Borzalmas következmények: ezért ne bízd a hajad akárkire, maradandó károsodás is lehet a vége

A BAHRS figyelmeztetett, hogy egyre több engedély nélküli hajbeültetést végeznek az Egyesült Királyságban, ami súlyos egészségügyi kockázatokat jelent a páciensek számára, tudósított a Daily Mail.

A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások kiterjedt hegeket, pszichológiai problémákat és maradandó elváltozásokat okozhatnak. A BAHRS arra ösztönzi a brit lakosokat, hogy alaposan ellenőrizzék a beavatkozást végző szakemberek képesítését.

A szervezet sebészei szerint különösen problémás az úgynevezett FUE (Follicular Unit Excision) eljárás, amelynek során a hajszálcsoportokat (graftok) egyenként távolítják el a tarkó vagy az oldalsó területekről, és ültetik át a kopaszodó részekre.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a pácienseknek nem kell Törökországba utazniuk egy elrontott hajbeültetésért, amikor ugyanez megtörténhet az Egyesült Királyság költségcsökkentő klinikáin is. Ezek a klinikák alacsonyabb árakat kínálnak azáltal, hogy nem orvosokat alkalmaznak az eljárások elvégzésére

- mondta Chris D'Souza, a BAHRS elnöke.

Egy 45 éves brightoni tanár a Daily Mailnek megosztotta tapasztalatait: "Egy Facebook-hirdetésen keresztül találtam a klinikát. Visszatekintve több kutatást kellett volna végeznem. Körülbelül 2000 fontot fizettem. Borzalmas volt. A klinika nagyon szakszerűtlen volt, sokan vettek részt a műtétben. Mély fejhegek, hosszú távú fájdalom és pszichológiai károsodás maradt utána."

Dr. Greg Williams, hajátültetési sebész és a BAHRS alelnöke hangsúlyozta: "Az FUE kulcsa, hogy mind a tervezést, mind a bőrmetszéseket engedéllyel rendelkező orvosnak kell végeznie, akinek etikai és jogi kötelezettsége van a páciens felé. Problémás növekedés tapasztalható az engedély nélküli technikusok alkalmazásában."

Egy 60 éves egészségügyi dolgozó két sikertelen műtétről számolt be: "Az első konzultáció egy elegáns irodában zajlott, de a műtéti helyszín olyan rosszul volt felszerelve, hogy aznap visszamondtam a műtétet. Később némi rábeszélésre beleegyeztem, de bárcsak ne tettem volna. Mindent elsiettek, hogy minél több műtétet végezhessenek egy nap alatt. Az eredmények kiábrándítóak voltak."

A figyelmeztetés különösen időszerű, mivel a hajbeültetési eljárások egyre népszerűbbek, évente 735 000 beavatkozást végeznek világszerte. Ez a hatalmas szám azt jelenti, hogy a piac várhatóan 10-12 milliárd fontra növekszik 2030-ra.