Valóban növelik a covid-oltások ennek a 6 ráktípusnak a kockázatát? Ezt vitatják a szakértők

Egy vitatott dél-koreai tanulmány szerint a Covid-vakcinák növelhetik bizonyos ráktípusok kockázatát, de a szakértők erősen megkérdőjelezik a kutatás következtetéseit - írja a Daily Mail. A Biomarker Research folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Covid-oltások hat ráktípus, köztük a tüdő-, mell- és prosztatarák kockázatát növelhetik. A koreai kutatók szerint a kockázat a 65 év felettieknél tűnik a legnagyobbnak.

A kutatók több mint 8,4 millió felnőtt egészségügyi adatait elemezték 2021 és 2023 között. A résztvevőket két csoportba sorolták aszerint, hogy kaptak-e Covid-vakcinát, beleértve az emlékeztető oltást is.

A tanulmány szerint az oltottak körében egy évvel a vakcina beadása után 35 százalékkal nőtt a pajzsmirigyrák és 34 százalékkal a gyomorrák diagnosztizálásának kockázata. A tüdő- és prosztatarák esetében ez a kockázat 53, illetve 68 százalékkal emelkedett, míg az emlő- és a vastagbélrák kockázata 20, illetve 28 százalékkal nőtt.

A szakértők azonban határozottan elutasították a tanulmány következtetéseit. Dr. Benjamin Mazer, a John Hopkins Egyetem patológia professzora rámutatott: "Egyetlen rákkeltő anyag sem képes ilyen gyorsan rákot kiváltani. A mutációk kialakulásához és a sejtek osztódásához idő kell." Mazer professzor azt is kiemelte, hogy

a Koreai Rákszövetség hivatalos folyóiratában 2022-ig publikált adatok nem mutatnak növekedést a tanulmányban említett hat ráktípus esetében, ami erősen ellentmond a kutatás állításainak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Cancer Research UK szerint "nincs meggyőző bizonyíték" a vakcinák és a rák közötti kapcsolatra. A szervezet arra is rámutat, hogy az mRNS-technológiát jelenleg olyan új oltások kifejlesztésére használják, amelyek ígéretesnek tűnnek a tüdő-, petefészek- és egyéb ráktípusok megelőzésében.

Korábban a Springer Nature kiadó, amely a mostani tanulmányt közlő folyóiratot is jegyzi, 2023-ban kénytelen volt visszavonni és bocsánatot kérni egy vitatott tanulmány miatt, amely tévesen azt állította, hogy a Covid-vakcinák akár 280 000 ember halálát okozhatták az Egyesült Államokban.