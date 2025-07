Sokak kedvenc termékeit tilthatják be a boltokban? Kezdenek körvonalazódni a részletek

Egy új, öt országot érintő felmérés komoly aggodalmakat tárt fel a mindennap használt termékekben – például kozmetikumokban, tisztítószerekben, ruházatban – található veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatban. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és partnerei által végzett kutatás szerint a fogyasztók egyre tájékozottabbak, és egyre erőteljesebben követelik a káros vegyi anyagok használatának szigorúbb szabályozását, az átláthatóságot és a kötelező előzetes tesztelést. A friss eredmények éles ellentétben állnak az Európai Bizottság friss javaslatával, ami enyhítené a vegyianyag-használat szabályait – akár rákkeltő anyagok esetén is.

A „ToxFree LIFE for All” elnevezésű fogyasztóvédelmi szervezeti partnerség online felmérést készített annak érdekében, hogy feltérképezze, mennyire tudatosak az emberek a mindennapokban használt termékekben rejtőző, egészségre és környezetre ártalmas vegyi anyagokkal kapcsolatban. A partnerség célja, hogy felhívja a figyelmet ezekre a veszélyes anyagokra, és olyan előremutató megoldásokat támogasson, amelyek egyszerre védik az emberek egészségét és a bolygót.

A felmérés 2024-ben és 2025 tavaszán Magyarországon, Ausztriában, Szlovéniában, Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban gyűjtött válaszokat. A partnerség a magyar Tudatos Vásárlók Egyesülete, az osztrák VKI, a szlovén ZPS és cseh dTest szervezeteit, valamint a cseh környezetvédelmi szervezetet, az Arnika-t egyesíti.

2024-ben egy nagy visszhangot kiváltó összehasonlító terméktesztet publikáltak, amely kimutatta, hogy a vizsgált fehérneműk harmada endokrin rendszert károsító biszfenolokat tartalmaz. A következő, 2025 őszére tervezett tesztjük már a fejhallgatókban előforduló, nemkívánatos vegyi szennyeződéseket vizsgálja majd.

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a ToxFree LIFE for All kampány és a teszteredmények nyilvánosságra hozatala érezhetően növelte a lakosság tudatosságát a vegyi anyagok egészségre és környezetre gyakorolt hatásairól. A kampány hatására fokozódott az érdeklődés a témával kapcsolatos információk iránt, és többen érzik magukat tájékozottnak. Míg 2024-ben a válaszadók 15%-a tartotta magát jól informáltnak, 2025-re ez az arány 17%-ra nőtt. Ezzel párhuzamosan azok aránya, akik nem érzik magukat kellően tájékozottnak, 46%-ról 41%-ra csökkent.

Egyre nagyobb az igény a vegyi anyagokkal kapcsolatos pontos információk iránt

Bár a válaszadók a mikroműanyagokkal kapcsolatban érezték magukat a legjobban tájékozottnak, az ezekről szóló információk iránti igény tovább nőtt. Jelentősen erősödött az érdeklődés a nagyon aggályos anyagok (SVHC-k) iránt is – ezek olyan vegyi anyagok, amelyek súlyos és gyakran visszafordíthatatlan káros hatást gyakorolnak az emberi egészségre vagy a környezetre. Emellett megnőtt a figyelem az úgynevezett „örök vegyi anyagok” iránt is – ezek rendkívül tartós, lebomlásra gyakorlatilag képtelen szintetikus anyagok. A legtöbb információt azonban továbbra is a rákkeltő anyagokkal kapcsolatban keresték az emberek.

A nagy aggodalom növeli a fenntartható termékek iránti bizalmat

A fogyasztók egyre nagyobb aggodalommal figyelik a mindennap használt termékekben – például mosószerekben, kozmetikumokban, testápolókban, gyermektermékekben, textíliákban, bútorokban és élelmiszer-csomagolásokban – jelen lévő potenciálisan káros vegyi anyagokat. Ezzel párhuzamosan nő a bizalom a fenntartható márkák iránt: míg 2024-ben a válaszadók 36%-a gondolta úgy, hogy a környezetbarát termékek biztonságosabbak, 2025-re ez az arány 42%-ra emelkedett. Amennyiben egy termékről kiderül, hogy káros vegyi anyagokat tartalmaz, a megkérdezettek 40%-a keresne helyettesítő alternatívát – ha nincs, akkor lemondana a vásárlásról. Különösen figyelemre méltó, hogy a válaszadók 26%-a már eleve elutasítja az ilyen termékek megvásárlását.

Egyértelmű a változás iránti igény: a fogyasztók szigorúbb szabályozást követelnek

A fogyasztók a jelenlegi szabályozás mellett jelentős kihívásokkal szembesülnek, és nehezen tudnak olyan döntéseket hozni, amelyek védik az egészségüket és a környezetet. „Az emberek a boltban szabadon választhatnak, de rendkívül bonyolult olyan helyes döntéseket hozni, amelyek nem károsítják az egészségüket vagy a környezetet. A fogyasztók nem született vegyészek, és a termékcímkéken nincs információ a káros vegyi anyagokról. Ezért ma már szinte lehetetlen helyes döntéseket hozni”, teszi hozzá Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének vegyész szakembere. Ez magyarázza, miért támogatja a lakosság 70%-a a káros anyagok betiltását a termékekben, és miért fogadná szívesen a termékekről szóló további információkat és a forgalomba hozatal előtti tesztelést a lakosság kétharmada.

A szigorúbb szabályozás iránti közvélemény-igényre reagálva a ToxFree LIFE for All kampány már 2024-ben petíciót indított, amelyben sürgeti a döntéshozókat, hogy vezessenek be szigorúbb vegyi anyagokra vonatkozó politikát európai szinten. A petíció a magyar fogyasztók csatlakozását is várja, az eredményekkel pedig a fogyasztóvédők az uniós szabályozókat keresik majd meg ősz folyamán.