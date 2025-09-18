2025. szeptember 18. csütörtök Diána
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
betonkereszt oldalnézetből egy temetőben lévő sírkőcsoporton, ahol nincsenek emberek.
Egészség

Fájó vallomást tett Schmuck Andor eltitkolt menyasszonya: így töltötte utolsó napjait a néhai politikus

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 17:34

Az volt a tervünk, hogy összeházasodunk, esküvőre készültünk, nem temetésre. Arról is sokat beszéltünk, hogy együtt is megjelenünk majd több eseményen - mondta Schmuck Andor eltitkolt menyasszonya. Kinga egy díjátadón tűnt fel, ahol elmondta, tudatosan kerülték a rivaldafényt, nem hozták nyilvánosságra kapcsolatukat.

„Nem engem illet a díj, hanem Andort, de neki most más dolga akadt” – mondta a júliusban elhunyt Schmuck Andor menyasszonya a Blikknek, miután átvette az Emberi Értékek Díjátadó Gála Posztumusz Díját. Kinga őszintén beszélt arról, hogy a néhai párja a rivaldafényen kívül is mindig jókedvű volt, és már az esküvőjüket tervezték, amikor meghalt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mindig nagyon humoros volt, azt vallotta, csak így lehet élni. Sokat utaztunk, kirándultunk, a magánéletünket viszont tudatosan óvtuk, nem mutatkoztunk együtt nyilvánosság előtt. Csak a közvetlen barátok, munkatársak tudtak a kapcsolatunkról, és ez szerintem így volt jó. Közben én is segítettem neki, amiben tudtam. Közreműködtem a Tinder-tündérek című könyvének elkészítésében. Az volt a tervünk, hogy összeházasodunk, esküvőre készültünk, nem temetésre. Arról is sokat beszéltünk, hogy együtt is megjelenünk majd több eseményen

- mondta.

Kapcsolódó cikkeink:

Hozzátette, a néhai politikus méltósággal viselte a helyzetét, a nehéz időszakban sem hagyta el magát.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ugyanúgy részt vett tévéműsorokban, programokon, vagy például elment kirándulni a nyugdíjasokkal, mint korábban. A halála előtt nem sokkal egy felejthetetlen utazáson vettünk részt

- tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #esküvő #gyász #temetés #halál #politikus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:34
17:13
17:03
16:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Sokan nem tudnak róla: diploma nélkül is megütöd a főnyereményt, milliós fizu a gyógyszeriparban
2025. szeptember 18.
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
2025. szeptember 18.
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
2 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
3
4 napja
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
4
3 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
5
3 napja
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 16:36
Elkészült Izrael új csodafegyvere: ez lehet a fordulat a közel-keleti konfliktusban?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 16:12
Egyre messzebb a béke lehetősége? Megszólalt a Kreml a feltételekről, nem lesz egyszerű ezt lezárni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 16:32
Ingyen kapja mindenki ezt a szolgáltatást: vigyázz, bármikor elfogyhat