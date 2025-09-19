2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
avispa asiática (ázsiai lódarázs)
Egészség

Hiperveszélyes rovar tűnt fel a szomszédban: súlyos a helyzet, lépni kell

MTI
2025. szeptember 19. 09:03

Először fedeztek fel invazív keleti lódarázsfészkeket a magyar határtól nem messze: a Szlovén Méhészszövetség (CZS) szakemberei a koperi óváros területén azonosították a veszélyes rovar jelenlétét.

Szakértők becslése alapján Koper térségében jelenleg 25-30 aktív fészek lehet, és a tengerpart más részein is jelentős állomány alakulhatott ki. A szövetség jelezte: bár a keleti lódarázs fészkei hasonlóak az őshonos európai fajhoz, egyetlen év alatt több királynő fejlődhet ki bennük, ami a következő évben még több fészket eredményezhet.

A fészkek azonosításában közreműködő görög Alekszandrosz Papahrisztoforu rámutatott: a faj elterjedését korábban a hideg telek akadályozták, ám a klímaváltozás miatt enyhébb időjárás uralkodik, és az elmúlt két évben már észleltek egyedeket Szlovéniában. Most először sikerült fészkeket is azonosítani, ami súlyos következményekkel járhat.

A rovar csípése különösen veszélyes, a világon a második legerősebb méreggel rendelkező lódarázsfajról van szó az óriás lódarázs után - hangsúlyozták.

A szlovén agrárminisztérium közleményében azt írta: bár a keleti lódarázs nem szerepel az Európai Unió invazív fajok listáján, potenciálisan veszélyes fajnak tekinthető. Kárt okozhat a mezőgazdaságban, különösen a méhészetben, a gyümölcs- és szőlőtermesztésben, de a turizmusra és az egészségügyre is negatívan hathat. A hatóságok ezért arra kérték a tengermelléki régió lakosait, különösen a gazdákat és méhészeket, hogy minden észlelt példányt vagy fészket jelentsenek.
Címlapkép: Getty Images
