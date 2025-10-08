2025. október 8. szerda Koppány
Közelkép beteg nő, kezében pohár vízzel és tablettával, fejfájás, influenza vagy depresszió miatt, antibiotikumot, antidepresszánst vagy fájdalomcsillapítót szed, sürgősségi kezelés koncepció.
Brutális kockázatot rejt, ha valaki ilyen fájdalomcsillapítót szed: milliónyi ember érintett

Pénzcentrum
2025. október 8. 17:19

Egy széles körben alkalmazott fájdalomcsillapító, a tramadol hatékonysága megkérdőjelezhető a krónikus fájdalom kezelésében, és a mellékhatások kockázata meghaladhatja az előnyöket - derül ki egy új kutatásból, jelentette a Daily Mail.

Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát. A koppenhágai Rigshospitalet szakemberei a BMJ Evidence Based Medicine folyóiratban közölt tanulmányukban hangsúlyozták, hogy a tramadol potenciális káros hatásai valószínűleg felülmúlják a mérsékelt előnyeit.

A kutatócsoport 19 klinikai vizsgálatot tekintett át, amelyekben krónikus fájdalommal küzdő betegek vettek részt. Következtetésük szerint a tramadol és a hasonló opioidok használatát a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kellene.

A tramadol az Egyesült Királyságban az egyik leggyakrabban felírt opioid fájdalomcsillapító, havonta több százezer NHS-receptet állítanak ki belőle. Az Egyesült Államokban a 36. leggyakrabban felírt gyógyszer, évente több mint 16 millió recepttel. Általában műtét vagy sérülés utáni közepes vagy erős fájdalom esetén, illetve olyan hosszú távú állapotoknál alkalmazzák, mint az ízületi gyulladás vagy a hátproblémák.

Az áttekintés öt olyan vizsgálatot tartalmazott, amely a tramadol idegi fájdalomra gyakorolt hatását vizsgálta, kilenc az oszteoartritiszre, négy a hosszú távú hátfájásra és egy a fibromialgiára összpontosított. A legtöbb beteg két és 16 hét közötti időtartamban szedte a tramadolt tabletta formájában.

Bár a szer csökkentette a fájdalmat, a hatás kicsi volt, és nem volt elegendő ahhoz, hogy valódi különbséget jelentsen a betegek tüneteiben. A kutatók azt is megállapították, hogy a tramadolt szedő embereknél körülbelül kétszer nagyobb valószínűséggel jelentkeztek mellékhatások, mint a placebót szedőknél. Ezek között szerepelt a mellkasi fájdalom, a szívbetegség és a szívelégtelenség magasabb aránya, valamint hányinger, szédülés, székrekedés és álmosság.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A kutatók szerint világszerte mintegy 60 millió ember tapasztalja meg az opioidok függőséget okozó hatásait. 2019-ben a kábítószer-használat körülbelül 600 000 halálesetért volt felelős – közel 80 százalékuk opioidokhoz kapcsolódott, és negyedük túladagolás miatt következett be.

Kamila Hawthorne professzor, a Royal College of GPs elnöke a megállapításokra reagálva elmondta, hogy az Egyesült Királyságban a háziorvosokat arra ösztönzik, hogy korlátozzák, csökkentsék és lehetőleg hagyják abba a tramadol felírását krónikus fájdalomra, és ne kezdjék el új betegeknél. Hozzátette, hogy a hosszú távú fájdalom kezelése gyakran nehéz, mert az alapvető ok nem mindig egyértelmű.

Tavaly egy kutatás kimutatta, hogy az NHS közel 1 milliárd fontot költött függőséget okozó opioid fájdalomcsillapítókra öt év alatt. Az Oxfordi Egyetem OpenPrescribing.net adatai szerint az opioid receptek költsége a 2019-es 90 millió fontról 2023-ra 186 millió fontra emelkedett, és a kiadások várhatóan elérik a 189 millió fontot az idén.
Címlapkép: Getty Images
