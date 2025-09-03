Világjárvány a fejünkben: soha nem látott számokat közölt a WHO

A WHO új jelentése szerint több mint egymilliárd ember él mentális egészségügyi problémákkal világszerte, ami hatalmas emberi és gazdasági terhet jelent. Bár sok ország fejlesztette mentálhigiénés programjait, továbbra is jelentős beruházásokra van szükség a szolgáltatások bővítéséhez.

A Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott két új jelentés – a World mental health today és a Mental Health Atlas 2024 – rávilágít, hogy a szorongás és depresszió minden országban és közösségben rendkívül elterjedt, kortól és jövedelmi szinttől függetlenül. Ezek a betegségek a tartós rokkantság második leggyakoribb okai, és jelentősen hozzájárulnak az egészséges életévek elvesztéséhez.

A jelentések szerint a mentális betegségek előfordulása nemenként változhat, de összességében a nőket aránytalanul nagyobb mértékben érintik. Mind a férfiak, mind a nők körében a szorongásos és depressziós zavarok a leggyakoribbak.

Az öngyilkosság továbbra is súlyos probléma, 2021-ben becslések szerint 727 000 életet követelt. A jelenlegi tendenciák alapján 2030-ig csak 12%-os csökkenés várható, ami messze elmarad az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljában kitűzött egyharmados csökkentéstől.

A mentális betegségek gazdasági hatása megdöbbentő: a depresszió és szorongás évente körülbelül 1 billió dollárjába kerül a világgazdaságnak. Bár az egészségügyi költségek jelentősek, a közvetett költségek – különösen a termelékenység csökkenése miatt – sokkal nagyobbak.

A 2024-es Mental Health Atlas szerint a kormányzati kiadások a mentális egészségügyre továbbra is a teljes egészségügyi költségvetés mindössze 2%-át teszik ki – ez 2017 óta változatlan. Az országok közötti különbségek hatalmasak: míg a magas jövedelmű országok akár 65 dollárt is költenek fejenként mentális egészségügyre, az alacsony jövedelmű országokban ez az összeg mindössze 0,04 dollár.

A mentális egészségügyi szolgáltatások reformja lassan halad. A közösségi alapú ellátási modellekre való teljes átállást a országok kevesebb mint 10%-a valósította meg. A fekvőbeteg-ellátás továbbra is nagymértékben a pszichiátriai kórházakra támaszkodik, a felvételek közel fele kényszerkezelés, és több mint 20%-uk egy évnél tovább tart.

Biztatónak mondható, hogy a legtöbb ország működtet mentális egészségfejlesztési kezdeményezéseket, például korai gyermekkori fejlesztési, iskolai mentálhigiénés és öngyilkosság-megelőzési programokat. Az országok több mint 80%-a nyújt mentális egészségügyi és pszichoszociális támogatást vészhelyzetek esetén, szemben a 2020-as 39%-kal.