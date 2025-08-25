Borzalmas következmények: ezért ne bízd a hajad akárkire, maradandó károsodás is lehet a vége

Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
A BAHRS figyelmeztetett, hogy egyre több engedély nélküli hajbeültetést végeznek az Egyesült Királyságban, ami súlyos egészségügyi kockázatokat jelent a páciensek számára, tudósított a Daily Mail.
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások kiterjedt hegeket, pszichológiai problémákat és maradandó elváltozásokat okozhatnak. A BAHRS arra ösztönzi a brit lakosokat, hogy alaposan ellenőrizzék a beavatkozást végző szakemberek képesítését.
A szervezet sebészei szerint különösen problémás az úgynevezett FUE (Follicular Unit Excision) eljárás, amelynek során a hajszálcsoportokat (graftok) egyenként távolítják el a tarkó vagy az oldalsó területekről, és ültetik át a kopaszodó részekre.
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a pácienseknek nem kell Törökországba utazniuk egy elrontott hajbeültetésért, amikor ugyanez megtörténhet az Egyesült Királyság költségcsökkentő klinikáin is. Ezek a klinikák alacsonyabb árakat kínálnak azáltal, hogy nem orvosokat alkalmaznak az eljárások elvégzésére
- mondta Chris D'Souza, a BAHRS elnöke.
Egy 45 éves brightoni tanár a Daily Mailnek megosztotta tapasztalatait: "Egy Facebook-hirdetésen keresztül találtam a klinikát. Visszatekintve több kutatást kellett volna végeznem. Körülbelül 2000 fontot fizettem. Borzalmas volt. A klinika nagyon szakszerűtlen volt, sokan vettek részt a műtétben. Mély fejhegek, hosszú távú fájdalom és pszichológiai károsodás maradt utána."
Dr. Greg Williams, hajátültetési sebész és a BAHRS alelnöke hangsúlyozta: "Az FUE kulcsa, hogy mind a tervezést, mind a bőrmetszéseket engedéllyel rendelkező orvosnak kell végeznie, akinek etikai és jogi kötelezettsége van a páciens felé. Problémás növekedés tapasztalható az engedély nélküli technikusok alkalmazásában."
Egy 60 éves egészségügyi dolgozó két sikertelen műtétről számolt be: "Az első konzultáció egy elegáns irodában zajlott, de a műtéti helyszín olyan rosszul volt felszerelve, hogy aznap visszamondtam a műtétet. Később némi rábeszélésre beleegyeztem, de bárcsak ne tettem volna. Mindent elsiettek, hogy minél több műtétet végezhessenek egy nap alatt. Az eredmények kiábrándítóak voltak."
A figyelmeztetés különösen időszerű, mivel a hajbeültetési eljárások egyre népszerűbbek, évente 735 000 beavatkozást végeznek világszerte. Ez a hatalmas szám azt jelenti, hogy a piac várhatóan 10-12 milliárd fontra növekszik 2030-ra.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon.
Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.
Az életkorral összefüggő krónikus betegségek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit eszel és a testsúlyodhoz.
A hűvösebb idő, a hosszabb utazás vagy a fokozott fizikai igénybevétel miatt könnyebben jelentkezhetnek kisebb betegségek vagy sérülések.
Jobb, ha most odafigyelünk egy ideig, hol és mennyi ideig tartózkodunk a szabadban, különösen a kültéri sportok esetében.
Az elektromos rollerekkel, biciklikkel történt sérüléseknél nagyon nagy számban jelen van az alkoholos befolyásoltság is.
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
Az Egyesült Államokban évente átlagosan hét ember fertőződik meg a betegséget okozó Yersinia pestis baktériummal.
Tömegek lélegezhetnek fel hamarosan: nem tart sokáig a szenvedés enyhülése, pokol vár rengeteg magyarra
A hétvégén ismét emelkedik a pollenszint: a szél és a száraz idő újra súlyosbíthatja az allergiás tüneteket.
A TikTok belső videóin alkalmazottak aggodalmaikat fejezték ki a platform algoritmusának fiatalokra gyakorolt káros hatásairól.
Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész beszámolt szívműtétje utáni állapotáról és felépüléséről.
A COVID és az influenza felébresztheti a szunnyadó emlőrákos sejteket a tüdőben, ami metasztatikus betegséghez vezethet.
Ahogy szeptemberben becsöngetnek, az iskolapadok mellett az uzsonnásdobozok is megtelnek, azonban nem mindegy milyen tartalommal.
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek terjeszthetik a halálos krími–kongói vérzéses láz vírusát.
Újabb székesfehérvári intézményben mutatták ki a Pseudomonas aeruginosa baktériumot, amely korábban a helyi kórház szülészeti osztályán is problémát okozott.
A Magyar Kórházszövetség nemrég megválasztott elnöke, Tóth Gábor szerint a fenntartható egészségügyi finanszírozási rendszernek motiválónak kell lennie.
A Dunán levonult árhullám nyomán jelentős szúnyogártalom alakult ki országszerte, különösen a folyó menti településeken.
