Egészségügyi szakértők elutasították Donald Trump kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között.
Óriási áttörés az egyik leghalálosabb betegség ellen: pár évtizeden belül polcról levehető lesz az ellensz?
Áttörést értek el a floridai kutatók: univerzális rákvakcina fejlesztésén dolgoznak, amely forradalmasíthatja a betegség kezelését - írta a Fox KTVU.
A Floridai Egyetem kutatói olyan kísérleti messenger RNS-t használtak, amely hasonló a COVID-19 vakcinákban alkalmazott technológiához, ám ezúttal azt figyelték meg, hogyan reagál az immunrendszer a tumorokra. A figyelemre méltó az, hogy az mRNS-t általános vakcinaként tervezték, nem pedig specifikus vírus vagy mutálódott rákos sejtek ellen.
A kísérletben egereken tesztelt vakcina meglepő eredményeket hozott: "felébresztette" az immunrendszert, hogy felvegye a harcot a tumorral. Dr. Elias Sayour, a tanulmány vezető szerzője és a Floridai Egyetem gyermekonkológusa szerint az eredmények "váratlanok és izgalmasak" voltak.
"Még egy olyan vakcina is, amely nem specifikus egyetlen tumorra vagy vírusra sem – amennyiben mRNS-vakcina –, tumor-specifikus hatásokat válthat ki" – nyilatkozta Sayour.
A kutatás során a tesztvakcinát és az úgynevezett immun-ellenőrzőpont gátlókat kombinálva alkalmazták, ami "egy-két ütésként" jellemezhető erőteljes daganatellenes választ váltott ki. A terápia stimulálta a tumorok által kifejezett PD-L1 fehérjét, és fogékonyabbá tette őket a kezelésre.
Sayour szerint ígéretes eredményeket értek el olyan tumoroknál is, amelyek általában ellenállnak a kezelésnek, amikor az mRNS-formulációt egy általános immunterápiás gyógyszerrel, az úgynevezett PD-1 inhibitorral kombinálták. Emellett a terápia kedvező eredményeket mutatott, amikor egy másik mRNS-formulációt önálló kezelésként teszteltek bőr-, csont- és agyrákos egereken.
"Egyes modellekben a tumorok teljesen eltűntek" – közölte a UF Health.
A felfedezés Sayour csapatának tavalyi áttörő kutatására épül. Az első emberi mRNS klinikai vizsgálat, amely az agresszív agytumor, a glioblastoma ellen irányult, azt mutatta, hogy a vakcina "gyorsan" átprogramozta az immunrendszert a tumor megtámadására.
Ez a legújabb kutatás alternatívát jelenthet a jelenlegi rákkezelési lehetőségekre, mint a műtét, kemoterápia és sugárterápia. Még a kezelésnek ellenálló tumorok esetében is áttörést hozhat.
"Ez a felfedezés bizonyítja, hogy ezek a vakcinák potenciálisan univerzális rákvakcinaként kerülhetnek forgalomba, amelyek érzékenyítik az immunrendszert a beteg egyéni tumora ellen" – mondta Sayour.
Dr. Duane Mitchell, a tanulmány társszerzője szerint: "Amit találtunk, az az, hogy egy olyan vakcinával, amelyet nem kifejezetten a rák célzására terveztek, hanem inkább erős immunológiai válasz kiváltására, nagyon erős rákellenes reakciót válthatunk ki. Jelentős potenciálja van, hogy széles körben alkalmazzák rákbetegeknél – akár egy polcról levehető rákvakcinához is vezethet."
A Floridai Egyetem kísérleti mRNS-vakcinája jelenleg a korai preklinikai tesztelés fázisában van egereken. A kutatócsoport a jelenlegi formulációk továbbfejlesztésén dolgozik, a következő lépés pedig a humán klinikai vizsgálatok mielőbbi megkezdése.
"Aktívan folytatunk vizsgálatokat, és a következő 6-12 hónapban még több meghatározó vizsgálatot fogunk végezni" – nyilatkozta Dr. Sayour, hozzátéve, hogy csapata párhuzamosan több folyamatban lévő tesztet is végez. "Ha a válaszok megfelelőek lesznek, az átformálhatja az egész területet."
