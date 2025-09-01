gy a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma ötre nőtt, melyből 4 volt hazai és egy importált eredetű.
Aggasztó népbetegség ütheti fel a fejét Magyarországon: sokan nem is hallottak még róla, ez okozza
Egy régóta várt nyaralás után a munkába való visszatérés valóságos hidegzuhanyaként érhet minket, a napsütötte tengerparton töltött végtelennek tűnő napok után.
Az Orbit egy felmérés nyomán megállapította, hogy a nyaralás utáni félelem mikrostresszt kelt a munkába, iskolába és egyetemre járók körében, ami feszültté teheti a jól megérdemelt nyaralás utolsó pillanatait. A mikrostresszek olyan apró, rendszeresen előforduló kellemetlenségek, amelyek az átélésük pillanatában enyhének tűnhetnek, de ha nem kezeljük őket, felhalmozódhatnak, és hosszú távú problémákat okozhatnak az jóllétünk szempontjából.
A nyugat-európai országokban végzett felmérés szerint a válaszadók közel egyharmada (30,33%) elismerte, hogy a nyaralás utáni munkába, iskolába vagy egyetemre való visszatérés stresszessé tette őket, míg 26%-uk szorongott emiatt. Ezek a reakciók nagyrészt a korai kelés gondolatának tudhatók be, amelyet a válaszadók 39%-a említett. Az irodába járók 32%-a érezte magát kellemetlenül a felzárkózással járó munka mennyisége miatt, míg 24%-uk a legtöbb mikrostresszt amiatt tapasztalta, hogy valami rossz történt távollétük alatt.
Nem meglepő módon, amikor egyetemeken és iskolákban tanulókat kérdeztek meg, a fő aggodalom a nyári szünet alatti hosszas alvás utáni korai kelés volt, a válaszadók több mint egyharmada (39,16%) fejezte ki ezzel kapcsolatban az aggodalmát.
A mikrostressz leküzdésére és a pihentető nyaralás utáni munkába vagy iskolába való visszatérés támogatására az Orbit közzétette három, a nyaralás utáni félelem leküzdésére irányuló tippjét, amelyek segítségével és némi tudatossággal a munkába való visszatérés zökkenőmentes és gondtalan folyamat lehet.
Tedd szabaddá az első munka- vagy iskolanapot megelőző estédet! Gondoskodj róla, hogy kipakold a bőröndjeidet, elindítsd a mosást és letudd a bevásárlást, hogy felkészülj az előtted álló mozgalmas hétre, a hétköznapi esték pedig nyugodtak legyenek, lehetővé téve a kikapcsolódást.
Ha délután a teendőid listája kezd végtelennek tűnni, és érzed, hogy egyre több mikrostressz gyűlik benned, válassz egy délutáni forró italt, rágcsálnivalót vagy akár egy darab rágót. Az Orbit által nemrégiben végzett tanulmány szerint a megkérdezettek 38%-a nyúl rágógumihoz, amikor „énidőre” van szüksége. Egy kis „énidő” jó választás, ha stresszesnek érzed magad.
Ha az első nap kezd hektikusnak tűnni, szánj egy kis időt az ebédszünetben arra, hogy megállj egy pillanatra, gyakorold a tudatos jelenlétet, és újra megtaláld a belső egyensúlyodat a nyüzsgés közepette.
Laura Lipska, a cég szeniorportfólió- és aktivációs menedzsere szerint a szabadságok nagyon fontosak ahhoz, hogy kiszakadjunk a megszokott rutinból.
Sokan szakítanak egy kis időt a pihenésre, amikor a munka átveszi az irányítást, vagy egy túlhajtott iskolai vagy egyetemi félév után. Ha úgy érzed, hogy félsz a szünet utáni időszaktól, kövesd három tippünket a stresszoldásra és a tudatos jelenlét pillanatainak megteremtésére a nap folyamán. Reméljük, hogy ezek segítenek abban, hogy a munkába vagy az iskolába való visszatérés a lehető legkevesebb stresszel járjon
- mondta a cég munkatársa a felmérés eredményeit összegezve.
Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében.
A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Hatalmas a túlterheltség a szombathelyi onkológián, egy beteg nem kevesebb időt, 9 órát várt egy kétperces konzultációra.
Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek.
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny.
Nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat.
Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon.
Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.
