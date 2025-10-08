Brutális kockázatot rejt, ha valaki ilyen fájdalomcsillapítót szed: milliónyi ember érintett

Egy széles körben alkalmazott fájdalomcsillapító, a tramadol hatékonysága megkérdőjelezhető a krónikus fájdalom kezelésében, és a mellékhatások kockázata meghaladhatja az előnyöket - derül ki egy új kutatásból, jelentette a Daily Mail.

Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát. A koppenhágai Rigshospitalet szakemberei a BMJ Evidence Based Medicine folyóiratban közölt tanulmányukban hangsúlyozták, hogy a tramadol potenciális káros hatásai valószínűleg felülmúlják a mérsékelt előnyeit.

A kutatócsoport 19 klinikai vizsgálatot tekintett át, amelyekben krónikus fájdalommal küzdő betegek vettek részt. Következtetésük szerint a tramadol és a hasonló opioidok használatát a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kellene.

A tramadol az Egyesült Királyságban az egyik leggyakrabban felírt opioid fájdalomcsillapító, havonta több százezer NHS-receptet állítanak ki belőle. Az Egyesült Államokban a 36. leggyakrabban felírt gyógyszer, évente több mint 16 millió recepttel. Általában műtét vagy sérülés utáni közepes vagy erős fájdalom esetén, illetve olyan hosszú távú állapotoknál alkalmazzák, mint az ízületi gyulladás vagy a hátproblémák.

Az áttekintés öt olyan vizsgálatot tartalmazott, amely a tramadol idegi fájdalomra gyakorolt hatását vizsgálta, kilenc az oszteoartritiszre, négy a hosszú távú hátfájásra és egy a fibromialgiára összpontosított. A legtöbb beteg két és 16 hét közötti időtartamban szedte a tramadolt tabletta formájában.

Bár a szer csökkentette a fájdalmat, a hatás kicsi volt, és nem volt elegendő ahhoz, hogy valódi különbséget jelentsen a betegek tüneteiben. A kutatók azt is megállapították, hogy a tramadolt szedő embereknél körülbelül kétszer nagyobb valószínűséggel jelentkeztek mellékhatások, mint a placebót szedőknél. Ezek között szerepelt a mellkasi fájdalom, a szívbetegség és a szívelégtelenség magasabb aránya, valamint hányinger, szédülés, székrekedés és álmosság.

A kutatók szerint világszerte mintegy 60 millió ember tapasztalja meg az opioidok függőséget okozó hatásait. 2019-ben a kábítószer-használat körülbelül 600 000 halálesetért volt felelős – közel 80 százalékuk opioidokhoz kapcsolódott, és negyedük túladagolás miatt következett be.

Kamila Hawthorne professzor, a Royal College of GPs elnöke a megállapításokra reagálva elmondta, hogy az Egyesült Királyságban a háziorvosokat arra ösztönzik, hogy korlátozzák, csökkentsék és lehetőleg hagyják abba a tramadol felírását krónikus fájdalomra, és ne kezdjék el új betegeknél. Hozzátette, hogy a hosszú távú fájdalom kezelése gyakran nehéz, mert az alapvető ok nem mindig egyértelmű.

Tavaly egy kutatás kimutatta, hogy az NHS közel 1 milliárd fontot költött függőséget okozó opioid fájdalomcsillapítókra öt év alatt. Az Oxfordi Egyetem OpenPrescribing.net adatai szerint az opioid receptek költsége a 2019-es 90 millió fontról 2023-ra 186 millió fontra emelkedett, és a kiadások várhatóan elérik a 189 millió fontot az idén.