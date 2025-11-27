2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
Sokkoló számok érkeztek: fele annyi magyar született októberben, mint amennyi meghalt
Az előzetes adatok szerint 2025 októberében 5979 gyermek született, és 10 333 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 10, a halálozásoké 6,8%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 14%-kal emelkedett.
2025 októberében 5979 gyermek született, 10%-kal, 686-tal kevesebb, mint 2024 októberében. 10 333 fő vesztette életét, 6,8%-kal, 756-tal kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024. októberi 4424-gyel szemben 4354 fő volt. 4149 pár kötött házasságot, 14%-kal, 516-tal több, mint egy évvel korábban.
Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,8, a halálozási arányszám 0,9 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 októberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,1 ezrelékponttal, 5,4 főre csökkent. Ezer lakosra 5,1 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban - olvasható a KSH közleményében.
2025. január és október között 60 304 gyermek jött világra, 7,1%-kal, 4630-cal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–júliusban 1,7, augusztus–októberben pedig 7,8%-kal kevesebb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban.
A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt. Ezer 15–49 éves nőre 35,3 élveszületés jutott, 1,9 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. 102 748-an haltak meg, 2,2%-kal, 2326-tal kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,3, április–júniusban 1,2%-kal többen, míg július–októberben 11%-kal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 42 444 fő volt, 5,7%-kal több az előző évi 40 140 fős értéknél. 41 437 pár kötött házasságot, 0,9%-kal, 390-nel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–februárban 9,8, március–áprilisban 3,9, június–augusztusban 7,8%-kal kevesebb, míg májusban 2,4, szeptember–októberben 16%-kal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos időszakaiban.
Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január–októberében. A természetes fogyás 0,3 ezrelékponttal 5,4 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,6 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 5,2 ezrelék volt, közel azonos az egy évvel korábbival.
Magyarország a legsúlyosabb európai régiók között a keringési halálozásban. Miért ilyen rossz a helyzet, és mi emeli ennyire a kockázatot? A CHART most megmutatja.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt akcióban lépett fel egy külföldi áruszállítói hálózattal szemben.
Sokkoló, ami a világban történik, minden örökre meg fog változni: ez alól Magyarország sem húzhatja ki magát
Aggasztóan kevés gyermek születik Magyarországon, ez azonban nem egyedi: régiós, európai és globális szinten is hasonló demográfiai problémakkal néznek szembe.
Az Európai Parlament elfogadta a játékok biztonságáról szóló új szabályokat, amelyek szigorúbb vegyi anyag korlátozásokat és digitális termékútleveleket vezetnek be.
Ez ma az egyik legádázabb betegség: nagyon nagy a veszély, de a szakértők szerint már közel az áttörés
A tüdőrákban szenvedők 5 éves életkor-standardizált nettó túlélési aránya jelenleg 18,4%, azaz a diagnózist követő öt év elteltével ötből csak egy beteg van életben.
Egy új kutatás szerint a műtét alatt lejátszott zene csökkentheti az altatószerek szükséges mennyiségét és javíthatja a betegek felépülését.
Durva járvánnyal számolnak idén a szakértők: új variánsok fertőznek, mielőbb érdemes ezt kérni a házorvosnál
Megkezdődött a Covid elleni vakcinák kiszállítása a háziorvosi rendelőkbe, szakértők szerint pedig az idősek különösen veszélyeztetettek lehetnek az idei influenzaszezonban.
A kezelés előtt a betegeknek teljesen abba kell hagyniuk a drog használatát.
Íme kilenc szülői szokás, ami egy gyermekpszichológus kutatásai szerint a leginkább fejleszti a szociális készségeket.
Ausztriához, Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is jelentősen emelkedett a hepatitis A megbetegedések száma.
A Lyme-kór világszerte – így Magyarországon is – a leggyakoribb állatról emberre terjedő betegség.
Több százezer magyar kaphatja meg idén ezt a fertőzést: lenne védelem akár ingyen is, túl kevesen kérik
Több szezon óta egyre kevesebb a beadott influenza elleni oltások száma.
Egy kutatás szerint a négy vagy több oltást kapóknál kevesebb influenzaszerű betegség és szamárköhögés fordult elő, míg egy másik tanulmány a vakcinázást heveny veseelégtelenséggel hozta...
Új influenzavariáns jelent meg Európában, amely ellen a jelenlegi oltások csak részleges védelmet nyújtanak.
A harmincas éveinkben meghozott életmódbeli döntések jelentősen befolyásolhatják, milyen egészségi állapotban érjük meg a hetvenes éveinket.
Sokkoló, ami kiderült sokak kedvenc élelmiszereiről: kongatják a vészharangot, veszeélyes lehet ezeket fogyasztani
Szakértők szerint az élelmiszeripar hatalmas profitot termel az egészségtelen élelmiszerek értékesítéséből, miközben ezek a termékek világszerte hozzájárulnak az elhízáshoz.
Lesújtó, hány gyermeket hagynak kórházban a szülei: itt vannak a friss számok, durván romlott a helyzet
A kórházakban lévő kisbabák többsége nem elhagyott vagy bántalmazott családból származó gyermek, hanem olyan csecsemő, akit indokolatlanul emeltek ki a családjából.
Húsz év alatt megduplázódott az Alzheimer-kórban elhunytak száma! Mi áll a jelenség hátterében? És milyen gazdasági terheket ró a társadalomra? Mutatjuk!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.