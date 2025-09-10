Az egészségügy is ludas: döbbenetesek a számok a hazai öngyilkosságokról

Magyarországon évente mintegy 1600 ember követ el öngyilkosságot, miközben kilenc megyében egyáltalán nem érhető el pszichoterápiás ellátás. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 90 százaléka mögött mentális betegség áll, amelyek felismerése és kezelése kulcsfontosságú lenne a megelőzésben - számolt be a Népszava.

A Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) az öngyilkosság megelőzésének világnapja alkalmából rendezett sajtóbeszélgetésén rávilágított a hazai mentális egészségügyi ellátórendszer súlyos hiányosságaira. Molnár Károly, a társaság elnöke hangsúlyozta, hogy a szeptember 10-i világnap nem ünnep, hanem alkalom arra, hogy felhívják a figyelmet: az öngyilkosságok megelőzése nemcsak az egészségügyi szakemberek felelőssége.

A statisztikák szerint Magyarországon minden befejezett öngyilkosságra 15-20 kísérlet jut. A szakemberek cáfolták azt a tévhitet, miszerint a túlélt kísérletek csupán figyelemfelhívó vagy manipulatív cselekedetek lennének - az öngyilkosságban elhunytak közel fele korábban már tett legalább egy kísérletet.

Németh Attila pszichiáter, az MPT tagja rámutatott, hogy a hazai pszichiátriai ellátás két jelentős válságot is elszenvedett az elmúlt évtizedekben. "Sem az Országos Pszichiátriai Intézet (amit sokan csak Lipótmezőként emlegettek) 2007-es bezárása, sem a jó évtizeddel későbbi Covid-járvány, ami alatt kényszerűen átszervezték az ellátást, nem tett jót a pszichiátriának" - emlékeztetett a szakember. A járvány alatt elsőként a pszichiátriai osztályokat alakították át COVID-ellátóhelyekké, és az ágazat azóta sem tudott talpra állni.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a pszichiátriai osztályok kénytelenek fogadni a demens és más, nehezen hazaadható idős betegeket is, ami jelentősen csökkenti a mentális krízisben lévők ellátására fordítható kapacitást.

Oriold Károly, a Lélekben Otthon Alapítvány képviselője még aggasztóbb adatokat osztott meg: "Magyarország kilenc megyéjében egyáltalán nincs pszichoterápia. Adataik szerint amíg egy magyar pszichiáter naponta 40 beteget lát el, addig szlovák és horvát kollégája 12, a román pedig 10 pácienst fogad."

A szakemberek hangsúlyozták, hogy az öngyilkosság következményei messze túlmutatnak az egyénen - minden ilyen haláleset több tucat ember életében okoz nehezen feldolgozható krízist.