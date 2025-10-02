2025. október 2. csütörtök Petra
Tovább emelkedett a covidosok száma ebben a 7 magyar városban: már az influenza is terjed
Tovább emelkedett a covidosok száma ebben a 7 magyar városban: már az influenza is terjed

2025. október 2. 15:31

A 39. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik. Emelkedés tapasztalható Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben. 15 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta esetében sem látható - közölte az NNGYK. A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben - írták.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint egyedül Kecskeméten van alacsonyan a covid örökítőanyag szintje, magas szintet pedig még sehol sem ért el. Amellett, hogy a tendencia lehet emelkedő, stagnáló vagy csökkenő, az NNGYK négy tartományt is elkülönít, mellyel a covid örökítőanyag koncentráció szintjét jelzik. Ez alapján a skála alapján lehet a covid szintje alacsony, mérsékelt, emelkedett vagy magas. Emelkedett szinten van az örökítőanyag Budapesten, a fővárosi agglomerációban, Zalaegerszegen, Salgótarjánban, Pécsen, Debrecenben és Nyíregyházán. A többi mintavételi helyen mérsékelt a szint.

A legtöbb helyen még stagnálás látszik, de több mintavételi helyen már emelkedő trendet lehet megfigyelni. Ez a helyzet Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben.

A heti bontásból pedig kiderül, hogy tavaly ilyenkor már sokkal magasabb volt az örökítőanyag szintje a szennyvízben a legtöbb városban, több helyen magas szintet is elért. Ebből arra lehet következtetni, hogy idén később következhet a a tetőzés az esetszámokban, mint a múlt évben.

Már fertőz az influenza és az RSV is

Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző héthez képest stagnál. A 39. naptári héten Kecskeméten, Szekszárdon és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.

Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál. A 39. naptári héten egyik ellátási területen sem volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza B fertőzésszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.

Az RSV örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző heti adatokhoz képest enyhén emelkedik.
A 39. naptári héten Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján az RSV szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, de az esetszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben - írta az NNGYK.
Címlapkép: Getty Images
