Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
Kiderült a nagy öregedésellenikrém-titok: ezt feltétlenül tudnod kell a kencéidről
A tudományos kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak, mégis a szépségipar évente 511 milliárd dollárt termel ezeknek a termékeknek az értékesítésével.
Dr. Sarah Chen, a Columbia Egyetem kutatója laboratóriumi vizsgálatok során fedezte fel, hogy a drága öregedésgátló krémek nem hatolnak át a bőr külső rétegén, és meg sem közelítik azt a mélységet, ahol a kollagén lebomlása történik. Tizenkét különböző márkát tesztelt, köztük luxustermékeket is, de az eredmény minden esetben ugyanaz volt.
A felfedezés összhangban áll a Journal of Pharmaceutical Sciences tanulmányával, amely kimutatta, hogy 432 tesztelt öregedésgátló termék közül mindössze 13 tartalmazott olyan molekulákat, amelyek elég kicsik ahhoz, hogy áthatoljanak a bőr védőrétegén.A probléma gyökere az úgynevezett 500-Dalton szabály. A Kaliforniai Egyetem kutatói 2000-ben fedezték fel, hogy egy anyagnak 500 Daltonnál kisebb molekulákból kell állnia ahhoz, hogy behatoljon a bőrbe és elérje az irharéteget, ahol a ráncok kialakulnak. A Dalton a molekuláris tömeg mértékegysége, ami lényegében a molekula "méretét" jelzi.
Míg a víz 18 Dalton, a C-vitamin 176 Dalton méretű és könnyen átjut a bőrön, addig a krémekben található kollagén molekulák 15.000-50.000 Dalton méretűek. Dr. James Morrison biokémikus ezt úgy jellemezte: "Olyan, mintha egy kosárlabdát próbálnánk átnyomni egy kulcslyukon. A fizika egyszerűen nem teszi lehetővé."
A ráncok nem a bőr felszínén alakulnak ki, hanem az irhában, amely körülbelül 1-4 milliméterrel a látható felszín alatt kezdődik. Itt található a kollagén, amely az arc vázszerkezetét biztosítja. Amikor ezek a molekulák lebomlanak, a bőr beesik – ez a ránc.
A szépségipar 2000 óta tisztában van azzal, hogy a kollagéntartalmú krémek nem képesek elérni az irharéteget. Egy 2019-es per során kiszivárgott belső dokumentumok szerint egy nagy kozmetikai vállalat vezetői megvitatták "a behatolási problémát", miközben egyidejűleg új kollagén termékcsaládot dobtak piacra - közölte a beautyreviewmag.com.
A kollagéntartalmú krémek gyártási költsége minimális, miközben az eladási ár akár 15-150-szerese is lehet a gyártási költségnek. Egy névtelenséget kérő korábbi vezető szerint: "A haszonkulcsok hihetetlenek. És mivel az eredmények szubjektívek, a vásárlók magukat hibáztatják, amikor a termékek nem működnek."
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
2018-ban zürichi kutatók véletlenül áttörést értek el, amikor olyan mikro-polimereket fejlesztettek ki, amelyek elég kicsik ahhoz, hogy hatóanyagokat juttassanak mélyen a bőrszövetbe. Ezek a 240 Dalton méretű molekulák képesek voltak kitölteni az öregedő bőr mikroszkopikus réseit, és egy kígyómérget utánzó szintetikus peptiddel kombinálva drámai hatást értek el.
Klinikai vizsgálatokban a ráncmélység 28 nap alatt 52%-kal csökkent, a bőr feszessége perceken belül 27%-kal javult, és a résztvevők 8 hét után átlagosan 5,5 évvel fiatalabbnak tűntek. A kollagén sűrűsége 3 mm mélységben 23%-kal nőtt.
Egy 2023-as Harvard Medical School tanulmány radioaktív nyomjelzőkkel vizsgált 50 luxus öregedésgátló terméket. Az eredmények szerint egyetlen termék hatóanyagai sem hatoltak 0,3 mm-nél mélyebbre, miközben az irharéteg 1 mm-nél kezdődik. Dr. Rachel Goldman, aki a tanulmányt vezette, elismerte: "Nem ezt kerestük, de az adatok tagadhatatlanok. Ezek a termékek fizikailag nem képesek elérni azt a helyet, ahol az öregedés történik."
Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt.
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz.
Figyelem! Rákkeltő anyagot is találtak a közkedvelt bolti fűszerekben: nehogy megedd, ha ilyet vettél
Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában az oregánó és az őrölt bors állt.
Vesztegetés gyanújával fogtak el két főorvost és egy szociális munkást Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
Október 1-jéig 4739 lakóépület gyulladt ki Magyarországon, ami 128-cal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt, több beteg és dolgozó is arról számolt be, hogy emiatt komoly fennakadások voltak az ellátásban.
A magyar egészségügy helyzete – beszámoló a Portfolio Private Health Forum 2025 konferenciáról.
A fizikai inaktivitás ma már a fejlett országok egyik legnagyobb népegészségügyi kihívása.
Egyre több idős magyar szenved a rettegett népbegségtől: megelőzhető lenne a kínlódás, ezt kell tenni ellene
Az időskori étvágycsökkenés nem válogatósság, hanem az öregedés természetes velejárója.
Az őszi-tél időszakban különösen érdemes odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre, hogy támogassuk immunrendszerünket a járványszezonban.
Sokan érzik úgy, hogy mindent megpróbáltak már a fogyásért vagy az egészségesebb életmódért, mégsem érnek el tartós eredményt.
Előfordulhat, hogy a visszérbetegség gyógyításához már nem elégséges a konzervatív kezelés, hanem műtéti beavatkozásra van szükség.
Veszélyes trópusi betegségeket terjesztő szúnyogfajok jelentek meg Európában – és már Magyarországon is stabil populációjuk van.
Az olajok és zsírok évek óta a táplálkozási viták középpontjában állnak, nem véletlenül.
A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát