Fáradt orvos PPE ruhában a laborban,Védőruhát viselő orvos a koronavírus világjárvány elleni küzdelemben covid-2019,Túlhajszolt orvos,A koronavírus globális vészhelyzetbe került.
Egészség

Megint emelkedik a koronavírus-veszély: ijesztő jelentést tett közzé az NNGYK

MTI
2025. augusztus 28. 16:30

Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy az év 34. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 13 ellátási területre stagnálás volt jellemző.

Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek. Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszeg, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza és Budapest északi, déli és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.
Címlapkép: Getty Images
