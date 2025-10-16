Tízezreket érint itthon, mégis alig beszélünk róla: ennek véget kéne már vetni a munkahelyeken

A menopauza több mint biológiai változás: testileg és lelkileg is hatással van a nők mindennapjaira, így a munkavégzésükre is. Magyarországon azonban továbbra is tabutéma: egy nemzetközi kutatás szerint 33 ország közül hazánk végzett az utolsó helyen, ahol a menopauzát a leginkább kínos, magánügyként kezelt témának tartják.

A menopauza átmeneti szakaszában – és az azt követő években – a nők szervezetében jelentős hormonális változások zajlanak, amelyek hatással vannak a testre és a lelkiállapotra is. Sokan tapasztalnak hőhullámokat, alvászavarokat, koncentrációs nehézségeket, hangulatingadozásokat vagy szorongást. Ezek a tünetek nem mindenkinél jelentkeznek ugyanolyan intenzitással, de a mindennapi életet, a munkavégzést és a teljesítményt is érezhetően befolyásolhatják.

A menopauza sok nő életében egybeesik a karrierjük csúcsidőszakával, amikor vezetői vagy kulcspozíciókat töltenek be. Beosztástól függetlenül azonban minden női munkavállaló esetében fontos, hogy a munkáltatók felismerjék a menopauza jelentőségét, és ne csupán magánügyként kezeljék. A támogató, megértő hozzáállás nemcsak a dolgozói lojalitást és elkötelezettséget erősíti, hanem hosszú távon versenyelőnyt is jelenthet a szervezet számára.

A menopauza a nők életének természetes része. A fizikai és lelki tünetek közvetlenül hatással lehetnek a munkára is. Mindez nem azt jelenti, hogy a nők kevésbé alkalmasak a munkavégzésre ebben az időszakban, hanem azt, hogy megfelelő támogatással ugyanolyan értékes, aktív és motivált tagjai maradhatnak a munkahelyi közösségnek

– mondja Iványi Orsolya, menopauza-szakértő.

A munkáltatók többféle módon segíthetik a menopauzát megélő női munkavállalókat: rugalmas munkarenddel, egészségprogramokkal, mentális gondoskodással és edukációval. Egyre több nemzetközi és hazai cég indít tudatos programokat, például belső workshopokat, érzékenyítő tréningeket vagy kötetlen beszélgetéseket, amelyek elősegítik a nyílt kommunikációt és a tabuk lebontását.

Az OTP Egészségpénztárnál fontosnak tartják a nők mentális és fizikai jóllétének ápolását a munkahelyen is. Budai József, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója hangsúlyozza: „Hiszünk abban, hogy a tudatos egészségmegőrzés és a nyílt párbeszéd erősíti a közösségeket. Arra ösztönözzük munkáltatói partnereinket, hogy támogassák női munkatársaikat ebben az életszakaszban, legyen szó edukációról, szűrőprogramokról vagy mentális egészségmegőrzésről.”