Így készít ki rengeteg magyar gyereket a rossz alvás: sok szülőnek fogalma sincs, ez milyen veszélyes

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A gyerekek közérzetére, iskolai teljesítményére már 30 percnyi alvás kiesése is nagy hatással van. Az óraátállítás nemcsak a felnőttek szervezetét viselheti meg, a családok felborult alvásritmusa kihat a gyerekekre is. Ahogy egyre később sötétedik, úgy lehetnek hajlamosabbak a gyerekek is egyre később elaludni, viszont reggel ugyanolyan időben kell felkelniük, mint télen. Érdemes minden szülőnek ismernie a tüneteket, amelyeket a gyerekek az alváshiány miatt mutatnak. Mutatjuk, miért szükséges odafigyelni arra, hogy a gyerekek ne veszítsenek akár fél órát sem az alvásukból.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK