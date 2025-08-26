Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amely meghatározó lehet a globális tőzsdék számára.
Minden negyedik ember szomjazik: drámai adatok a világ vízválságáról
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést – figyelmeztetett az ENSZ a víz világhét alkalmából közzétett friss jelentésében.
A WHO és az UNICEF elemzése szerint minden negyedik ember (2,1 milliárd fő) nem jut tiszta ivóvízhez, közülük 106 millióan még mindig kezeletlen felszíni vizekből isznak. Emellett 3,4 milliárd ember él biztonságosan kezelt szennyvízelvezetés nélkül, és 1,7 milliárd ember otthonában nincsenek alapvető higiéniai szolgáltatások.
A legnagyobb egyenlőtlenségek az alacsony jövedelmű országokban, különösen a vidéki térségekben, a gyermekek, az etnikai kisebbségek és az őslakos közösségek körében tapasztalhatók. A jelentés szerint a legszegényebb országok lakosainak kétszer nagyobb eséllyel nincs hozzáférésük biztonságos vízhez, és háromszor nagyobb eséllyel nélkülözik a higiéniai alapellátást, mint a fejlettebb régiókban élők.
Noha vidéken az elmúlt évtizedben javult a helyzet – az ivóvíz-ellátottság 50-ről 60 százalékra, a higiéniai ellátottság pedig 52-ről 71 százalékra nőtt –, a városokhoz képest továbbra is súlyos a lemaradás.
A jelentés a nőket és lányokat érintő kihívásokat is kiemeli: sok régióban ők felelősek a vízgyűjtésért, ami gyakran napi fél órát is igénybe vesz. A 15–19 éves lányok menstruáció idején sokszor nem tudnak iskolába járni vagy dolgozni, mert hiányoznak a megfelelő higiéniai feltételek.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az ENSZ szerint a 2030-ig kitűzött fenntartható fejlődési célok között szerepel az egyetemes hozzáférés biztosítása, de a mostani trendek alapján a cél egyre elérhetetlenebbnek tűnik.
„A víz, a higiénia és a szennyvízelvezetés nem kiváltság, hanem alapvető emberi jogok” – hangsúlyozta Ruediger Krech, a WHO környezetvédelmi és egészségügyi igazgatója.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny.
Nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat.
Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon.
Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.
Az életkorral összefüggő krónikus betegségek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit eszel és a testsúlyodhoz.
A hűvösebb idő, a hosszabb utazás vagy a fokozott fizikai igénybevétel miatt könnyebben jelentkezhetnek kisebb betegségek vagy sérülések.
Jobb, ha most odafigyelünk egy ideig, hol és mennyi ideig tartózkodunk a szabadban, különösen a kültéri sportok esetében.
Az elektromos rollerekkel, biciklikkel történt sérüléseknél nagyon nagy számban jelen van az alkoholos befolyásoltság is.
Tömegek lélegezhetnek fel hamarosan: nem tart sokáig a szenvedés enyhülése, pokol vár rengeteg magyarra
A hétvégén ismét emelkedik a pollenszint: a szél és a száraz idő újra súlyosbíthatja az allergiás tüneteket.
A TikTok belső videóin alkalmazottak aggodalmaikat fejezték ki a platform algoritmusának fiatalokra gyakorolt káros hatásairól.
Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész beszámolt szívműtétje utáni állapotáról és felépüléséről.
Minden ötödik magyar felnőtt problémás ivó – súlyosabb a helyzet, mint gondolnánk. Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss videóját!
A COVID és az influenza felébresztheti a szunnyadó emlőrákos sejteket a tüdőben, ami metasztatikus betegséghez vezethet.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.