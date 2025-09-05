2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
22 °C Budapest
Meghalt Kásler Miklós
Egészség

Meghalt Kásler Miklós

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 17:55

Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Széchenyi-díjas magyar onkológus 2018-tól 2022-ig vezette az Emberi Erőforrások Minisztériumát, ő felelt az egészségügyért a COVID-járvány alatt. Majd 2023-tól egészen idén júniusig a Magyarságkutató Intézet főigazgatója volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kásler Miklós 1950. március 1-jén született Budapesten. 1974-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, 1981-ben kezdett dolgozni az Országos Onkológiai Intézetben. Fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért.

Prof. Dr. Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti. Temetéséről később történik intézkedés.

Címlapkép forrása: MTI/Kocsis Zoltán
#egészség #halál #politikus #kásler miklós

