A korábbi világelső Iga Swiatek szerint a női teniszezők versenynaptára túlzsúfolt, ezért ő a jövőben akár kötelező tornákat is kihagyna egészsége megőrzése érdekében.
Valóban növelik a covid-oltások ennek a 6 ráktípusnak a kockázatát? Ezt vitatják a szakértők
Egy vitatott dél-koreai tanulmány szerint a Covid-vakcinák növelhetik bizonyos ráktípusok kockázatát, de a szakértők erősen megkérdőjelezik a kutatás következtetéseit - írja a Daily Mail. A Biomarker Research folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Covid-oltások hat ráktípus, köztük a tüdő-, mell- és prosztatarák kockázatát növelhetik. A koreai kutatók szerint a kockázat a 65 év felettieknél tűnik a legnagyobbnak.
A kutatók több mint 8,4 millió felnőtt egészségügyi adatait elemezték 2021 és 2023 között. A résztvevőket két csoportba sorolták aszerint, hogy kaptak-e Covid-vakcinát, beleértve az emlékeztető oltást is.
A tanulmány szerint az oltottak körében egy évvel a vakcina beadása után 35 százalékkal nőtt a pajzsmirigyrák és 34 százalékkal a gyomorrák diagnosztizálásának kockázata. A tüdő- és prosztatarák esetében ez a kockázat 53, illetve 68 százalékkal emelkedett, míg az emlő- és a vastagbélrák kockázata 20, illetve 28 százalékkal nőtt.
A szakértők azonban határozottan elutasították a tanulmány következtetéseit. Dr. Benjamin Mazer, a John Hopkins Egyetem patológia professzora rámutatott: "Egyetlen rákkeltő anyag sem képes ilyen gyorsan rákot kiváltani. A mutációk kialakulásához és a sejtek osztódásához idő kell." Mazer professzor azt is kiemelte, hogy
a Koreai Rákszövetség hivatalos folyóiratában 2022-ig publikált adatok nem mutatnak növekedést a tanulmányban említett hat ráktípus esetében, ami erősen ellentmond a kutatás állításainak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Cancer Research UK szerint "nincs meggyőző bizonyíték" a vakcinák és a rák közötti kapcsolatra. A szervezet arra is rámutat, hogy az mRNS-technológiát jelenleg olyan új oltások kifejlesztésére használják, amelyek ígéretesnek tűnnek a tüdő-, petefészek- és egyéb ráktípusok megelőzésében.
Korábban a Springer Nature kiadó, amely a mostani tanulmányt közlő folyóiratot is jegyzi, 2023-ban kénytelen volt visszavonni és bocsánatot kérni egy vitatott tanulmány miatt, amely tévesen azt állította, hogy a Covid-vakcinák akár 280 000 ember halálát okozhatták az Egyesült Államokban.
A 40–49 éves korosztályban 2019-ben több mint 1000 új esetet azonosítottak, ami ebben a korcsoportban négyszer-ötször gyakoribb előfordulást jelent, mint a második leggyakoribb daganat, a...
A betegek 58%-a a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel kórházba került.
A laboratóriumi vizsgálatok alapján a mostani megbetegedések hátterében elsősorban a SARS-CoV-2 vírus áll.
Ma már tudományosan is igazolt, hogy a mikroműanyagok több problémát is okozhatnak akkor, ha felhalmozódnak az emberi szervezetben.
A színész kifejtette: nem törődik a betegségeivel, ez a fajta pozitív hozzáállás az orvosok szerint is sokat segít.
A gyermekkori táplálkozási nehézségek hosszú távú problémákat okozhatnak a gyermek fejlődésében.
Magyarországon a háztartások az uniós átlagnál nagyobb mértékben járulnak hozzá az egészségügyi kiadásokhoz.
Balatonfüred önkormányzata új rendeletet vezetett be, amely tiltja a dohányzást és az alkoholfogyasztást a város dohányboltjai körül.
A Michelin-ajánlással rendelkező mályinkai Iszkor étterem a borsodi megyeszékhely belvárosában nyit új egységet.
A magyar felnőttek többsége magabiztosnak érzi magát, ha egészségről szóló információkat hall, mégis, az írásos dokumentumok értelmezése sokaknak okoz nehézséget.
Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat
Az Egyesült Államok a globális gyógyszerértékesítések közel felét adja, így a vámok bevezetése komoly hatással lehet a nemzetközi gyógyszeriparra.
A majomhimlő veszélyesebb, I-es típusának Afrikából való kilépése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, miközben egyre több a megbetegedés.
Az előzetes adatok szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született, és 8908 fő halt meg.
Melyik országban kapnak a legtöbbet az édesanyák a szülési szabadság alatt?
Barbinek Paula, az Ázsia Expressz versenyzője motorbalesetet szenvedett, de állapota stabil - édesanyja szerint nincs ok aggodalomra.
A megelőzés új fizetőeszközzé vált, amit a vezető magánklinikák felismertek, és személyre szabott megoldásokkal reagálnak a növekvő piaci igényekre.
Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs
Új vírust azonosítottak a Magyarországon megjelent Hyalomma kullancsfajban, miközben a veszélyes krími-kongói vérzéses láz kórokozóját eddig nem mutatták ki itthon.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.