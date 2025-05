Ilyet még sosem mondott be nyíltan Zacher Gábor: ennyi alkoholt lehet meginni "büntetlenül" hetente

Magyarország régóta büszkélkedhet világszínvonalú borvidékeivel és kiváló boraival, ugyanakkor sajnálatos módon az alkoholbetegek lakosságarányos számát illetően is világelsők vagyunk. Az Agrárszektor Alapvetés podcastjában mindkét témáról beszélgettek Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztossal és Zacher Gábor toxikológussal. Utóbbi azt is elárulta, szerinte mekkora az a bormennyiség, amelynek rendszeres elfogyasztása még nem jelent problémát.

Az Agrárszektor Alapvetés podcastjában Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztossal és Zacher Gábor toxikológussal többek között a Tokaji borok ötszáz éves borkultúrájáról, a hazai borfogyasztásról és a borexportról beszélgettek. A beszélgetés során természetesen a borfogyasztás árnyoldaláról, az alkoholizmusról is esett szó.

A beszélgetés során az is elhangzott, hogy bizony a minőségi bortól is lehet valaki alkoholbeteg. Ezzel kapcsolatban az is előkerült, hogy a WHO szerint tulajdonképpen nulla az az alkoholmennyiség, amit "büntetlenül" megihatunk.

Ezzel szemben Zacher Gábor a videó végén azt mondja, hogy "heti kétszer két pohár bor" még rendben van.

Ugyanakkor a beszélgetés során azt is többször kiemelik, hogy ezek csak ajánlott mennyiségek, illetve persze az ajánlott mennyiség személyenként változhat.