Te is szedsz Advilt, Paracetamolt? Most közölték a pirulákról: rengeteg beteget érint
Egy új kutatás szerint két gyakori fájdalomcsillapító növelheti az antibiotikum-rezisztens baktériumfertőzések kockázatát, ami világszerte súlyosbíthatja az egyik legsúlyosabb egészségügyi válságot - írta a Daily Mail.
Ausztrál kutatók figyelmeztetnek, hogy az ibuprofen (Advil) és a paracetamol (Tylenol) - amelyeket milliók használnak fejfájás, hát- és nyakfájdalom, valamint láz kezelésére - felerősíthetik az antibiotikum-rezisztenciát, megnehezítve a bakteriális fertőzések kezelését.
A laboratóriumi kísérletekben azt találták, hogy ezek a gyógyszerek önmagukban vagy kombinációban alkalmazva ellenállóbbá tették a baktériumokat egy gyakran használt antibiotikummal szemben.
Dr. Rietie Venter, a kutatást vezető mikrobiális rezisztencia szakértő szerint: "Az antibiotikum-rezisztencia már nem csak az antibiotikumokról szól. Ez a tanulmány egyértelmű figyelmeztetés arra, hogy körültekintően kell mérlegelnünk a többféle gyógyszer együttes használatának kockázatait, különösen az idősotthonokban, ahol a lakók gyakran kapnak hosszú távú kezeléseket."
A kísérletben a kutatók a gyógyszereket Petri-csészébe helyezték a ciprofloxacin antibiotikum különböző koncentrációival együtt, majd hozzáadták az E.coli baktériumot, és 20 órán át 37 Celsius-fokra melegítették, hogy utánozzák az emberi test hőmérsékletét.
Az eredmények azt mutatták, hogy amikor a baktériumok ciprofloxacinnal, acetaminofennel és ibuprofennel együtt voltak kitéve, több mutáció alakult ki bennük, mint amikor csak ciprofloxacinnak voltak kitéve. Ez segítette a baktériumokat a gyorsabb növekedésben és az antibiotikumokkal szembeni magas rezisztencia kialakításában.
Az Egyesült Államokban évente körülbelül 9,9 millió embernek írnak fel ibuprofent, és becslések szerint 52 millió ember szed acetaminofent. A CDC szerint évente körülbelül 2,8 millió antibiotikum-rezisztens fertőzés fordul elő az USA-ban, és több mint 35 000 ember hal meg ezek következtében.
Az Egészségügyi Világszervezet korábban figyelmeztetett, hogy az antibiotikum-rezisztencia "sürgős közegészségügyi fenyegetést jelent", és veszélyezteti a fertőzések hatékony megelőzését és kezelését.
A Cell Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány szerint a teljes kalóriabevitel nem az egyetlen meghatározó tényezője a testsúlygyarapodásnak.
Egy régóta várt nyaralás után a munkába való visszatérés valóságos hidegzuhanyaként érhet minket, a napsütötte tengerparton töltött végtelennek tűnő napok után.
Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek
gy a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma ötre nőtt, melyből 4 volt hazai és egy importált eredetű.
Idén is ingyenes lesz a HPV elleni oltás, de ehhez nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek, hogy a gyerekek megkaphassák.
Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében.
A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Hatalmas a túlterheltség a szombathelyi onkológián, egy beteg nem kevesebb időt, 9 órát várt egy kétperces konzultációra.
Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek.
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
