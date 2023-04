Komoly hiány van ezekből a tömeggyógyszerekből: nehéz helyzetben a magyar patikák, betegek

Nemcsak Magyarország, hanem egész Európa rég nem látott gyógyszerhiánnyal néz szembe. A tavalyi év végén kifogyóban voltak az amoxicillin tartalmú antibiotikumok és a paracetamol tartalmú készítmények is, mely még idén is éreztette hatását. A hiány csökkent, viszont a hiányt okozó problémák nem szűntek meg - írja a G7. A gyógyszeripar még nem lélegzhet fel.

Egy nemrég megjelent európai körkép szerint 2021-hez képest 2022-ben nem javult, sok tagállamban romlott a gyógyszerhiány az EU-ban. Főként a szív-és érrendszeri megbetegedések kezelésére készült gyógyszereket érintette a hiányt, melyeket az antibiotikumok és az idegrendszerre ható készítmények követtek. A gyógyszerhiány a betegeket nem csak fizikailag és lelkileg, hanem anyagilag is megviselheti. Probléma az is, ha a helyettesítő termék nem válik be teljes mértékben. A tanulmány szerint a legtöbb gyógyszer a gyártói kapacitással kapcsolatos okok miatt hiányzik - írja a lap.

"Az utolsó békeévekhez képest megkétszereződött a gyógyszerhiány mértéke" – mondta Feller Antal, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének (GYNSZ) elnöke a lapnak. A gyógyszerszektor arra számított, hogy a Covid-járvány levonulásával visszaáll az egyensúly a piacon, de ezt a háború és a gazdasági válság teljesen felülírta. A gyógyszergyártáshoz használt hatóanyagok mintegy 70-75 százaléka a Távol-Keleten, Kínában és Indiában készül, sőt, van nagyjából 100 olyan hatóanyag, amit kizárólag ezen a területen gyártanak. Minden, ezt a területet érintő probléma kihat így az egész világra.

A forróitalpor-hiány a szakember szerint a pandémia utóhatása. Feller Antal szerint a piacon korábban sokkal kiegyensúlyozottabb volt az ellátottság – ezt az átmeneti hiányok és a hozzájuk kapcsolódó pánikvásárlások szokták leginkább felborítani. A gyógyszer-nagykereskedőknek, gyógyszerészeknek, gyógyszertáraknak is nagy kihívás a gyógyszerhiány, és annak állandó kezelése.

Az EU-s országok önállóan dönthetnek arról, hogyan kezelik a gyógyszerhiányt, viszotn sokat segíthet egy közös keretrendszer kidolgozása, amely csökkentheti az időszakos hiányokat. Törekedniük kell a gyógyszerbiztonság érdekében a beszállítói láncok lerövidítésére, a kelettől való függőség csökkentésére. Az uniós szintű szabályozás azonban még várat magára: a reformjavaslat egy új keretrendszert bevezetésére 2022 decemberében került volna az Európai Bizottság elé, melyet 2023 márciusára halasztottak. Végül idén márciusban ismét halasztásra került.