Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat

Egy új kutatás szerint a hajegyenesítő és -simító kezelésekben használt vegyi anyagok akár 166 százalékkal is növelhetik bizonyos ráktípusok kialakulásának kockázatát.

Az Emory Egyetem kutatói több mint 46 ezer amerikai nő egészségi adatait elemezték átlagosan 13,1 éven keresztül, hogy megvizsgálják a hajegyenesítő kezelések hosszú távú egészségügyi következményeit.

Az eredmények szerint a hajegyenesítő és -simító termékeket használó nőknél 166 százalékkal magasabb volt a hasnyálmirigyrák kockázata, amely az egyik leghalálosabb ráktípusnak számít a korai felismerés nehézsége miatt - írta a Daily Mail.

Emellett 71 százalékkal nőtt a pajzsmirigyrák és 62 százalékkal a non-Hodgkin limfóma kialakulásának esélye is. A kockázat tovább emelkedett a gyakori felhasználók körében, akik évente több mint négyszer alkalmazták ezeket a termékeket.

A hajegyenesítő termékekben tartósítószerként használt formaldehid idővel gázként szabadulhat fel, különösen hő hatására. Ezeknek a gőzöknek az ismételt belélegzése szemirritációtól kezdve a fej- és nyakrák megnövekedett kockázatáig terjedő problémákat okozhat.

A demográfiai adatok jelentős különbségeket mutattak a hajegyenesítők használatában: a fekete nők 66 százaléka, a hispán/latin nők 25 százaléka, míg a nem hispán fehér nők mindössze 1,3 százaléka használta ezeket a termékeket.

Az Európai Unió és legalább 10 amerikai állam már betiltotta vagy javasolta a formaldehid és a formaldehidet felszabadító anyagok betiltását a személyi higiéniai termékekben. Az FDA 2023-ban javasolta a formaldehid országos betiltását a hajegyenesítőkben, de ezt még nem léptették életbe.

Washington állam a legújabb, amely új szabályozást vezetett be: a Toxic-Free Cosmetics Act értelmében 2027. január 1-jétől betiltják a kozmetikai és személyi higiéniai termékekhez szándékosan hozzáadott formaldehid-felszabadító vegyszereket.