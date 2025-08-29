Elképesztő túlterheltség: 9 órát várt egy beteg a kétperces konzultációra a vidéki onkológián

Egy hozzátartozó levele hívta fel a figyelmet arra, milyen megterhelő körülményekkel kell szembenézniük a rákbetegeknek a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Regionális Onkológiai Centrumában. A beszámoló szerint egy daganatos beteg reggel 8 órára érkezett vérvétel után, ám csak délután fél 5-kor távozhatott – kilenc óra várakozás után, mindössze kétperces orvosi konzultációt követően.

A Nyugat-Dunántúl onkológiai ellátásnak központja a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Regionális Onkológiai Centruma, ami egy olvasói levél alapján úgy tűnik, komoly kihívásokkal küzd: a betegek beszámolói szerint gyakran órákig, sőt, akár egy teljes munkanapot is a váróban töltenek, hogy néhány perces konzultációhoz jussanak. A Nyugat.hu cikkében egy panaszos az írta: a várakozás idejét zsúfolt, szellőzetlen váróban kellett eltölteni, ahol legyengült immunrendszerű emberek ültek egymás mellett kemény padokon. „Nem az orvosokat vagy az ápolókat hibáztatom, hanem a rendszert” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy nyári szabadságok idején előfordul, hogy egyetlen orvos lát el egyszerre vizitet és járóbeteg-rendelést.

A kórház elismerte a problémát, az újság kérdésére a Markusovszky Kórház elismerte, hogy gyakran előfordulnak hosszú várakozások. Mint írták, a centrum nemcsak Vas megye, hanem Zala, Veszprém és Sopron környékének betegeit is ellátja, ráadásul Melanoma-centrumként is működik. Egy-egy napon 110–120 páciens is megjelenhet, ami heti szinten 600 főt jelent.

A sorrendet bonyolítja, hogy a rossz állapotú vagy veszélyeztetett betegek elsőbbséget élveznek, az új páciensek vizsgálata pedig 30–40 percig is eltarthat. Nyári szabadságolások idején az orvoshiány miatt a leterheltség akár másfélszeresére is nőhet.

A kórház tájékoztatása szerint a laboreredmények 1,5–2 órán belül rendelkezésre állnak, és igyekeznek telemedicinális megoldásokat is alkalmazni: bizonyos esetekben a konzultáció és gyógyszerfelírás online zajlik. Ez azonban nem minden betegnél alkalmazható.

A Markusovszky Kórház közleményében hangsúlyozta: a szombathelyi onkológia országos szinten is kiemelkedő színvonalú ellátást nyújt, a legmodernebb sugárterápiás gépekkel dolgozik, és a legújabb gyógyszerek is elérhetők. Az osztály orvosai rendszeresen publikálnak, kongresszusokon vesznek részt, és a kezelések szakmai minősége a legmagasabb szintet képviseli.

Ugyanakkor elismerik: a betegek száma folyamatosan nő, hiszen a korszerű kezeléseknek köszönhetően egyre hosszabb ideig élnek a páciensek. A cél az, hogy senkinek se kelljen hónapokat várnia a kezelés megkezdésére – ennek ára azonban, hogy egyetlen napra is több mint száz beteget ütemeznek be, ami elkerülhetetlenül túlterheli a rendszert.