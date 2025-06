Toplistán a letaglózó igazság: tényleg ennyire boldogtalan nép valójában a magyar?

Jeki Gabriella Link a vágólapra másolva

Mitől lesz valaki igazán elégedett az életével? A válasz összetettebb, mint gondolnánk: a tudományos kutatások szerint a pénz, az egészség, az emberi kapcsolatok, de még az intézményi bizalom és a társadalmi stabilitás is kulcsszerepet játszik benne. A Pénzcentrum új videós formátumának, azaz a NAPICSÁRT friss epizódjában a globális boldogságindexek alapján mutatjuk be, mely országokban élnek a legboldogabb emberek, és milyen tényezők állnak a számok mögött. Magyarország helyzete is tanulságos: kiderül, hogy miben maradunk el, és miben fejlődhetnénk.

A Gallup közvélemény kutató évről-évre megkérdezi az embereket, hogy egy 1-től 10-ig terjedő skálán mennyire elégedettek az életükkel. Az egyes a legrosszabb, a tízes pedig a legjobb életet jelenti. Ezen a listán a legboldogabb országok listáját évek óta a skandináv országok vezetik: Finnország, Dánia és Izland, ahol az emberek átlagosan 7,5–7,7 pontot adnak az életükre. Jogos a kérdés: vajon mi a titkuk? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A tanulmányok szerint elsősorban a társadalmi bizalom, az erős szociális ellátórendszer, a kiegyensúlyozott munka-magánélet, illetve a természet közelsége járulnak hozzá leginkább egy adott társadalom, és benne az egyének boldogságérzetéhez. Így nem meglepő, hogy a lista másik végén Afganisztán áll, ahol az emberek átlagosan 1,4-es szintre értékelik az életüket. De ott van Libanon (3,2) és Sierra Leone (3,0) is: ezek az országok súlyos válságokkal küzdenek, ami meglátszik a számokon is. Na és mi a helyzet a magyarokkal? Nézd meg fentebb a NAPICSÁRT friss epizódját, hogy képbe kerülj! Előljáróban annyit elárulunk, hogy Magyarország helyzete rendkívül tanulságos: kifejezetten borúlátóak honfitársaink, többek között a pénzügyi, az egészségügyi helyzetükkel kapcsolatban is. Erről tanúskodott amúgy a Pénzcentrum boldogságfelmérése is, melyet tavaly év végén publikáltunk. Ez a legfontosabb a boldog élethez A kutatók megkérdezték az embereket arról is, hogy mi az, ami igazán számít nekik egy boldog, beteljesült élethez. A válaszadók 71%-a azt mondta, hogy az a legfontosabb, hogy élvezzék a munkájukat, vagy legyen egy olyan hivatásuk, ami számít nekik. A 61%-uk szerint a boldogság alapját a szoros baráti kapcsolatok adják, és 24% önkéntes állította azt, hogy sok pénz nélkül nem lenne teljes az életük. A válaszadók 26% a gyerekeket nélkülözhetetlennek tartja a boldogsághoz, míg a házasságot a 23 százalékuk. És bár a magyar lakosság stressz-faktora sem a legjobb, vannak országok, amelyek bőven ránk cáfolnak. A szakemberek összeállították a világ legstresszesebb országainak listáját is, ahol arról kérdezték az önkénteseket, hogy a kutatást megelőző nap mennyi stressz érte őket. A listát Görögország vezeti: 59%-uk nap mint nap stresszes. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) NAPICSÁRT: hetente 3-szor friss tartalmak a Pénzcentrum YouTube-csatornáján Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A NAPICSÁRT hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.

Címlapkép: Getty Images

