetítői díjak nélkül.