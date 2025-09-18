Fájó vallomást tett Schmuck Andor eltitkolt menyasszonya: így töltötte utolsó napjait a néhai politikus

Az volt a tervünk, hogy összeházasodunk, esküvőre készültünk, nem temetésre. Arról is sokat beszéltünk, hogy együtt is megjelenünk majd több eseményen - mondta Schmuck Andor eltitkolt menyasszonya. Kinga egy díjátadón tűnt fel, ahol elmondta, tudatosan kerülték a rivaldafényt, nem hozták nyilvánosságra kapcsolatukat.

„Nem engem illet a díj, hanem Andort, de neki most más dolga akadt” – mondta a júliusban elhunyt Schmuck Andor menyasszonya a Blikknek, miután átvette az Emberi Értékek Díjátadó Gála Posztumusz Díját. Kinga őszintén beszélt arról, hogy a néhai párja a rivaldafényen kívül is mindig jókedvű volt, és már az esküvőjüket tervezték, amikor meghalt.

Mindig nagyon humoros volt, azt vallotta, csak így lehet élni. Sokat utaztunk, kirándultunk, a magánéletünket viszont tudatosan óvtuk, nem mutatkoztunk együtt nyilvánosság előtt. Csak a közvetlen barátok, munkatársak tudtak a kapcsolatunkról, és ez szerintem így volt jó. Közben én is segítettem neki, amiben tudtam. Közreműködtem a Tinder-tündérek című könyvének elkészítésében. Az volt a tervünk, hogy összeházasodunk, esküvőre készültünk, nem temetésre. Arról is sokat beszéltünk, hogy együtt is megjelenünk majd több eseményen

- mondta.

Hozzátette, a néhai politikus méltósággal viselte a helyzetét, a nehéz időszakban sem hagyta el magát.

Ugyanúgy részt vett tévéműsorokban, programokon, vagy például elment kirándulni a nyugdíjasokkal, mint korábban. A halála előtt nem sokkal egy felejthetetlen utazáson vettünk részt

- tette hozzá.