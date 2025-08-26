2025. augusztus 26. kedd Izsó
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Legyen szemtanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be, ahogy az egykor élénk vízforrás leginkább sivár és kietlen.
Egészség

Minden negyedik ember szomjazik: drámai adatok a világ vízválságáról

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 19:31

Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést – figyelmeztetett az ENSZ a víz világhét alkalmából közzétett friss jelentésében.

A WHO és az UNICEF elemzése szerint minden negyedik ember (2,1 milliárd fő) nem jut tiszta ivóvízhez, közülük 106 millióan még mindig kezeletlen felszíni vizekből isznak. Emellett 3,4 milliárd ember él biztonságosan kezelt szennyvízelvezetés nélkül, és 1,7 milliárd ember otthonában nincsenek alapvető higiéniai szolgáltatások.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legnagyobb egyenlőtlenségek az alacsony jövedelmű országokban, különösen a vidéki térségekben, a gyermekek, az etnikai kisebbségek és az őslakos közösségek körében tapasztalhatók. A jelentés szerint a legszegényebb országok lakosainak kétszer nagyobb eséllyel nincs hozzáférésük biztonságos vízhez, és háromszor nagyobb eséllyel nélkülözik a higiéniai alapellátást, mint a fejlettebb régiókban élők.

Noha vidéken az elmúlt évtizedben javult a helyzet – az ivóvíz-ellátottság 50-ről 60 százalékra, a higiéniai ellátottság pedig 52-ről 71 százalékra nőtt –, a városokhoz képest továbbra is súlyos a lemaradás.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelentés a nőket és lányokat érintő kihívásokat is kiemeli: sok régióban ők felelősek a vízgyűjtésért, ami gyakran napi fél órát is igénybe vesz. A 15–19 éves lányok menstruáció idején sokszor nem tudnak iskolába járni vagy dolgozni, mert hiányoznak a megfelelő higiéniai feltételek.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az ENSZ szerint a 2030-ig kitűzött fenntartható fejlődési célok között szerepel az egyetemes hozzáférés biztosítása, de a mostani trendek alapján a cél egyre elérhetetlenebbnek tűnik.

„A víz, a higiénia és a szennyvízelvezetés nem kiváltság, hanem alapvető emberi jogok” – hangsúlyozta Ruediger Krech, a WHO környezetvédelmi és egészségügyi igazgatója.
Címlapkép: Getty Images
#milliárdos #who #jelentés #higiénia #milliárd #unicef #emberiség #ember

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Gyász: Meghalt Hetey László

Gyász: Meghalt Hetey László

Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.

FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:44
19:31
19:03
18:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
2
1 hónapja
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
3
1 hónapja
Fű alatt készül a magyar egészségügy reformja: aki ezt meglépi, búcsút mondhat a várólistáknak
4
4 hete
Megjelent Magyarországon a koronavírus új variánsa – ezeket a tüneteket figyeld!
5
2 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési politika
A pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 18:31
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 18:03
Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigris című kultfilmből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a tesztet!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 19:29
Valami nem stimmel az ukrán almával: durva, ami az országban van