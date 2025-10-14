Óriási veszélyben vagyunk saját zuhanyzónkban: nem is sejtjük, mit engedünk magunkra

A zuhanyfejek és csövek baktériumok és gombák melegágyai, de egyszerű módszerekkel csökkenthetjük a kockázatokat.

Amikor beállunk a zuhany alá, azt várjuk, hogy tiszták leszünk. Azonban a valóság az, hogy az első vízsugárral baktériumok tömege zúdul ránk. A zuhanycső és -fej belsejében ugyanis egy apró ökoszisztéma alakul ki, különösen az éjszakai állás során.

A zuhanyfejek ideális környezetet biztosítanak a baktériumoknak: meleg, nedves és hosszú időn át háborítatlan felületet kínálnak. A mikroorganizmusok biofilmet képeznek, amely a víz bekapcsolásakor könnyen leválik és a vízpermettel együtt a levegőbe kerül - jelentette a BBC.

Laboratóriumi vizsgálatok szerint a zuhanytömlőkön a baktériumok száma elérheti a több százmilliót négyzetcentiméterenként. Bár többségük ártalmatlan, kimutattak köztük mycobacteriumokat és különféle gombákat is, amelyek bizonyos esetekben fertőzéseket okozhatnak.

Egy kínai kutatás során azt találták, hogy a biofilm mennyisége körülbelül négy hét rendszeres használat után éri el csúcspontját, majd csökken, később pedig újra növekedésnek indul. Aggasztó módon Legionella pneumophila baktériumot is kimutattak, amely a legionárius betegséget okozza.

A legtöbb ember számára a zuhanyfejből származó fertőzés kockázata alacsony, különösen gyakori használat mellett. Frederik Hammes, svájci ivóvíz-mikrobiológus szerint csak a Legionellával és más opportunista kórokozókkal szennyezett zuhanyzók jelentenek valódi veszélyt, főként a klinikailag sérülékeny személyekre.

A kockázat függ a lakóhelytől is. Egy amerikai tanulmány kimutatta, hogy bizonyos régiókban, mint Hawaii, Florida és New York környéke, magasabb a patogén mycobacteriumok előfordulása a zuhanyfejekben, ami összefüggésben áll a nem-tuberkulotikus mycobacterium (NTM) tüdőbetegségek gyakoriságával.

A zuhanyfej anyaga jelentősen befolyásolja a baktériumok számát és típusát. Egy kutatás szerint a PVC-P anyagú tömlőkben százszor több baktérium telepedett meg, mint a PE-Xc műanyagból készültekben. A rozsdamentes acél vagy krómozott sárgaréz zuhanyfejek és a rövid, PE-X vagy PTFE bélésű tömlők megnehezítik a biofilmek kialakulását.

A permetezési minta is számít: a köd üzemmód közel ötször több finom aeroszolt termel, mint az eső típusú permetezés. Az "antimikrobiális" zuhanyfejek hatékonysága azonban kérdéses – a kutatások szerint a legtöbb ilyen termék nem csökkenti jelentősen a kórokozók szintjét.

A vízhőmérséklet szintén befolyásoló tényező. A forró víz termeli a legtöbb belélegezhető aeroszolt a zuhanyozás első 1-2 percében. Érdemes a zuhanyt 60-90 másodpercig folyatni, mielőtt alá állnánk, különösen hosszabb szünet után. A Legionella baktériumok 20-45°C között szaporodnak, de 50°C felett számuk csökken.

A gyakori használat csökkenti a pangó víz lehetőségét a csövekben. Meglepő módon az új zuhanytömlő nem mindig jelent megoldást, mivel a biofilmek idővel stabilabbá válnak. Egy négy hetes tömlőből a mikroorganizmusok 62%-a mosódik le az első vízsugárral, míg a 40. hétre ez az arány 1,5%-ra csökken.

A rendszeres tisztítás forró vízzel, valamint a zuhanyfej vízkőmentesítése citromlével segíthet a biofilmek méretének korlátozásában. Ha a háztartásban valaki klinikailag sérülékeny, érdemes évente cserélni a zuhanytömlőt és -fejet az antimikrobiális termékek helyett.

Bár a zuhanyzóban élő mikrobák gondolata zavaró lehet, érdemes inkább ökológiai szempontból tekinteni rá: egy apró mikrobiális közösség, amely mindig jelen van. Teljesen megszabadulni tőlük nem lehet, így jobb megtanulni együtt élni velük, megfelelő óvintézkedések mellett.