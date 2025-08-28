Villámakcióval rukkolt elő a Ryanair: a légitársaság 2025. augusztus 28-ig rendkívül kedvező árú repülőjegyeket kínál Budapest indulással.
Megint emelkedik a koronavírus-veszély: ijesztő jelentést tett közzé az NNGYK
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
Azt írták, hogy az év 34. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 13 ellátási területre stagnálás volt jellemző.
Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek. Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszeg, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza és Budapest északi, déli és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny.
Nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat.
Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon.
Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.
Az életkorral összefüggő krónikus betegségek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit eszel és a testsúlyodhoz.
A hűvösebb idő, a hosszabb utazás vagy a fokozott fizikai igénybevétel miatt könnyebben jelentkezhetnek kisebb betegségek vagy sérülések.
Jobb, ha most odafigyelünk egy ideig, hol és mennyi ideig tartózkodunk a szabadban, különösen a kültéri sportok esetében.
Az elektromos rollerekkel, biciklikkel történt sérüléseknél nagyon nagy számban jelen van az alkoholos befolyásoltság is.
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
Az Egyesült Államokban évente átlagosan hét ember fertőződik meg a betegséget okozó Yersinia pestis baktériummal.
Tömegek lélegezhetnek fel hamarosan: nem tart sokáig a szenvedés enyhülése, pokol vár rengeteg magyarra
A hétvégén ismét emelkedik a pollenszint: a szél és a száraz idő újra súlyosbíthatja az allergiás tüneteket.
