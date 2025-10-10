Kiderült a nagy öregedésellenikrém-titok: ezt feltétlenül tudnod kell a kencéidről

A tudományos kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak, mégis a szépségipar évente 511 milliárd dollárt termel ezeknek a termékeknek az értékesítésével.

Dr. Sarah Chen, a Columbia Egyetem kutatója laboratóriumi vizsgálatok során fedezte fel, hogy a drága öregedésgátló krémek nem hatolnak át a bőr külső rétegén, és meg sem közelítik azt a mélységet, ahol a kollagén lebomlása történik. Tizenkét különböző márkát tesztelt, köztük luxustermékeket is, de az eredmény minden esetben ugyanaz volt.

A felfedezés összhangban áll a Journal of Pharmaceutical Sciences tanulmányával, amely kimutatta, hogy 432 tesztelt öregedésgátló termék közül mindössze 13 tartalmazott olyan molekulákat, amelyek elég kicsik ahhoz, hogy áthatoljanak a bőr védőrétegén.A probléma gyökere az úgynevezett 500-Dalton szabály. A Kaliforniai Egyetem kutatói 2000-ben fedezték fel, hogy egy anyagnak 500 Daltonnál kisebb molekulákból kell állnia ahhoz, hogy behatoljon a bőrbe és elérje az irharéteget, ahol a ráncok kialakulnak. A Dalton a molekuláris tömeg mértékegysége, ami lényegében a molekula "méretét" jelzi.

Míg a víz 18 Dalton, a C-vitamin 176 Dalton méretű és könnyen átjut a bőrön, addig a krémekben található kollagén molekulák 15.000-50.000 Dalton méretűek. Dr. James Morrison biokémikus ezt úgy jellemezte: "Olyan, mintha egy kosárlabdát próbálnánk átnyomni egy kulcslyukon. A fizika egyszerűen nem teszi lehetővé."

A ráncok nem a bőr felszínén alakulnak ki, hanem az irhában, amely körülbelül 1-4 milliméterrel a látható felszín alatt kezdődik. Itt található a kollagén, amely az arc vázszerkezetét biztosítja. Amikor ezek a molekulák lebomlanak, a bőr beesik – ez a ránc.

A szépségipar 2000 óta tisztában van azzal, hogy a kollagéntartalmú krémek nem képesek elérni az irharéteget. Egy 2019-es per során kiszivárgott belső dokumentumok szerint egy nagy kozmetikai vállalat vezetői megvitatták "a behatolási problémát", miközben egyidejűleg új kollagén termékcsaládot dobtak piacra - közölte a beautyreviewmag.com.

A kollagéntartalmú krémek gyártási költsége minimális, miközben az eladási ár akár 15-150-szerese is lehet a gyártási költségnek. Egy névtelenséget kérő korábbi vezető szerint: "A haszonkulcsok hihetetlenek. És mivel az eredmények szubjektívek, a vásárlók magukat hibáztatják, amikor a termékek nem működnek."

2018-ban zürichi kutatók véletlenül áttörést értek el, amikor olyan mikro-polimereket fejlesztettek ki, amelyek elég kicsik ahhoz, hogy hatóanyagokat juttassanak mélyen a bőrszövetbe. Ezek a 240 Dalton méretű molekulák képesek voltak kitölteni az öregedő bőr mikroszkopikus réseit, és egy kígyómérget utánzó szintetikus peptiddel kombinálva drámai hatást értek el.

Klinikai vizsgálatokban a ráncmélység 28 nap alatt 52%-kal csökkent, a bőr feszessége perceken belül 27%-kal javult, és a résztvevők 8 hét után átlagosan 5,5 évvel fiatalabbnak tűntek. A kollagén sűrűsége 3 mm mélységben 23%-kal nőtt.

Egy 2023-as Harvard Medical School tanulmány radioaktív nyomjelzőkkel vizsgált 50 luxus öregedésgátló terméket. Az eredmények szerint egyetlen termék hatóanyagai sem hatoltak 0,3 mm-nél mélyebbre, miközben az irharéteg 1 mm-nél kezdődik. Dr. Rachel Goldman, aki a tanulmányt vezette, elismerte: "Nem ezt kerestük, de az adatok tagadhatatlanok. Ezek a termékek fizikailag nem képesek elérni azt a helyet, ahol az öregedés történik."