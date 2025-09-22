2025. szeptember 22. hétfő Móric
egy narancssárga gyertya ég egy fekete háttéren, egy tükörkép másolat térrel,
Egészség

Meghalt a Pom Pom és a Nagy ho-ho-horgász atyja, Sajdik Ferenc

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 16:07

95 éves korában elhunyt Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikus és karikaturista, a Nemzet Művésze, aki olyan ikonikus rajzfilmfigurák megalkotójaként vált ismertté, mint Pom Pom vagy A nagy ho-ho-horgász szereplői.

A népszerű művész halálhírét Halász Géza, a MÚOSZ Karikaturista Szakosztályának elnöke erősítette meg a HVG-nek. Információik szerint Sajdikot egy ideje kórházban kezelték, és múlt pénteken hunyt el.

A Berlin melletti Neuenhagenben született Sajdik Ferenc művészi pályafutása a Török Pál utcai Iparrajziskolában, majd a Grafikai Ipariskolában kezdődött. 1955-ben tördelőként helyezkedett el a Rádió- és Televízióújságnál, majd 1965-től a Ludas Matyi munkatársa lett, ahol a lap megszűnéséig dolgozott.

Pályafutása során mintegy 200-250 könyvet illusztrált, és számos közkedvelt animációs film fűződik a nevéhez. Csukás Istvánnal együttműködve olyan halhatatlan rajzfilmfigurákat alkotott, mint Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő vagy Gombóc Artúr. Az ő nevéhez fűződik a tévétorna főcíme és az 1977-es reklámfilmszemlén különdíjat nyert bontottcsirke-reklámfilm is.

Sajdik stílusa azonnal felismerhető volt könnyedségéről és humoráról. Néhány vonalból álló, számtalan alakot ölteni képes figuráit tarka színfoltok kísérték. Karakterei és a hozzájuk kapcsolódó szövegek szellemesek, időnként abszurdak voltak.

Élete végéig aktívan alkotott, az utóbbi évtizedekben főként táblaképek festésével foglalkozott. Munkásságát számos díjjal ismerték el, többek között Munkácsy Mihály-díjjal (1977), Kossuth-díjjal (2013), valamint a Nemzet Művésze címmel (2023). 2014-ben az I. kerületi Naphegy téren átadták a tervei alapján készült Pom Pom játszóteret is.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyász #halál #halálhír

