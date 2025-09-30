2025. szeptember 30. kedd Jeromos
8 °C Budapest
female Doctor hand holding syringe and covid-19 vaccine in blue gloves with white coat. Disease injection concept.
Egészség

Valóban növelik a covid-oltások ennek a 6 ráktípusnak a kockázatát? Ezt vitatják a szakértők

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 18:14

Egy vitatott dél-koreai tanulmány szerint a Covid-vakcinák növelhetik bizonyos ráktípusok kockázatát, de a szakértők erősen megkérdőjelezik a kutatás következtetéseit - írja a Daily Mail. A Biomarker Research folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Covid-oltások hat ráktípus, köztük a tüdő-, mell- és prosztatarák kockázatát növelhetik. A koreai kutatók szerint a kockázat a 65 év felettieknél tűnik a legnagyobbnak.

A kutatók több mint 8,4 millió felnőtt egészségügyi adatait elemezték 2021 és 2023 között. A résztvevőket két csoportba sorolták aszerint, hogy kaptak-e Covid-vakcinát, beleértve az emlékeztető oltást is.

A tanulmány szerint az oltottak körében egy évvel a vakcina beadása után 35 százalékkal nőtt a pajzsmirigyrák és 34 százalékkal a gyomorrák diagnosztizálásának kockázata. A tüdő- és prosztatarák esetében ez a kockázat 53, illetve 68 százalékkal emelkedett, míg az emlő- és a vastagbélrák kockázata 20, illetve 28 százalékkal nőtt.

A szakértők azonban határozottan elutasították a tanulmány következtetéseit. Dr. Benjamin Mazer, a John Hopkins Egyetem patológia professzora rámutatott: "Egyetlen rákkeltő anyag sem képes ilyen gyorsan rákot kiváltani. A mutációk kialakulásához és a sejtek osztódásához idő kell." Mazer professzor azt is kiemelte, hogy

a Koreai Rákszövetség hivatalos folyóiratában 2022-ig publikált adatok nem mutatnak növekedést a tanulmányban említett hat ráktípus esetében, ami erősen ellentmond a kutatás állításainak.

A Cancer Research UK szerint "nincs meggyőző bizonyíték" a vakcinák és a rák közötti kapcsolatra. A szervezet arra is rámutat, hogy az mRNS-technológiát jelenleg olyan új oltások kifejlesztésére használják, amelyek ígéretesnek tűnnek a tüdő-, petefészek- és egyéb ráktípusok megelőzésében.

Korábban a Springer Nature kiadó, amely a mostani tanulmányt közlő folyóiratot is jegyzi, 2023-ban kénytelen volt visszavonni és bocsánatot kérni egy vitatott tanulmány miatt, amely tévesen azt állította, hogy a Covid-vakcinák akár 280 000 ember halálát okozhatták az Egyesült Államokban.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #oltás #védőoltás #kutatás #rák #dél-korea #koronavírus #tanulmány #rákkeltő #szakértők #covid-19 #covid oltás

0 HOZZÁSZÓLÁS
