Egészség
Egészség

Sokkoló számok érkeztek: fele annyi magyar született októberben, mint amennyi meghalt

Pénzcentrum
2025. november 27. 08:35

Az előzetes adatok szerint 2025 októberében 5979 gyermek született, és 10 333 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 10, a halálozásoké 6,8%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 14%-kal emelkedett.

2025 októberében 5979 gyermek született, 10%-kal, 686-tal kevesebb, mint 2024 októberében. 10 333 fő vesztette életét, 6,8%-kal, 756-tal kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024. októberi 4424-gyel szemben 4354 fő volt. 4149 pár kötött házasságot, 14%-kal, 516-tal több, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,8, a halálozási arányszám 0,9 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 októberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,1 ezrelékponttal, 5,4 főre csökkent. Ezer lakosra 5,1 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban - olvasható a KSH közleményében.

2025. január és október között 60 304 gyermek jött világra, 7,1%-kal, 4630-cal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–júliusban 1,7, augusztus–októberben pedig 7,8%-kal kevesebb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt. Ezer 15–49 éves nőre 35,3 élveszületés jutott, 1,9 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. 102 748-an haltak meg, 2,2%-kal, 2326-tal kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,3, április–júniusban 1,2%-kal többen, míg július–októberben 11%-kal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 42 444 fő volt, 5,7%-kal több az előző évi 40 140 fős értéknél. 41 437 pár kötött házasságot, 0,9%-kal, 390-nel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–februárban 9,8, március–áprilisban 3,9, június–augusztusban 7,8%-kal kevesebb, míg májusban 2,4, szeptember–októberben 16%-kal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos időszakaiban.

Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január–októberében. A természetes fogyás 0,3 ezrelékponttal 5,4 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,6 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 5,2 ezrelék volt, közel azonos az egy évvel korábbival.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #házasság #születés #ksh #október #statisztika #demográfia #halálozás #népességfogyás #2024 #2025

2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 26.
Rettegett népbetegség pusztít itthon: íme a régió, ahol minden második magyar ebbe hal bele
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
1
4 hete
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
1 hónapja
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
6 napja
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
4
2 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
5
1 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
