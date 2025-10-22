A fogkefék meglepően sok kórokozót tartalmazhatnak, de megfelelő tisztítással és tárolással csökkenthetjük a fertőzésveszélyt.
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
Egy új kutatás szerint a hajegyenesítő és -simító kezelésekben használt vegyi anyagok akár 166 százalékkal is növelhetik bizonyos ráktípusok kialakulásának kockázatát.
Az Emory Egyetem kutatói több mint 46 ezer amerikai nő egészségi adatait elemezték átlagosan 13,1 éven keresztül, hogy megvizsgálják a hajegyenesítő kezelések hosszú távú egészségügyi következményeit.
Az eredmények szerint a hajegyenesítő és -simító termékeket használó nőknél 166 százalékkal magasabb volt a hasnyálmirigyrák kockázata, amely az egyik leghalálosabb ráktípusnak számít a korai felismerés nehézsége miatt - írta a Daily Mail.
Emellett 71 százalékkal nőtt a pajzsmirigyrák és 62 százalékkal a non-Hodgkin limfóma kialakulásának esélye is. A kockázat tovább emelkedett a gyakori felhasználók körében, akik évente több mint négyszer alkalmazták ezeket a termékeket.
A hajegyenesítő termékekben tartósítószerként használt formaldehid idővel gázként szabadulhat fel, különösen hő hatására. Ezeknek a gőzöknek az ismételt belélegzése szemirritációtól kezdve a fej- és nyakrák megnövekedett kockázatáig terjedő problémákat okozhat.
A demográfiai adatok jelentős különbségeket mutattak a hajegyenesítők használatában: a fekete nők 66 százaléka, a hispán/latin nők 25 százaléka, míg a nem hispán fehér nők mindössze 1,3 százaléka használta ezeket a termékeket.
Az Európai Unió és legalább 10 amerikai állam már betiltotta vagy javasolta a formaldehid és a formaldehidet felszabadító anyagok betiltását a személyi higiéniai termékekben. Az FDA 2023-ban javasolta a formaldehid országos betiltását a hajegyenesítőkben, de ezt még nem léptették életbe.
Washington állam a legújabb, amely új szabályozást vezetett be: a Toxic-Free Cosmetics Act értelmében 2027. január 1-jétől betiltják a kozmetikai és személyi higiéniai termékekhez szándékosan hozzáadott formaldehid-felszabadító vegyszereket.
Két hónappal később, Tatán talált az ügyintéző egy ultrahang-időpontot, a fővárosban több hónapos a várólista.
Nemcsak az időseket kínozza ez a rettegett népbetegség: nagyon sok magyar gyermek van veszélyben, így lehet megelőzni
Nemcsak az idős emberek szenvedhetnek reumatológiai betegségekben, hanem a kisgyermekek is, a hűvös idő pedig fokozhatja a fájdalomérzékenységet.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.
Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.
A feketepiaci kereskedők gyakran a TikTokon és más közösségi platformokon hirdetik termékeiket, és a vásárlóktól banki átutalást kérnek.
2026-tól Magyarországon engedélyezné a kormány a petesejt-donációt, de a törvénymódosítás szigorú korlátokat szabna a spermadonációra és az utódok számára.
Egy friss tanulmány szerint a fehérjeporok és instant shake keverékek többsége veszélyes mennyiségű ólmot tartalmazhat.
A 41. héten több mint 220 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű vagy akut légúti tünetekkel, a fertőződés már most magasabb, mint tavaly.
Kórházi ragtapasszal rögzített konnektor, penészes falak, és egy apa, aki haza akart menni – csak a pénz számított.
Magyarországon először azonosították a japán szarvas-kullancslegyet, egy eddig hazánkban ismeretlen rovarfajt.
A kormány döntött a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánszolgáltatók kivezetéséről és kártalanításáról.
A menopauza több mint biológiai változás: testileg és lelkileg is hatással van a nők mindennapjaira, így a munkavégzésükre is.
Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen.
Már nyakig benne vagyunk a “korai náthaszezonban”, és a java még csak most következik.
Egészségügyi eszközökkel sefteltek, százmilliós a kár: nagyban ment az üzlet, sok évet kaphatnak a csalók
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt 13 személy ellen, akik kijátszották a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerét, ezzel több száz millióra megkárosítva az államot.
A sikeres elterelést teljesítő drogfogyasztókra egyre gyakrabban hárítják át a bűnügyi költségeket, amelyek átlagosan negyedmillió forint feletti összeget jelentenek.
Az RTL Híradó információi szerint a nyár végén több hazai megbetegedést is azonosítottak.
Az eset október elején történt, a pozitív eredményt október 8-án erősítették meg.
