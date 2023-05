Gálvölgyi János rosszulléte: drámai közleményt adott ki az Országos Mentőszolgálat

Gyűlöletcunami zúdul a mentőkre a Gálvölgyi-ügy óta. Az Országos Mentőszolgálat most hosszú Facebook-posztban tette közzé álláspontját.

Gyűlöletcunami zúdul a mentőkre - kezdte drámai posztját az Országos Mentőszolgálat. Mint írták, a szervezet bajtársi közösségét 8500 elkötelezett életmentő alkotja, akiket egy nemes cél, a segíteni akarás köt össze.

Munkájukra hivatásként tekintenek, amit a legmagasabb szakmai színvonalon szolgálnak a nap minden percében, tekintet nélkül a betegek társadalmi-, vallási-, etnikai- vagy egyéb hovatartozására. Egy ismert művész esete kapcsán vétett irányítói hiba miatt ezt most több médium is kétségbe vonta és politikai támadást indítottak a mentőszolgálat ellen. Ezzel azt a hamis látszatot keltik, hogy a bajtársak nem tesznek meg mindent a betegekért és megkérdőjelezik a mentők szakértelmét, amivel évente 1.2 millió rászorulónak segítenek. Az Országos Mentőszolgálat bajtársai továbbra is legjobb tudásuk szerint, lelkiismeretesen végzik munkájukat és segítenek MINDEN RÁSZORULÓNAK!

- tették írták.

A legfrissebb hírek szerint Gálvölgyi János állapota stagnál, nem javul a kórházban. A színészt még mindig mélyaltatásban tartják, tüdőembóliát diagnosztizáltak nála. Ismert, a színművész gyerekei arról számoltak be, hogy hiába mondták a diszpécsernek, hogy édesapjuk nehezen lélegzik és félrebeszél, jó ideig nem érkezett ki a mentő hozzá. Végül, majd egy óra várakozás után maguk vitték be a kórházba.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán