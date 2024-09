Kiderült az őszi C-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról

A múlt héten már ízelítőt kaphattunk az őszből, hamarosan pedig valóban beköszönt az esős, nedvesebb, borúsabb, kabátos idő. Ezzel együtt pedig nagyobb ütemben kezdenek majd el terjedni a felsőlégúti kórokozók. Egyúttal egyre kevesebb friss gyümölcsöt, zöldséget találunk majd a boltokban, fogyasztunk el, így vitaminbevitelünk csökken. Sokan ilyenkor már megelőzés céljából is szednek C-vitamint étrend-kiegészítő formájában, vagy akkor vásárolnak be, amikor már utólérte őket a fertőzéshullám. A magyarok gyógyszerkiadásai jelentősen növekedtek az elmúlt év során, érezhető drágulást zajlott le. Mutatjuk, mire lehet számítani a patikákban, illetve hogy hogyan és mennyi C-vitamint érdemes igazából szedni, honnantól számít viszont már pénzkidobásnak.

A tavalyi évben a 37-38. héten indult jelentős emelkedésnek a koronavírusos betegek száma a szennyvízadatok alapján, így a következő időszakban arra lehet számítani, hogy egyre több lesz a felsőlégúti megbetegedés. Sokan már megelőzés céljából is szedik a C-vitamint ebben az időszakban, míg mások csak akkor rohannak a gyógyszertárba, amikor már utolérte őket a fertőzéshullám. Az akut légúti megbetegedések emelkedése jellemzően az őszi szünetig tart, ott megtörik, majd egészen karácsonyig meredeken nő az orvoshoz fordulók száma. A téli szünetig olyan magasra nőtt az esetszám az utóbbi években, mint a - korábban jellemzően vészesebb - tavaszi hullámok során. Idén is erre kell számítani.

Az aszkorbinsav, vagyis köznapi nevén a C-vitamin nem csak az őszi-téli időszakban nélkülözhetetlen a szervezet számára. Egész évben nagy szerepet tölt be a porcok, az izmok megfelelő működésében, a kollagéntermelésben és a szervezet védelmében a betegségekkel szemben, főként antioxidáns hatása miatt. Emellett a C-vitamin nagy szerepet játszik a betegségekből való felépülésében is. A számos természetes forrás - mint például a paprikafélék, citrusfélék, káposztafélék vagy karalábé, valamint a bogyós gyümölcsök - mellett rengeteg étrend-kiegészítőben, gyógyszerben és dúsított élelmiszerben - margarinokban, üdítőkben - megtalálható. Mivel a téli időszakban jellemzően kevesebb zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, sokan részben étrend-kiegészítő formájában viszik be a szükséges mennyiséget, mások a rendszeresség miatt szedik a vitamint tabletta formájában. Az is jellemző, hogy betegség esetén pluszban viszünk be a pirulákkal magasabb mennyiséget.

Sem a szervezetünk, sem a pénztárcánk szempontjából nem biztos azonban, hogy jó ötlet marékszám szedni a C-vitamint. A gyógyszerek inflációja a KSH utolsó friss adatai szerint augusztusban 6,2 százalékos volt éves szinten - tehát magasabb, mint az általános infláció. Az egészségügyre fordított kiadások is átlagosan 6,8 százalékkal emelkedtek a múlt évi árak viszonylatában. Ezért érdemes lehet, mielőtt felesleges tablettákra szórjuk ki a pénzt, átgondolni, hogy mire is van szüksége a szervezetünknek.

Nem kell fullba nyomni a C-vitamint

A pazarlás ott kezdődik, hogy sokan több C-vitamint visznek be eleve étkezéssel és étrend-kiegészítők útján, mint szükséges lenne. A C-vitamin felső beviteli szintje (UL) 2000 mg naponta, ez alatt van a még tolerálható mennyiség, viszont ennél nagyobb tartós bevitel már felesleges, ráadásul fokozza a vesekő kialakulási esélyét. A felnőttek számára javasolt referencia beviteli érték az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) javaslata szerint 80 mg, míg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ajánlásban kissé magasabb, férfiak számára 110 mg, nők számára 95 mg (szoptatás alatt több). A magyar lakosság átlagos C-vitamin-fogyasztását tekintve a nőké eléri az ajánlott mennyiséget, a férfiaké viszont nem éri el a 110 mg-ot.

Nem kell sok hozzá, hogy fedezzük a szervezetünk szükségletét: egy friss paprika 100 grammra vetített C-vitamintartalma az érettségétől és fajtától függően elérheti a 300 mg-ot is, amely önmagában bőven fedezi a napi szükségletet. De a narancs is 70-80 mg-ot tartalmaz, a zöldleveles zöldségek szintén magas C-vitamin tartalmúak. Ráadásul számos ételt dúsítanak C-vitaminnal: üdítőket, teákat, margarinokat, cukorkákat, stb., így könnyen lehet, hogy már az ételek útján annyi C-vitamint viszünk be, amire egy egészséges szervezetnek nincs is szüksége. Sokan ennek tetejébe szedik még a C-vitamint tabletta formájában.

Más kérdés, hogy amikor betegek vagyunk, nagyobb mennyiséget igényelhet a szervezet C-vitaminból. Azt azonban akkor is érdemes figyelembe venni, hogy a C-vitamin tablettákon kívül számos gyógyszer és étrend-kiegészítő - mint a szopogatótabletták, forróital-porok - is tartalmaz adalékként C-vitamint is. Ennek ellenére sokan még ezek mellé még 1000-2000 mg-os pirulákat is bevesznek naponta, gyakran citromos teával.

Mondván, hogy ártani nem árt, vagynosokat szórhatnak ki a magyar betegek ezzel az attitűddel az ablakon 2024 őszén. Ha nem szeretnénk pazarolni,vizsgáljuk meg a táplálkozási, gyógyszerfogyasztási szokásainkat és változtassunk! Tegyük fel a kérdéseket magunknak:

mekkora a napi C-vitamin szükségletünk? (ez változhat kortól, nemtől, egészségi állapottól, dohányzástól, stb. függően)

étkezés útján mekkora mennyiségű C-vitamint veszünk magunkhoz átlagosan egy nap?

étrendkiegészítők útján mennyi C-vitamint fogyasztunk?

szükségünk lehet-e ezen felül még C-vitamin szedésére?

Fontos, hogy a C-vitamin esetében folyamatos bevitelre van szükség: szervezetünk nem képes sem előállítani, sem hosszú ideig tárolni azt. Tehát az egyszerre nagyobb mennyiségben bevitt C-vitamin kevésbé hasznosul, egy jelentős része egyszerűen a veséken keresztül kiürül a szervezetből. Ezért sem érdemes az ajánlott napi bevitelnél sokkal többet bevenni. Amellett, hogy csak a pénzt szórjuk ki rá, még a vesénket is túldolgoztatjuk vele. Ahogy a gyógyszerészek szokták mondani: a túlzott bevitel nem használ, csak drága vizeletet eredményez.

Ettől függetlenül mindig érdemes odafigyelni arra, hogy meglegyen a szükséges vitaminbevitel, főként az őszi-téli időszakban. Nem érdemes túlzásba esni, de még mindig jobb, ha figyelünk a szintfenntartásra, mintha egyáltalán nem gondoskodnánk az egészségünkről ezzel.

Nem csak a drága vitamin a jó vitamin

A másik fő ok, ami miatt a C-vitamin szedés felesleges pénzkidobássá válhat, hogy nem bízunk az olcsóbb vitaminokban. Természtesen a gyanúsan olcsó szerektől érdemes tartózkodni, viszont sok beteg gondolhatja, hogy a "márkás", reklámból ismert, nagyobb mennyiséget tartalmazó, hosszan felszívódó csodakapszulák jelentik csak a garanciát a minőségre.

Sokan tudják azt is, hogy vannak gyógyszernek minősülő C-vitaminok, de a legtöbbet étrend-kiegészítőként forgalmazzák. Gyakori nézet, hogy a gyógyszer hatásosabb, jobb mint az étrend-kiegészítő, pedig hatóanyag szempontjából nincsen feltétlen különbség. Az eltérés annyi, hogy a gyógyszerek minőségét a hatóságok sokkal szigorúbban ellenőrzik, mint az étrend-kiegészítőkét, de ez korántsem jelenti azt, hogy ne lennének jó minőségű C-vitamin étrend-kiegészítő készítmények a piacon. Az étrend-kiegészítők közt azonban érdemes a jól ismert és megbízható gyártókat keresni, kerüljük az ismeretlen és gyanúsan olcsó szereket.

Óriási az árkülönbség

Összegyűjtöttük, milyen árakkal találkozhatnak jelenleg a vásárlók, ahogy tavaly, illetve illetve két éve is összeírtuk, milyen volt ezeknek a termékeknek az árfekvése. A 30 db-os C-MAX Liposzómás C-vitamin például 1900-2800 forint (300 mg hatóanyaggal), tavaly még 2500-nál, tavalyelőtt 2300-nál húzódott az árszint teteje. A Béres C-vitamin (500 mg) 30x 1200-1600 forint, az utóbbi években a legalacsonyabb ár 100-100 forinttal emelkedett. A Jutavit 200 mg-os C-vitamin ára maradt 800-1200 forint, és 60 db van egy dobozban, tavalyi még 1000 forint volt a legmagasabb ár. A 40 db-os Egis Vitamin C (200 mg) ára 1200-1800 forint között alakul, miközben tavaly még 1600 forint volt a legmagasabb ár és tavalyelőtt inkább az 1200 forint volt jellemző. A 60 szemes, 100 mg-os Eurovit C-vitamin rágótabletta jelentősen drágult, amíg tavaly 1100-1400 forintba került, idén már 1600-1900 forint között mozog az ára.

Ezeknél természetesen lehet találni olcsóbb vitamint is - az akciókat is érdemes figyelni! - és drágábban is termékeket, de ezek a leggyakoribb árfekvések. Ha számolunk egy kicsit, azonnal látható, hogy nem csak azt érdemes figyelni, hogy egy szem vitamin mennyibe kerül, hanem hogy abban mennyi hatóanyag van:

A C-MAX C-vitamin darabja 63,33 forint, 100 mg-ja 21,11 forint a legalacsonyabb árral számolva.

Az említett Béres C-vitamin darabja 40 forint, 100 mg-ja 8 forint.

A Jutavit termékéből egy szem 13,33 forint, 100 mg 6,67 forint.

Az Egis Vitamin C-ből egy pirula 30 forint, 100 mg 15 forint.

Az Eurovit C-vitamin rágótabletta darabja 26,67 forint, mely már eleve 100 mg-os.

Ebből is látható, hogy ha hatóanyagot is nézünk, nem feltétlenül a legolcsóbbnak tűnő vitamin a legjobb választás. Ahogy más termékek esetében, a gyógyszerek, vitaminok esetében is az egységárat érdemes nézni - ezt azonban nehezebb megállapítani, mint pl. az élelmiszereknél. Hiszen nemcsak a kiszerelést kell figyelembe venni, hány szemes az adott készítmény, hanem azt is, hogy mekkora a hatóanyagtartalma. Mégis azzal járunk a legjobban, ha utánanézünk, utánaszámolunk.

Létezik továbbá többféle vásárlói stratégia, ezekkel viszont több probléma is akad:

Jó lesz a legolcsóbb . A legolcsóbb C-vitamin valószínűleg kis hatóanyagtartalmú, és a legkisebb kiszerelés lesz, pedig nem biztos, hogy egységáron ez érné meg a legjobban. Azért is lehet érdemes nagyobb kiszerelést választani, mert a vitamin nem romlik meg gyorsan, így kitarthat a készlet a szezon végéig.

. A legolcsóbb C-vitamin valószínűleg kis hatóanyagtartalmú, és a legkisebb kiszerelés lesz, pedig nem biztos, hogy egységáron ez érné meg a legjobban. Azért is lehet érdemes nagyobb kiszerelést választani, mert a vitamin nem romlik meg gyorsan, így kitarthat a készlet a szezon végéig. Jó lesz az akciós . Az akciókat mindig érdemes figyelni, ne hagyjuk azonban átverni magunkat! Előfordulhat, hogy éppen a drága termék kerül akcióba, és egységáron még kedvezménnyel is drágább, mint egy nem akciós, de olcsóbb készítmény.

. Az akciókat mindig érdemes figyelni, ne hagyjuk azonban átverni magunkat! Előfordulhat, hogy éppen a drága termék kerül akcióba, és egységáron még kedvezménnyel is drágább, mint egy nem akciós, de olcsóbb készítmény. A drágábbat kérem, az biztos hatásosabb . Az ár attól is lehet magas, hogy ismert, sokat reklámozott márkáról van szó, nem garancia a sokkal magasabb minőségre.

. Az ár attól is lehet magas, hogy ismert, sokat reklámozott márkáról van szó, nem garancia a sokkal magasabb minőségre. A lassan felszívódó, késleltetett, retard C-vitamin biztos jobb . Attól függ, hogy mire akarjuk bevenni, nem minden esetben érdemes megfizetni ezért a felárat. Megelőzés céljából például jobbak a napi adagolású szerek. Ha mégis lassan felszívódó szert választunk, akkor figyeljünk oda, hogy betartsuk a javallott adagolást.

. Attól függ, hogy mire akarjuk bevenni, nem minden esetben érdemes megfizetni ezért a felárat. Megelőzés céljából például jobbak a napi adagolású szerek. Ha mégis lassan felszívódó szert választunk, akkor figyeljünk oda, hogy betartsuk a javallott adagolást. 30 éve ezt a terméket veszem, minek vennék mást . Ha a spórolás a cél, akkor nem érdemes márkahűnek maradni.

. Ha a spórolás a cél, akkor nem érdemes márkahűnek maradni. Ezt láttam a reklámban, nekem ez kell. (És ez jutott először eszembe, mikor a patikában megkérdezték milyet kérek.) Az ilyen célirányos vásárlás sem éri meg feltétlenül, hiszen a reklámoknak éppen az a célja, hogy az ember megismerje termék(nev)et, és amikor arra lesz szüksége, ez jusson eszébe, ezt kérje a gyógyszertárban. Aki spórolni szeretne, az nem ezt a stratégiát követi.

Aki tényleg spórolni akar, az mielőtt vásárolna, tájékozódjon az árakról, számoljon otthon. Ezenfelül nem szégyen kérdezni a patikában, melyik a legkevezőbb termék, akár ott is számolni egy kicsit. Hogyha zavar minket, hogy feltartjuk esetleg a sort, menjünk olyankor, amikor mi sem sietünk, és jellemzően nincsenek sokan. Ne költsünk el csak azért egy vagyont drága tablettákra, mert nem akartunk egy kis plusz időt ráfordítani a számolásra.