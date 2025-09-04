Te is szedsz Advilt, Paracetamolt? Most közölték a pirulákról: rengeteg beteget érint

Egy új kutatás szerint két gyakori fájdalomcsillapító növelheti az antibiotikum-rezisztens baktériumfertőzések kockázatát, ami világszerte súlyosbíthatja az egyik legsúlyosabb egészségügyi válságot - írta a Daily Mail.

Ausztrál kutatók figyelmeztetnek, hogy az ibuprofen (Advil) és a paracetamol (Tylenol) - amelyeket milliók használnak fejfájás, hát- és nyakfájdalom, valamint láz kezelésére - felerősíthetik az antibiotikum-rezisztenciát, megnehezítve a bakteriális fertőzések kezelését.

A laboratóriumi kísérletekben azt találták, hogy ezek a gyógyszerek önmagukban vagy kombinációban alkalmazva ellenállóbbá tették a baktériumokat egy gyakran használt antibiotikummal szemben.

Dr. Rietie Venter, a kutatást vezető mikrobiális rezisztencia szakértő szerint: "Az antibiotikum-rezisztencia már nem csak az antibiotikumokról szól. Ez a tanulmány egyértelmű figyelmeztetés arra, hogy körültekintően kell mérlegelnünk a többféle gyógyszer együttes használatának kockázatait, különösen az idősotthonokban, ahol a lakók gyakran kapnak hosszú távú kezeléseket."

A kísérletben a kutatók a gyógyszereket Petri-csészébe helyezték a ciprofloxacin antibiotikum különböző koncentrációival együtt, majd hozzáadták az E.coli baktériumot, és 20 órán át 37 Celsius-fokra melegítették, hogy utánozzák az emberi test hőmérsékletét.

Az eredmények azt mutatták, hogy amikor a baktériumok ciprofloxacinnal, acetaminofennel és ibuprofennel együtt voltak kitéve, több mutáció alakult ki bennük, mint amikor csak ciprofloxacinnak voltak kitéve. Ez segítette a baktériumokat a gyorsabb növekedésben és az antibiotikumokkal szembeni magas rezisztencia kialakításában.

Az Egyesült Államokban évente körülbelül 9,9 millió embernek írnak fel ibuprofent, és becslések szerint 52 millió ember szed acetaminofent. A CDC szerint évente körülbelül 2,8 millió antibiotikum-rezisztens fertőzés fordul elő az USA-ban, és több mint 35 000 ember hal meg ezek következtében.

Az Egészségügyi Világszervezet korábban figyelmeztetett, hogy az antibiotikum-rezisztencia "sürgős közegészségügyi fenyegetést jelent", és veszélyezteti a fertőzések hatékony megelőzését és kezelését.