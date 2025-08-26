Minden negyedik ember szomjazik: drámai adatok a világ vízválságáról

Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést – figyelmeztetett az ENSZ a víz világhét alkalmából közzétett friss jelentésében.

A WHO és az UNICEF elemzése szerint minden negyedik ember (2,1 milliárd fő) nem jut tiszta ivóvízhez, közülük 106 millióan még mindig kezeletlen felszíni vizekből isznak. Emellett 3,4 milliárd ember él biztonságosan kezelt szennyvízelvezetés nélkül, és 1,7 milliárd ember otthonában nincsenek alapvető higiéniai szolgáltatások.

A legnagyobb egyenlőtlenségek az alacsony jövedelmű országokban, különösen a vidéki térségekben, a gyermekek, az etnikai kisebbségek és az őslakos közösségek körében tapasztalhatók. A jelentés szerint a legszegényebb országok lakosainak kétszer nagyobb eséllyel nincs hozzáférésük biztonságos vízhez, és háromszor nagyobb eséllyel nélkülözik a higiéniai alapellátást, mint a fejlettebb régiókban élők.

Noha vidéken az elmúlt évtizedben javult a helyzet – az ivóvíz-ellátottság 50-ről 60 százalékra, a higiéniai ellátottság pedig 52-ről 71 százalékra nőtt –, a városokhoz képest továbbra is súlyos a lemaradás.

A jelentés a nőket és lányokat érintő kihívásokat is kiemeli: sok régióban ők felelősek a vízgyűjtésért, ami gyakran napi fél órát is igénybe vesz. A 15–19 éves lányok menstruáció idején sokszor nem tudnak iskolába járni vagy dolgozni, mert hiányoznak a megfelelő higiéniai feltételek.

Az ENSZ szerint a 2030-ig kitűzött fenntartható fejlődési célok között szerepel az egyetemes hozzáférés biztosítása, de a mostani trendek alapján a cél egyre elérhetetlenebbnek tűnik.

„A víz, a higiénia és a szennyvízelvezetés nem kiváltság, hanem alapvető emberi jogok” – hangsúlyozta Ruediger Krech, a WHO környezetvédelmi és egészségügyi igazgatója.