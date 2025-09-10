Egy új nemzetközi kutatás szerint a tüdőnk állapota nemcsak légzőszervi egészségünket, hanem szervezetünk általános öregedési folyamatait is befolyásolja.
Az egészségügy is ludas: döbbenetesek a számok a hazai öngyilkosságokról
Magyarországon évente mintegy 1600 ember követ el öngyilkosságot, miközben kilenc megyében egyáltalán nem érhető el pszichoterápiás ellátás. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 90 százaléka mögött mentális betegség áll, amelyek felismerése és kezelése kulcsfontosságú lenne a megelőzésben - számolt be a Népszava.
A Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) az öngyilkosság megelőzésének világnapja alkalmából rendezett sajtóbeszélgetésén rávilágított a hazai mentális egészségügyi ellátórendszer súlyos hiányosságaira. Molnár Károly, a társaság elnöke hangsúlyozta, hogy a szeptember 10-i világnap nem ünnep, hanem alkalom arra, hogy felhívják a figyelmet: az öngyilkosságok megelőzése nemcsak az egészségügyi szakemberek felelőssége.
A statisztikák szerint Magyarországon minden befejezett öngyilkosságra 15-20 kísérlet jut. A szakemberek cáfolták azt a tévhitet, miszerint a túlélt kísérletek csupán figyelemfelhívó vagy manipulatív cselekedetek lennének - az öngyilkosságban elhunytak közel fele korábban már tett legalább egy kísérletet.
Németh Attila pszichiáter, az MPT tagja rámutatott, hogy a hazai pszichiátriai ellátás két jelentős válságot is elszenvedett az elmúlt évtizedekben. "Sem az Országos Pszichiátriai Intézet (amit sokan csak Lipótmezőként emlegettek) 2007-es bezárása, sem a jó évtizeddel későbbi Covid-járvány, ami alatt kényszerűen átszervezték az ellátást, nem tett jót a pszichiátriának" - emlékeztetett a szakember. A járvány alatt elsőként a pszichiátriai osztályokat alakították át COVID-ellátóhelyekké, és az ágazat azóta sem tudott talpra állni.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a pszichiátriai osztályok kénytelenek fogadni a demens és más, nehezen hazaadható idős betegeket is, ami jelentősen csökkenti a mentális krízisben lévők ellátására fordítható kapacitást.
Oriold Károly, a Lélekben Otthon Alapítvány képviselője még aggasztóbb adatokat osztott meg: "Magyarország kilenc megyéjében egyáltalán nincs pszichoterápia. Adataik szerint amíg egy magyar pszichiáter naponta 40 beteget lát el, addig szlovák és horvát kollégája 12, a román pedig 10 pácienst fogad."
A szakemberek hangsúlyozták, hogy az öngyilkosság következményei messze túlmutatnak az egyénen - minden ilyen haláleset több tucat ember életében okoz nehezen feldolgozható krízist.
Több nő is fájdalmas bőrirritációt és gombás fertőzést tapasztalt a Mitchum 48 órás golyós dezodorának használata után.
Sokkoló, de annál kevésbé meglepő kutatás: ha telefonozol a vécén, drasztikusan nő az aranyér kockázata
Egy új tanulmány szerint a mobiltelefonok használata a mosdóban jelentősen növeli az aranyér kialakulásának kockázatát.
A STADA Health Report 2025 reprezentatív kutatás 22, főképp európai országban térképezte fel, hogy mik a legkárosabb egészségügyi szokásaink.
Egy friss kutatás célja, hogy további információkat szolgáltasson a vakcina immunológiai hatásairól.
A nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Bár az AI gyors és ingyenes megoldást kínál, a dietetikusok szerint önmagában nem elegendő a személyre szabott táplálkozáshoz.
Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.
A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet, ki kell vizsgálni a gyereket alaposan.
Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA).
Hogyan kapható járókeret receptre, mennyi egy járókeret ára tb támogatással? Mennyi a gurulós járókeret, más néven tb támogatott rollátor vagy könnyű rollátor ára tb támogatással?
Bár a fagyasztás kiváló módja az élelmiszer-pazarlás csökkentésének, a Which? szakértői figyelmeztetnek, hogy nem minden termék alkalmas erre.
Öt Veszprém megyei településen szalmonella gyanús a csapvíz.
Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A Meta szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezet be mesterséges intelligencia alapú chatbotjainál.
A magyar fiatalok körében egyszerre jelent komoly problémát a túlsúly és a torzult testkép.
Állapotáról vallott a Nemzet Színésze: "A magatehetetlenséget nem kívánom, inkább kiugrom az ablakon!"
Szacsvay László szerint idős korban bölcsebb választás lehet szakemberek segítségét igénybe venni, mint állandóan a családtagokra támaszkodni.
Vilonya és Papkeszi településeken a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.
Több nemzetközi tanulmány is megerősíti ezeket az eredményeket.