Veszélyben az európai gyógyszerellátás? Antibiotikum nélkül maradhatunk, ha ez bekövetkezik

Drámai hatásokkal járna az európai gyógyításban, ha Kína és Tajvan közt konfliktus törne ki, ahhoz hasonlóan szétzúzva a kereskedelmi kapcsolatokat, ahogy ez Oroszország esetében történt az Ukrajna megtámadása miatt rá kirótt nyugati szankciókkal - írja a Politoco alapján a VG. Mivel nő a feszültség Kína és Tajvan között, elindult a találgatás: mi történne, ha az Oroszország elleni szakciókhoz hasonlókat vezetnének be Kína ellen és Európa hirtelen leszakadna a kínaiak ellenőrizte nyersanyagokról és egyéb árukról.

Kína az utóbbi húsz évben a világegészségügy egyik legjelentősebb beszállítójává vált, amely létfontosságú gyógyszerekkel látja el Európát is, és egy szakítás katasztrofális hiányt idézne elő ezekben - írja a lap. Más területeken, például a mikrocsipek gyártásában, Európa már erőfeszítéseket tett, hogy jobban a saját lábán álljon, az egészségügyben azonban nem. Belgium már javasolta, hogy a csipekhez hasonlóan járjanak el ezen a téren is, melyet 21 ország támogat is, most az Európai Bizottság döntésére várnak.

A hiány az egyik legnagyobb problémát az antibiotikumok gyártásában okozhatja. Az antibiotikumok gyártását a globalizáció évtizedeiben jórészt Ázsiába szervezték ki, és ezen a téren Kína szerepe domináns. A függés a kínai antibiotikumoktól nem kizárólag Európára jellemző, hanem általában a Nyugatra. Az Egyesült Államokban gyakorlatilag megszűnt ezeknek a gyógyszereknek a gyártása. Miközben a nyugati politikában egyre nagyobb hangerővel sürgetik a leválást Kínáról, hatalmas a vita ennek a folyamatnak a sebességéről és a mélységéről. Egy hirtelen szakítás - mint Oroszország esetében - súlyos következményekkel járhat.

Azt nem tudni, meddig menne el Európa Tajvan támogatásában egy esetleges katonai konfliktus kirobbanása esetében, de az európai beszállításokban már az is hatalmas fennakadásokat tudna okozni, ha lezárul a Tajvani-szoros, a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi hajózási útvonala.