2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egészségügy, pszichiátria, öngyilkosság, statisztika
Egészség

Az egészségügy is ludas: döbbenetesek a számok a hazai öngyilkosságokról

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 10:22

Magyarországon évente mintegy 1600 ember követ el öngyilkosságot, miközben kilenc megyében egyáltalán nem érhető el pszichoterápiás ellátás. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 90 százaléka mögött mentális betegség áll, amelyek felismerése és kezelése kulcsfontosságú lenne a megelőzésben - számolt be a Népszava.

A Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) az öngyilkosság megelőzésének világnapja alkalmából rendezett sajtóbeszélgetésén rávilágított a hazai mentális egészségügyi ellátórendszer súlyos hiányosságaira. Molnár Károly, a társaság elnöke hangsúlyozta, hogy a szeptember 10-i világnap nem ünnep, hanem alkalom arra, hogy felhívják a figyelmet: az öngyilkosságok megelőzése nemcsak az egészségügyi szakemberek felelőssége.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A statisztikák szerint Magyarországon minden befejezett öngyilkosságra 15-20 kísérlet jut. A szakemberek cáfolták azt a tévhitet, miszerint a túlélt kísérletek csupán figyelemfelhívó vagy manipulatív cselekedetek lennének - az öngyilkosságban elhunytak közel fele korábban már tett legalább egy kísérletet.

Kapcsolódó cikkeink:

Németh Attila pszichiáter, az MPT tagja rámutatott, hogy a hazai pszichiátriai ellátás két jelentős válságot is elszenvedett az elmúlt évtizedekben. "Sem az Országos Pszichiátriai Intézet (amit sokan csak Lipótmezőként emlegettek) 2007-es bezárása, sem a jó évtizeddel későbbi Covid-járvány, ami alatt kényszerűen átszervezték az ellátást, nem tett jót a pszichiátriának" - emlékeztetett a szakember. A járvány alatt elsőként a pszichiátriai osztályokat alakították át COVID-ellátóhelyekké, és az ágazat azóta sem tudott talpra állni.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a pszichiátriai osztályok kénytelenek fogadni a demens és más, nehezen hazaadható idős betegeket is, ami jelentősen csökkenti a mentális krízisben lévők ellátására fordítható kapacitást.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Oriold Károly, a Lélekben Otthon Alapítvány képviselője még aggasztóbb adatokat osztott meg: "Magyarország kilenc megyéjében egyáltalán nincs pszichoterápia. Adataik szerint amíg egy magyar pszichiáter naponta 40 beteget lát el, addig szlovák és horvát kollégája 12, a román pedig 10 pácienst fogad."

A szakemberek hangsúlyozták, hogy az öngyilkosság következményei messze túlmutatnak az egyénen - minden ilyen haláleset több tucat ember életében okoz nehezen feldolgozható krízist.
Címlapkép: Getty Images
#egészségügy #betegség #ellátás #betegségek #mentális egészség #mentális betegségek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:27
11:17
11:02
10:45
10:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
2025. szeptember 9.
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
4 napja
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
3
4 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
4
2 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
5
4 hete
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 10:31
Óriási bejelentés: új kőolajlelőhelyre bukkant a Mol és a O&GD
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 10:03
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 10:32
Aranyat érő gyümölcs hódíthat a hazai kertekben: egyre többen ültethetik