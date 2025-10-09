33 éves sofőr nem magyarázta túl a történetet: azt mondta, hogy a cigaretta az övé és azt az Angliában munkát vállaló honfitársainak vitte volna.
Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti
Egyre több hazai és nemzetközi kutatás világít rá arra, hogy a mindennapi szokások – például a kávéfogyasztás, energiaitalok és az e-cigarettázás – jelentős hatással vannak a szájüreg egészségére: elszíneződés, zománcerózió, érzékenység, fogszuvasodás és parodontális problémák is gyakoribbak lehetnek. A Clinident körképe ezekből a kutatásokból válogatva mutatja be, milyen tényezők játszanak szerepet a szájüregi problémák kialakulásában, és miért érdemes a megelőzésre nagy hangsúlyt fektetni.
A legújabb nemzetközi kutatások egyre egyértelműbben mutatják, hogy az e-cigaretta használata nem ártalmatlan a szájüreg egészségére. A National Library of Medicine 2025-ben publikált kutatása szerint az e-cigaretta által kibocsátott pára hozzájárulhat a szájüregi mikrobiom egyensúlyának felborulásához, valamint fokozhatják a biofilm-képződést, ami kedvez a fogszuvasodásnak és az ínybetegségeknek.
Az Emergency Dental Of Kansas City 2024-es vizsgálata szöveti károsodásról, krónikus szájszárazságról és gyulladásos reakciókról számolt be, amelyek a természetes gyógyulási folyamatokat is lassíthatják. További adatok szerint az e-cigaretta csökkentheti a nyáltermelést, ezzel fokozva a fogszuvasodás kockázatát, valamint szoros kapcsolatban állhat a fogínygyulladás és a szájnyálkahártya-problémák gyakoribb előfordulásával.
Összességében tehát az e-cigaretta kockázatokat hordoz a fogak és a szájüreg számára.
Mi a helyzet a kávéval és az energiaitallal?
A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital, ám egyre több kutatás igazolja, hogy ezek a szokások komoly nyomot hagyhatnak a fogak és a szájüreg egészségén. A német ResearchGate 2024-es kutatása szerint a túlzott kávéfogyasztás csökkenti a nyál pH-értékét a szénhidrátok erjedése miatt, ami elősegíti a szuvasodást, a fogfelszíni lepedékek képződését és a fogínygyulladást, a kóla és a kávé pedig befolyásolják a fogak színét az idő múlásával - derült ki a National Library of Medicine 2024-es felméréséből.
A svájci MDPI 2024-ben publikált felmérése szerint az energiaitalok – ide sorolva más cukros üdítőket, valamint sportitalokat is – potenciálisan okozhatják a fogzománc felületének elvesztését, ami demineralizációhoz, vagyis ásványianyag-vesztéshez vezet. Aki energiaitalt fogyaszt, érdemes olyat, amiben kalcium van, ugyanis a kalciummal dúsított energiaitalok csökkenthetik a fogzománc erózióját.
Az utóbbi években egyre több páciens érkezik hozzánk olyan panaszokkal, amelyek mögött életmódbeli szokások – például az energiaital-fogyasztás, a gyakori kávézás vagy az e-cigaretta – állnak. A tapasztalataink szerint ezek a tényezők hosszú távon súlyosbíthatják az ínybetegségeket és a fogszuvasodást, ezért a megelőzés és a rendszeres kontrollvizsgálat kiemelten fontos
- mondja Dr. Czigler Péter, a Clinident Fogászati Centrum vezető fogorvosa.
A stressz sincs jó hatással a szájüregi egészségre
A mindennapi életünkben jelen lévő stressz nemcsak a lelki egyensúlyunkat és általános egészségünket terheli meg, hanem a szájüreg állapotára is negatívan hathat. Egy 2024-ben végzett kutatás rávilágított arra, hogy a fokozott stressz és szorongás összefügg a bruxizmus, vagyis a fogcsikorgatás gyakoribb előfordulásával.
Ez a jelenség hosszú távon komoly problémákat okozhat: a fogak fokozott kopásától kezdve az állkapocsízületi panaszokon át egészen a szájüreg általános egészségének romlásáig. Az eredmények hangsúlyozzák, hogy a stresszkezelés és a tudatos szájápolás egyaránt fontos szerepet játszik a megelőzésben.
A túlzott telefonozás és fogszuvasodáshoz kapcsolata
Az okostelefon ma már a mindennapok elengedhetetlen része, ám egyre több kutatás figyelmeztet arra, hogy a túlzásba vitt használata nemcsak a szemre és a testtartásra, hanem a szájüreg egészségére is hatással lehet. A napi több mint 6 órás okostelefon-használat összefüggésbe hozható a fogszuvasodás tüneteinek 28%-os növekedésével azoknál a serdülőknél, akik napi kevesebb mint 2 órát használnak okostelefont - számolt be róla 2024-es kutatásában a Nature.
A jelenség mögött több tényező is állhat: a képernyő előtt töltött hosszú idő gyakran párosul nassolással, cukros italok fogyasztásával, kevesebb vízivással és hanyagabb szájápolási rutinnal. Mindez együttesen kedvez a baktériumok elszaporodásának és a zománc ásványianyag-vesztésének, vagyis a szuvasodás kialakulásának.
Mit érdemes tenni a szájüreg és a fogak egészsége érdekében?
1. Hidratálás
A hidratálás elősegíti a nyáltermelést, ami kulcsfontosságú a fogszuvasodás és az ínybetegségek megelőzésében. A megfelelő hidratáltság csökkenti a szájszárazságot és elősegíti a szájflóra egyensúlyát.
2. Rendszeres fizikai aktivitás
A testmozgás nemcsak a szívnek és az izmoknak tesz jót, hanem a szájüreg egészségét is támogatja. A rendszeres fizikai aktivitás pozitív hatással van a szájüregi egészségre, beleértve az egészségesebb ínyt és fogakat, valamint csökkentett szájüregi gyulladásokat. A BioMed Central 2024-es felmérése szerint a mérsékelt fizikai aktivitás csökkentheti a fogvesztés kockázatát, míg a túlzott aktivitás növelheti azt.
3. Alkoholos italok mellőzése
Az RDH magazine 2024-es narratív áttekintése szerint az alkoholos italok csökkenthetik a nyáltermelést, ami szájszárazsághoz vezethet. A szájszárazság növeli a fogszuvasodás és az ínybetegségek kockázatát. A kutatás a megfelelő hidratálás fontosságát is hangsúlyozza az alkohol fogyasztása mellett.
Az e-cigaretta, a kávé és az energiaital mellett ma már a stressz és a túlzott telefonozás is komoly rizikófaktornak számít a szájüreg egészségére nézve. Ezek a tényezők nemcsak a fogszuvasodás és az ínybetegségek előfordulását növelik, hanem hosszú távon a mindennapi szokások miatt tovább súlyosbodhatnak. Éppen ezért érdemes a megelőzésre fókuszálni, akár ezen szokások mérséklésével vagy mellőzésével, valamint a rendszeres fogászati vizsgálatok beiktatásával.
