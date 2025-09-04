2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Portrait of a sick elderly man feeling sick ill suffering from headache. He taking antibiotic antidepressant painkiller pill medication to relieve pain at home. Elderly healthcare concept.
Egészség

Te is szedsz Advilt, Paracetamolt? Most közölték a pirulákról: rengeteg beteget érint

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 15:45

Egy új kutatás szerint két gyakori fájdalomcsillapító növelheti az antibiotikum-rezisztens baktériumfertőzések kockázatát, ami világszerte súlyosbíthatja az egyik legsúlyosabb egészségügyi válságot - írta a Daily Mail.

Ausztrál kutatók figyelmeztetnek, hogy az ibuprofen (Advil) és a paracetamol (Tylenol) - amelyeket milliók használnak fejfájás, hát- és nyakfájdalom, valamint láz kezelésére - felerősíthetik az antibiotikum-rezisztenciát, megnehezítve a bakteriális fertőzések kezelését.

A laboratóriumi kísérletekben azt találták, hogy ezek a gyógyszerek önmagukban vagy kombinációban alkalmazva ellenállóbbá tették a baktériumokat egy gyakran használt antibiotikummal szemben.

Dr. Rietie Venter, a kutatást vezető mikrobiális rezisztencia szakértő szerint: "Az antibiotikum-rezisztencia már nem csak az antibiotikumokról szól. Ez a tanulmány egyértelmű figyelmeztetés arra, hogy körültekintően kell mérlegelnünk a többféle gyógyszer együttes használatának kockázatait, különösen az idősotthonokban, ahol a lakók gyakran kapnak hosszú távú kezeléseket."

A kísérletben a kutatók a gyógyszereket Petri-csészébe helyezték a ciprofloxacin antibiotikum különböző koncentrációival együtt, majd hozzáadták az E.coli baktériumot, és 20 órán át 37 Celsius-fokra melegítették, hogy utánozzák az emberi test hőmérsékletét.

Az eredmények azt mutatták, hogy amikor a baktériumok ciprofloxacinnal, acetaminofennel és ibuprofennel együtt voltak kitéve, több mutáció alakult ki bennük, mint amikor csak ciprofloxacinnak voltak kitéve. Ez segítette a baktériumokat a gyorsabb növekedésben és az antibiotikumokkal szembeni magas rezisztencia kialakításában.

Az Egyesült Államokban évente körülbelül 9,9 millió embernek írnak fel ibuprofent, és becslések szerint 52 millió ember szed acetaminofent. A CDC szerint évente körülbelül 2,8 millió antibiotikum-rezisztens fertőzés fordul elő az USA-ban, és több mint 35 000 ember hal meg ezek következtében.

Az Egészségügyi Világszervezet korábban figyelmeztetett, hogy az antibiotikum-rezisztencia "sürgős közegészségügyi fenyegetést jelent", és veszélyezteti a fertőzések hatékony megelőzését és kezelését.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #egészségügy #betegség #antibiotikum #fájdalomcsillapító #kutatók #fejfájás

