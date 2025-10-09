Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti

Egyre több hazai és nemzetközi kutatás világít rá arra, hogy a mindennapi szokások – például a kávéfogyasztás, energiaitalok és az e-cigarettázás – jelentős hatással vannak a szájüreg egészségére: elszíneződés, zománcerózió, érzékenység, fogszuvasodás és parodontális problémák is gyakoribbak lehetnek. A Clinident körképe ezekből a kutatásokból válogatva mutatja be, milyen tényezők játszanak szerepet a szájüregi problémák kialakulásában, és miért érdemes a megelőzésre nagy hangsúlyt fektetni.

A legújabb nemzetközi kutatások egyre egyértelműbben mutatják, hogy az e-cigaretta használata nem ártalmatlan a szájüreg egészségére. A National Library of Medicine 2025-ben publikált kutatása szerint az e-cigaretta által kibocsátott pára hozzájárulhat a szájüregi mikrobiom egyensúlyának felborulásához, valamint fokozhatják a biofilm-képződést, ami kedvez a fogszuvasodásnak és az ínybetegségeknek.

Az Emergency Dental Of Kansas City 2024-es vizsgálata szöveti károsodásról, krónikus szájszárazságról és gyulladásos reakciókról számolt be, amelyek a természetes gyógyulási folyamatokat is lassíthatják. További adatok szerint az e-cigaretta csökkentheti a nyáltermelést, ezzel fokozva a fogszuvasodás kockázatát, valamint szoros kapcsolatban állhat a fogínygyulladás és a szájnyálkahártya-problémák gyakoribb előfordulásával.

Összességében tehát az e-cigaretta kockázatokat hordoz a fogak és a szájüreg számára.

Mi a helyzet a kávéval és az energiaitallal?

A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital, ám egyre több kutatás igazolja, hogy ezek a szokások komoly nyomot hagyhatnak a fogak és a szájüreg egészségén. A német ResearchGate 2024-es kutatása szerint a túlzott kávéfogyasztás csökkenti a nyál pH-értékét a szénhidrátok erjedése miatt, ami elősegíti a szuvasodást, a fogfelszíni lepedékek képződését és a fogínygyulladást, a kóla és a kávé pedig befolyásolják a fogak színét az idő múlásával - derült ki a National Library of Medicine 2024-es felméréséből.

A svájci MDPI 2024-ben publikált felmérése szerint az energiaitalok – ide sorolva más cukros üdítőket, valamint sportitalokat is – potenciálisan okozhatják a fogzománc felületének elvesztését, ami demineralizációhoz, vagyis ásványianyag-vesztéshez vezet. Aki energiaitalt fogyaszt, érdemes olyat, amiben kalcium van, ugyanis a kalciummal dúsított energiaitalok csökkenthetik a fogzománc erózióját.

Az utóbbi években egyre több páciens érkezik hozzánk olyan panaszokkal, amelyek mögött életmódbeli szokások – például az energiaital-fogyasztás, a gyakori kávézás vagy az e-cigaretta – állnak. A tapasztalataink szerint ezek a tényezők hosszú távon súlyosbíthatják az ínybetegségeket és a fogszuvasodást, ezért a megelőzés és a rendszeres kontrollvizsgálat kiemelten fontos

- mondja Dr. Czigler Péter, a Clinident Fogászati Centrum vezető fogorvosa.

A stressz sincs jó hatással a szájüregi egészségre

A mindennapi életünkben jelen lévő stressz nemcsak a lelki egyensúlyunkat és általános egészségünket terheli meg, hanem a szájüreg állapotára is negatívan hathat. Egy 2024-ben végzett kutatás rávilágított arra, hogy a fokozott stressz és szorongás összefügg a bruxizmus, vagyis a fogcsikorgatás gyakoribb előfordulásával.

Ez a jelenség hosszú távon komoly problémákat okozhat: a fogak fokozott kopásától kezdve az állkapocsízületi panaszokon át egészen a szájüreg általános egészségének romlásáig. Az eredmények hangsúlyozzák, hogy a stresszkezelés és a tudatos szájápolás egyaránt fontos szerepet játszik a megelőzésben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A túlzott telefonozás és fogszuvasodáshoz kapcsolata

Az okostelefon ma már a mindennapok elengedhetetlen része, ám egyre több kutatás figyelmeztet arra, hogy a túlzásba vitt használata nemcsak a szemre és a testtartásra, hanem a szájüreg egészségére is hatással lehet. A napi több mint 6 órás okostelefon-használat összefüggésbe hozható a fogszuvasodás tüneteinek 28%-os növekedésével azoknál a serdülőknél, akik napi kevesebb mint 2 órát használnak okostelefont - számolt be róla 2024-es kutatásában a Nature.

A jelenség mögött több tényező is állhat: a képernyő előtt töltött hosszú idő gyakran párosul nassolással, cukros italok fogyasztásával, kevesebb vízivással és hanyagabb szájápolási rutinnal. Mindez együttesen kedvez a baktériumok elszaporodásának és a zománc ásványianyag-vesztésének, vagyis a szuvasodás kialakulásának.

Mit érdemes tenni a szájüreg és a fogak egészsége érdekében?

1. Hidratálás

A hidratálás elősegíti a nyáltermelést, ami kulcsfontosságú a fogszuvasodás és az ínybetegségek megelőzésében. A megfelelő hidratáltság csökkenti a szájszárazságot és elősegíti a szájflóra egyensúlyát.

2. Rendszeres fizikai aktivitás

A testmozgás nemcsak a szívnek és az izmoknak tesz jót, hanem a szájüreg egészségét is támogatja. A rendszeres fizikai aktivitás pozitív hatással van a szájüregi egészségre, beleértve az egészségesebb ínyt és fogakat, valamint csökkentett szájüregi gyulladásokat. A BioMed Central 2024-es felmérése szerint a mérsékelt fizikai aktivitás csökkentheti a fogvesztés kockázatát, míg a túlzott aktivitás növelheti azt.

3. Alkoholos italok mellőzése

Az RDH magazine 2024-es narratív áttekintése szerint az alkoholos italok csökkenthetik a nyáltermelést, ami szájszárazsághoz vezethet. A szájszárazság növeli a fogszuvasodás és az ínybetegségek kockázatát. A kutatás a megfelelő hidratálás fontosságát is hangsúlyozza az alkohol fogyasztása mellett.

Az e-cigaretta, a kávé és az energiaital mellett ma már a stressz és a túlzott telefonozás is komoly rizikófaktornak számít a szájüreg egészségére nézve. Ezek a tényezők nemcsak a fogszuvasodás és az ínybetegségek előfordulását növelik, hanem hosszú távon a mindennapi szokások miatt tovább súlyosbodhatnak. Éppen ezért érdemes a megelőzésre fókuszálni, akár ezen szokások mérséklésével vagy mellőzésével, valamint a rendszeres fogászati vizsgálatok beiktatásával.